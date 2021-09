Mediassa puhutaan sähköpotkulautojen nopeuksien laskemisesta ja yöllisestä käyttökiellosta samaan aikaan, kun poliisi joka viikko määrää autoilijoille useita ajokieltoja törkeistä ylinopeuksista ja kirjaimellisesti keräilee ruumiita teiden varsilta. Miksi ei puhuta oikeasti vaarallisesta liikennevälineestä, vai onko se todellakin niin pyhä lehmä? Missä pakkorajoitukset ja kiellot? Haloo

Lämmin kiitos 30.9. yöstä ja siitä eteenpäin.Ensin Teivon 3-vuoron ambulanssiparille, Acutan henkilökunnalle V.O-osastolle sekä sydänsairaalan osasto 2:n henkilökunnalle. Erityiskiitos V.O-osaston nappisilmälle saamastani hyvästä hoidosta. V.O 11 potilas

Tuulivoima-alueita rakennetaan usein lähes korpee,n ja ne kun tarvitsevat huoltotiet ja sähkönsiirtolinjat, niiden alta kaadetaan valtavasti metsää. Mikä mahtaa olla todellinen hiilijalanjälki ja ympäristövaikutukset, maisema-arvoista puhumattakaan. Näitähän ei saisi kritisoida. Erämies

Ylilääkäri Kati Myllymäen (AL 6.9.)vastaus Tellervo Tuomisen kokemaan terveysaseman takaisinsoittopalveluongelmaan, hyvä. Lisämausteena soppaan ehdotan, että potilas tietäisi, mistä numerosta tämä tai esimerkiksi lääkärin soitto tulee. Ettei tarvitsisi vastailla markkinasoittoihin. Seppo

Huumeongelma Tampereella pahenee ja asukkaiden turvattomuus kasvaa kovaa vauhtia. Sanna Marinin hallitus on samaan aikaan leikkaamassa poliisin määrärahoja. Kehtaakin! Jo nyt poliisin resurssit ovat pahasti alimitoitetut. Turvallisuus on yksi kansalaisen perusoikeuksista. Tätä oikeutta maamme hallitus on omilla päätöksillään vaarantamassa. Eikö tämäkin asia pidä antaa perustuslakivaliokunnan ratkaistavaksi? Rajansa kaikella

Hienoa, että muistutit, kuka niitä poliiseja on vähentänyt vuosien varrella. Ihmeellistä, kuinka huono muisti näillä kansansa edustajilla on syyttävät nykyhallitusta omista virheistään. SN

Mihin koronapassia tarvitaan, jos rokotuskattavuus on tavoitteiden mukainen? Käy niin kuin koronavilkulle: menee paljon rahaa, mutta tulee vähän tuloksia. Otetaan rokotus

Missä kohtaa varhaiskasvatuslaissa lukee, että vanhemman pitää ilmoittaa päikky-sovellukseen lapsen päiväkodin läsnäoloaika? Kyse on vain Tampereen kaupungin omista säännöistä, jotka perustuvat mahdollisimman halvalla tehtävään palveluun ja työntekijäkustannusten pitämiseksi kurissa. Päiväkodit ovat lapsia varten, ei järjestelmää varten. Ari Wigelius

Puskiaisten oikaisu on prosentti Hesa–Vaasa-välillä. Työn hiilidioksidimäärä tuskin kuittaantuu parin kilometrin säästöllä. Yli 25 hehtaaria hiilinielua tuhoutuu! Pentti Suvilampi

Käynti Terveystalossa : lääkäripalkkio Kelan jälkeen 56 euroa, palvelumaksu 22,80! Netistä varaat ajan, kännykällä ilmoittaudut, kortilla maksat kassalla. On palvelulla hintaa! Tuula