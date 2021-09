Viranomaisen soittaessa asiakkaalle, numeroa ei yleensäkään näy puhelimen näytöllä. Vaarana on, että puhelu torjutaan luultuna kaupallisena mainoksena. Luulisi, että nykytekniikalla saisi näytölle tekstin esimerkiksi: lääkäri, poliisi tai hätäkeskus tai muun laitoksen nimi, kuka soittaa. Näin tavoiteltu henkilö tietää, että puhelu tulee viranomaiselta. Numeron voi edelleen silti salata. Raimo Ohtonen

Bussin ikkunasta katsottuna Ruotulan golfkenttä on maalauksellinen ja mieltä rauhoittava. En ole golfari ja lapsuus- ja nuoruusvuosina tuli heinäpellollakävelykiintiö täyteen. Onko mahdollisesti rakennettavilla kerrostaloilla sama vaikutus mieleeni?Tasanteen tarkkalija

Miksi asuntoja arvotetaan sen mukaan kuinka kaukana ne ovat Tampereen keskustasta. Mitä ihmeellistä siellä on? Ennen oli Sokoksen ja Stockmannin vetovoimat, mutta nykyään on isot kaupat ja palvelut laitakaupungilla. Kilometrin mittainen baarikatu ja pillerivillet eivät houkuta kaikkia keskustaan. a.k.u

Katsoin ohjelmaan, jossa lehmiltä mitattiin eri ruuan vaikutus hengityseritekaasuihin. Voitaisko samaa menetelmää käyttää sipulinsyöjäihmisiin. Haju on sitä luokkaa, että taloyhtiön biovoimala voisi toimia. (ihan kotimaista) Mummo

Valo vähenee. Muista käyttää ajovaloja myös takana. Ja se turvaväli! Näe ja näy

Voisiko joku Tampereen kaupungin liikennesuunnittelija kertoa, miksi Lahdesta päin Teiskontietä tulijat joutuvat seisomaan Ali-Huikkaantien risteyksessä vielä pitkään sen jälkeen, kun keskustan suunnasta tulijoiden valo on jo vihreällä? Siksikö, että kokeillaan, kuinka moni valitsee risteyksen valo-ohjauksen ohittavan bussikaistan risteyksessä odottelun sijasta? Näen punaista

Tesoman seisakkeesta pitää tehdä istuke ja tuoda penkkejä, ettei nuorison tarvitse istua jalat radalle päin seisakkeella. Sipi

Ymmärtääkö Tampereen päättäjät taloutta ja osaavatko ennakoida tulevaisuuteen. Tämän päivän nuoret ja lapset ovat tulevaisuuden työvoimaa. Heitä kaltoinkohdellaan nyt mutta tulevaisuudessa heistä odotetaan huipputekijöitä. Yhtälö on mahdoton. Ei ymmärrä

Ratikkalinjaus on käsiteltävä uudelleen Lielehti–Lentävänniemi-alueella. Ketä se palvelee järvessä? Koulut, kauppakeskukset, kirjasto ovat Lielahdessa. Lentävänniemestä kuljetaan kouluun ja kaupoille Lielahteen. Nyt jo kirjoitetaan "Niemenrannan kirjasto", kyllä kirjasto on Lielahden kauppakeskuksessa, tämä kirjoittelu on aivopesua, valtuutetut ottakaa asia käsittelyyn mitä pikimmin. Tosiasiat esille

EU:hun liityttäessä oli tarkoitus vähentää kansanedustajia vähintään euroedustajien verran. Eikö jo nyt olisi korkea aika supistaa kansanedustajien määrää reilusti. Samalla saataisiin osaavia työntekijöitä pahenevaan työvoimapulaan. HHJ

Kyllä monilla lukutaitoisilla ekaluokkalaisilla on tylsää, kun pitää junnata kirjaimia ja tavuja, eikä saa lukea. Ekan luokan syksy on monille osaaville lapsille varmasti suuri pettymys, kun innokkaasti odotetussa koulussa ei opikaan mitään. Kirjain- ja tavuopettelu pitäisi siirtää eskarivaiheeseen. Monissa maissa lapset ovat kouluissaan lukutaitoisia jo 5-vuotiaina, ja Venäjällä koulunkäynti aloitetaan lukutaitoisina. Suomalaisen koulun traditiot elävät sitkeästi

Nimimerkille Helli, piiri pieni pyörii- käytäntö taloyhtiöiden hallituksissa on erittäin yleistä. Hallitusten kokoustilojen istuimiin on todennäköisesti syöpyneet vuosien saatossa jäsenten istumalihasten muodot. Kukko&kanat

Itä-Suomen yliopisto suunnittelee aloittavansa diplomi-insinöörien koulutuksen. Miksi sen sijaan ei aloiteta lääkäreiden koulutusta, joille on töitä tarjolla läpi Suomen. Lääkäreistä on huutava pula, ja useimmat ovat julkisen työnantajansa lisäksi töissä yksityisellä sektorilla. Siten lääkärin kokonaisansio kuukaudessa on reilusti yli 10 000 euroa. Luulisi sellaiseen koulutukseen olevan enemmän halukkuutta kuin 5 000 euron kuukausipalkkaiseen insinöörin tehtävään. Vai rajoittaako Lääkäriliitto koulutusta, jotta kultapossukerhoon ei tule liikaa jäseniä? Irvokas Anssi

Suuhygienestille Linnainmaalle 12.8,. peruutus 11.8. Uusi aika 8.9. Vuorekseen, peruutus 7.9. Uusi aika Linnainmaalle 12.11. Ensinnäkin ei pääse suoraan hammaslääkärille, vaan työnnetään hygienistille, jotta saadaan hoitotakuu täytettyä. Tässä tapauksessa ajantilaus tehty jo kesäkuussa. Miksi tällaista ylläpidetään, jos aikoja tarjotaan toiselta puolen kaupunkia? Hoitotakuu

Kun auto ajaa hirven päälle, se on tietysti hirven syy. Entäs kun auto ajaa suojatiellä lapsen päälle, onko sekin lapsen syy? Jouko