Voisiko Tampereella jalkautua poliisi ohjeistamaan niin pyörällä, potkulaudoilla kuin jalan liikkuvia kulkijoita. Uskon että se rauhoittaisi liikennettä. Sakotus sitten myöhemmin. Sopu sijaa antaa

Keuhkosyöpä (AL 7.9.) ja kehoitus mennä lääkäriin. Ystäväni meni terveyskeskukseen, koska oli tullut verta ysköksien mukana. Lääkäri määräsi hänelle yskänlääkettä. Loppu onkin sitten surullista kerrottavaa, nyt loppu häämöttää Ei se lääkärissäkään käynti aina auta. Ei mitään hyötyä lääkärissä käynnistä

Kyllä hallitus vie Suomen kilpailukyvyn, kun päästöt Suomessa ajetaan ensimmäisenä tavoitteeseen 2035 kun EU:n tavoite on vasta vuodessa 2050. Miksi kilpailla väärässä asiassa, kun se tietää Suomelle ongelmia. Asia on tärkeä mutta tässäkin pitää käyttää järkeä. Kilpalukyky on tärkeä

Voi megatonni ja viisikko. Missä työllisyystoimet ja vanhustenhoito? Jalat maassa kiitos

Olipas mielenkiintoista lukea tarina Pelastajan suuri sydän. Rami, kaikkea hyvää sinulle, voimia ja jaksamista vaativassa työssäsi. Olga-mummu

Nykyään kaikki on lähtökohtaisesti niinku haastavaa. Eikä mikään enää putoa, alene tai laske. Kaikki vain tippuu

Hirvien keinotekoinen ylisuuren kannan ylläpitäminen maksaa joka vuosi liian monelle hengen tai terveyden hirvikolarin takia. Vastakkain yleinen turvallisuus ja metsästäjien harrastus. Tieliikenne turvallisemmaksi

Moniko enää muistaa, että viljelijöiden tulotaso puolitettiin EU:hun mentäessä, jotta sinä saat edullista puhdasta suomalaista ruokaa. Siitä syystä viljelijä saa ripauksen, siis ripauksen tukia. Jos aiot jatkossakin syödä, arvosta suomalaista viljelijää. Yhteistuumin eteenpäin

Nyt siis valitetaan työvoimapulasta! Kyllä saavat työnantajaliitot syyttää itseään siitä, että eivät ole uskoneet ammattiliittojen perusteluita palkankorotuksien tarpeellisuudesta. Ihmiset osaavat äänestää jaloillaankin. Kiukkunen täti

Kertoisiko joku, paljonko autoni päästöt pienenevät jo dieselin litrahinta nostetaan vaikka 2,50 euroa. Laskentakaava olisi mukava nähdä. Päästä mittaus kertonee totuuden. Maksumies

Ollako kunniallisen himoinen vai himoisen kunniallinen vai kunniattoman himoton vai himoittavan kunniaton vai kunniallisen himoton vai himottoman kunniallinen vai kunnioitettavan himoinen vai himoittavan kunniallinen? Siinä pulma

Eihän korppikaan toisen korpin silmää noki, niin kuinkas työkaveri kantelisi pahoja kaveristaan pomolle, vaikka tietäisikin. Korppi

Näsijärven nollakuidusta tulisi mitata elohopea ja kloorifenolipitoisuudet, mikäli niitä aletaan nostamaan suuressa määrin. Erityisesti nollakuiduissa olevista kloorifenoleista voi syntyä myrkyllisiä yhdisteitä dioksiineja, jos nollakuitu poltetaan liian alhaisessa lämpötilassa. Lisäksi kemikaalit voivat sekoittua vesistöön ja kerääntyä eliöihin. Sedimenteissä niistä ei ole niin paljon haittaa. Roope Mikrobiologi

Kukahan on suunnitellut Tiporaitin ja Tikkukujan pysäköinnin? Ei ole autopaikkoja edes asukkaille, saatika vieraille, parkkihalli on kallis. Täytyy muuttaa pois, vain autottomat voivat siellä asua. Pettynyt

Uusi linja 28 keskustasta Ylöjärvelle ei ole kulkenut kertaakaan aikataulussa, kun joutunut sillä kulkemaan, ja vuoro kulkee noin puoli tuntia kauemmin kuin ennen. Kiitos TKL! MariaP

Nimimerkille Tane, olet pelottavan väärässä. Suosittelen lämpimästi päivittämään väistämisvelvollisuusfaktat Liikenneturvan nettisivuilta, sillä pyöräilijä ei ole läheskään aina väistämisvelvollinen. Liikenne on yhteispeliä

Normaalielämässä asiat menee siten, että se korjaa joka rikkoo. Mutta teitä rikkoessa, eli on se sitten sähköyhtiö tai vesilaitos tms, ne "oksentavat" vähän asfalttia päälle, ja viikon päästä on isot kuopat. Hyvä esimerkki näkyvissä Kalevassa kun rakennetaan uutta päiväkoti/koulurakennusta, Kaupinkadulla ja Väinämöisenkadulla pahat roopit. KSA

Toivooko Tampere, että valtio kompensoi kaupungin kuralla olevaa taloutta laajemminkin esimerkiksi joukkoliikenteen ja työttömyyden osalta? No way

Hienoa, että upea Idmanin huvila on säilynyt Hatanpäänniemellä. Rakennushan on aivan loistava koti Muumimuseolle! Matka sinne sujuisi myös aiheeseen sopivasti Alarannasta Muumilaivalla ! Kohde olisi kaikin puolin ainutlaatuinen. MarkoS