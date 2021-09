Ekologisuus. Jos tuote ei ole kestävää, voidaan puhe sen ekologisuudesta lopettaa. Turha jätettä on valmistaa. Sitä syntyy valmistamattakin. Matti Koivisto

Testattaisiinko tätä hirvittävää kohtaanto-ongelmaa. Kohtuullisina asumiskustannuksina pidetään yleisesti 30 prosenttia nettotuloista. Paikkakuntakohtaisten stressitestien tulos saattaa yllättää. Haiharavvaari

Kiitos Tesoman Mehiläiselle. Ajanvaraus ja palvelu ovat ensiluokkaisia. Soittopyyntöön vastattiin alle tunnissa ja asiat hoituivat nopeasti ja ystävällisesti. Paula

Suomen koulujen tason tippumiseen on ainakin yksi iso syy. Opettajilta on viety keinot puuttua häiritsevään käytökseen ja tätä kautta myös auktoriteetti . Ei ole ihme jos ei opita mitään kun tunnista puolet menee järjestyshäiriöitä selvitellen. Nykyään kaikilla on vaan hirveän paljon oikeuksia, muttei mitään velvollisuuksia. Ari

Voi herranen aika sentään, Sanna Kurronen (AL 1.9.), ei kaikki eläkeläiset ole varakkaita, niin kuin luulet. Meitä pienellä eläkkeellä olevia on paljon, eikä kaikilla ole varallisuutta. Johtuen siitä, ettei koskaan ole saatu mitenkään isoa palkkaa, joka penni on mennyt elämiseen. Ei ole ollut mistä olisi kerännyt sitä isoa varallisuutta. Hyi häpeä. Olisin onnellinen, jos pieni eläkkeeni joskus riittäisi seuraavaan eläkkeeseen saakka. Pirre

Ei taida Pisa-tulokset parantua vaikka vieressä istuisi 100 parasta kaveria ja koulu alkaisi vasta iltapäivän puolella. Samaa systeemiä on vaikea tuoda myöhemmin työelämään. Voihan sitä koittaa

Kukaan ei ole vielä keksinyt ruveta tekemään koirille vessaa. Talvi on taas tulossa ja loppuisi ainainen marina pissa- ja kakkaläjistä, kun koirat saisivat tehdä tarpeensa vaikkapa parvekkeelle, takapihalle, kuistille, vessaan. Miljoonabisnes

Paljon käydään keskustelua hoitajien huonoista palkoista. Kuitenkaan ei keskustella surkeasta johtamisesta lähiesimiehistä lähtien ylimpään johtoon asti. Ex-hoitaja

Väestönkasvu on kuntien talouden parantamisen keskeinen väline. Tampereella ja ympäristökunnissa uusien veronmaksajien houkuttelu alkaa saada tragikoomisia piirteitä. Asuntoja kaavoitetaan kilpaa järvien rannoille ja muihin arkoihin kohteisiin luontoarvoja tuhoten. Tuorein esimerkki on Kangasalan Ilkon alue. Näitä tuhotaan yksi kerrallaan, ja vahinko ollaan paikkaavinaan perustamalla pari puistoa. Tiedämme, että näin edeten oikeaa lähiluontoa saa pian etsiä kaukaa, omalla autolla köröttelemällä tietenkin. Ja luonto ei takuulla kiitä! Raha ratkaisee

Petteri Orpo syyttää nykyhallitusta turvallisuuden alasajosta. Hmm kuinkahan monta poliisiasemaa ajettiin edellisen hallituksen aikana alas ja vähennettiin poliisien määrää. Taitaa dementtia jo vaivata. Turvallisuutta kaikille

Heidi Salonen muistutti, että liikennesääntöjä noudattamalla polkupyöräilijä pelastaa itsensä. Jos olisin polkupyöräillessäni noudattanut liikennesääntöjä, väistämisvelvollinen autoilija olisi ajanut päälleni lukuisia kertoja pelkästään viimeisen kuukauden aikana. Liikenne on yhteispeliä

Ehdotan uutta ratkaisua työllisyyteen. Tähän asti työnantaja on hakenut työvoimaa. Ehdotankin päinvastaista järjestelmää, missä työntekijä hakee lehti-ilmoituksella töitä. Ilmoitus lehdessä pitäisi olla ilmaista hakijalle. Hakija esittelisi osaamisensa ja antaisi yhteistietonsa. Moni on turhautunut laittamaan hakemuksia yrityksiin kun niihin ei saa edes vastauksia. Yksikertaista

Mitä hyvää on muistelmateoksessa, jossa on sekoitettu faktaa ja fiktiota? Lukijaparka tuskin osaa tätä erottaa. Kulttuurikriitikot toinen toisensa perässä kehuvat "sekoitusideaa", mutta eiköhän tässä ole kysymys "keisarin uusista vaatteista"! K.M.

Eipä kaipaa Tampereen varhaiskasvatus sijaisia? Parkkilupaa ei heru ja maksat joka päivä reilusti 10euroa parkkipaikasta yleisellä parkkialueella, kadunviereiparkeissa jopa enemmän? Se on paljon pienestä päiväpalkasta, jopa kohtuutonta. Harmillisesti oletetaan, että kulkisimme ympäri kaupunkia julkisilla, joiden reitit vielä muunneltu niin, että aikaa menee jopa tuplasti vanhaan aikaan verrattuna vaihtoineen. Jos työpäivä pitenee yli 2h päivä, sen sijaan, että pääsisit omalla autolla meno-paluun puolessa tunnissa, maksaisi mielellään pientä parkkimaksua päiväkotien parkkipaikoille, joissa töitä tekee. Arvostakaa työhalukkaita sijaisianne, Tampere

Käsi sydämelle. Millä asuntoalueella toteutuu liikennemerkin 30 km/h noudattaminen? Ei ainakaan Leinola–Linnainmaa-akselilla