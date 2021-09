Sydämellinen kiitos teille, jotka laitatte omenia portillenne, ohikulkijan otettavaksi. Kiitos omenista

Suuret kiitokset Lempäälän Moision jätepisteen henkilökunnalle. Todella hyvää palvelua. Tervehditään, opastetaan, ystävällistä palvelua. Sinne on ilo viedä jätteensä. Kiitos

Lämmin kiitos sinulle nuori nainen, joka Sokoksella (27.8.) soitit ambulanssin ja odotit sen saapumista mieheni sairaskohtauksen sattuessa. Kiitollinen vaimo

Prisma Linnainmaa, lämmin kiitos henkilökunnalle ja miesasiakkaalle ripeästä ja tehokkaasti autoitte minua 1.9., kun kaaduin liukuportaissa. Kiitos! Tuula

Hienoa, että Vihiojaa kunnostetaan. Todella upeaa olisi, jos noita ojia voisi joskus meloa kanootilla vaikka Pyhäjärveen asti. Luonto virkistää

Harjoittelijat ilmaista työvoimaa? En ole kuullut, että kenenkään kassakone olisi kilissyt vilkkaammin harjoittelijoiden tultua taloon. Emeritaope

Nimimerkille Tuoppi, vastuullinen ihminen ottaa koiran sen tulevan käyttötarkoituksen mukaan. Seuraksi seurakoira, metsästykseen siihen sopiva koira. Suomen pystykorva ei ole sopiva rotu kaupunkiolosuhteisiin! Jansku

Kuka suojelee Suomea poliitikkojen ja puolueiden katteettomilta lupauksilta. Luvataan vaikka mitä ja tehdään vaikka mitä. Ja kun käytännössä ei toimikaan, niin vika ei ole poliitikon, vaan virkamiehen. Suomessa poliittinen eliitti ei tee virheitä. Ola

Tieteeltä rahoitus pois ja palataan impivaaraan. Sama muun kulttuurin. Perusveronmaksaja kiittää

Varma tapako joutua taloyhtiön hallitukseen (AL 3.9.), .ei ole pelkoa. Taloyhtiömme on pieni melkein hallitusta ja osakasisännöintiä koko yhtiö. Jäljelle jääneet asunto-osakkaat jos yrittää hallitukseen, alkaa äänestys istuvan hallituksen kesken. 32 vuotta näin, eipä kiinnosta enää yhtiökokoukset. Olkaa onnellisia, kun taloyhtiönne toimii vielä normaalisti. Helli

Tuoksujen käyttö on ok, mutta muistathan huomioida meidät hajusteherkät. Perjantaina oli monilla niin vahvat odöörit bussissa, että minun oli bussissa vaikea olla maskin kanssa, kun otti tuoksut niin henkeen. Nyt onkin ääni käheänä. Allerginen

Kaarina Davis kirjoittaa sen ääneen, mitä monet pitävät totena. Informaatioyhteiskunta ei elä enää metsästys- ja keräilykulttuurissa. Eläinten tappaminen ei ole välttämätöntä missään tapauksessa. Ihminen toiminnallaan tappaa jo muutenkin eläimiä ja vie niiltä kaikki elinolosuhteet. Tämän jälkeen on aivan käsittämätöntä, että edelleen tappaminen on laillista harvojen huvia. Sitä perustellaan mitä keinotekoisimmilla syillä, joista yksi on liikenneturvallisuus. Hirvi ei tapa vaan auto tappaa. Susikaan ei tapa vaan tapetaan. Pieneläinten raadot reunustavat teitä ja auton keulassa on tuhat pölyttäjä hyönteiskuolemaa. Lista jatkuu. Koska on aika nähdä tämä todellisuus? Miten on

Taas väitetään, että eläinten tappamisella ei ole minkäänlaista oikeutusta. Asiaa kannattaa kysyä myös niiltä, joiden nokkapeltiä on koristanut hirvieläin ja tuloksena ollut vammautuminen tai jopa kuolema. Inssi

Raittiusjärjestö saa toiminnalleen rahat Veikkauksen rahapelien peliriippuvaisilta. Joku tuossa naurattaa. Jos joku harrastaa järjestöjä, niin tehkööt sen omalla kustannuksellaan, niin veronmaksajat voivat itse valita minne raha kuluu. Valtio pitää huolen omistaan