Olisiko nyt sopiva aika alkaa miettiä tosissaan Lempäälän kuntaan jo aikaisemmin esillä ollutta pormestarimallia, jottei luottamushenkilöiden päätösvalta täysin siirry viranhaltijoille! Pormestarimalli

Pääkirjoituksessa (AL 30.8.) maininta, että Taysin hr-johtaja Ruoranen ei usko potilaita jäävän hoitamatta hoitajapulasta huolimatta. Tämä on totta ja tässäpä kiteytyi hyvin syy, miksi hoitajia ei arvosteta ja palkkoja nosteta. Päivystyksessä ja teholla on pakko hoitaa kriittiset potilaat, vaikka miehitys olisi miinuksella, ettei kukaan kuole käsiin. Näin johtokin huomaa, kuinka kätevästi asiat hoituu pienemmälläkin hoitajamäärällä. Näissä toimipisteissä hoitajat eivät voi lakkoilla, vaikka syytä olisi. Hoitaja

Osuuspankin tulos parani vahvasti puolivuotiskatsauksessa 30.6.. Kuitenkin kassapalveluita vähennetään koko ajan, nyt ilmoitettu, että Ylöjärven konttorin kassapalvelut toimivat lokakuussa vain ajanvarauksella! Tällä hetkellä vielä on auki yhtenä päivänä viikossa. Jatkossa pitää varata aika rahojensa nostoon! Näin pankki tekee ikäihmisten pankkiasioiden hoitamisen mahdottomaksi. He eivät pysty käyttämään nettipalvelua ja konttorin kassapäivä on elintärkeä. Kaikilla ei ole mahdollista käyttää myöskään pankkikorttia. Ajanvaraus ei toimi kun tarvitsee nopeasti rahaa tai maksaa laskun – luultavasti pitkät jonotkin. Taksikyytiin ei useinkaan ole varaa lähteä Tampereelle pankkiin. Näihin kassapalveluiden vähentämiseen on käytetty 'hyvänä' tekosyynä koronaa. Nyt ei auta muu äänestää jaloillaan ja vaihtaa pankkia, pankkiin joka haluaa palvella etenkin ikäihmisiä! Rahat pois

Aamulehdessä 29.8. oli kolmen eri johtajan mielipiteitä ravintola-alan työvoimapulasta. Matalapalkkaisilla aloilla 30–45 tunnin työsopimuksilla eivät ihmiset yksinkertaisesti tule toimeen. Pieni palkka vaikuttaa myös tulevaan eläkkeeseen. Kymmen vuottakin alalla olleet sinnittelevät köyhyysrajalla. Oletteko yrittäneet rahalla

Sampolan risteys on susi. Olen kaksi kertaa tullut Viinikan liikenneympyrästä risteykseen ruuhka-ajan ulkopuolella. Ensimmäinen ylitys Kalevan puistokadulle kesti 4 minuuttia, toinen 5 minuuttia. Yhteensä kolmessa ratikassa oli ehkä 20 matkustajaa, joiden takia kymmenet autot tupruttivat pakokaasua ruuhkassa. Ratikka on kirous Tampereen liikenteelle

Ope, mutta en täti (Al 31.8.). taisitpa kiinnittää huomiosi asian viereen. Toki ymmärsit, että kyse on tavasta kohdata lapsi. Tittelit on asia erikseen. Ohjaaja