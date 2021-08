Mummu vaan (AL 26.8.), eskarissa ei työskentele "tätejä", vaan opettajia, hoitajia ja avustajia. Jos et tiedä henkilön koulutustaustaa, voit kutsua heitä vaikka eskarin aikuisiksi, työntekijöiksi, henkilöstöksi, what ever, mutta ärsyttää tuollainen tädittely! Toki kyse voi olla lapsen oikeasta tädistä, mutta silloinhan lapsen nimi olisi luultavimminkin tädin tiedossa? Ope, mutta en täti

Luin suurella mielenkiinnolla Pirkanmaan Yrittäjien Janne Vuorisen kirjoituksen. Kyllä tosiasia on se että matalapalkka-alan palkat ovat sitä tasoa, että niillä yksinkertaisesti ei tule toimeen täällä kalliissa kotimaassa. No, jos sosiaalituet poistetaan niin ihmisten ongelmat lisääntyvät. Ei yritystä orjatyövoimalla pidetä pystyssä vaan yrityksen tuotteita tulee kehittää. Yrityksen tuotteen pitää olla kilpailukykyinen. Huono sellainen yritys, jossa kilpalukyky perustuu vain halpaan työvoimaan. Insinöörin ymmärryksellä

Vastenmielistä televisiosta katsella; Uusi naispuheenjohtaja kertoo hymy huulillaan haluavansa auttaa mahdollisimman vähän hädänalaisia. Aution Jykä

Nimimerkille E.L. ja muillekin epätietoisille tiedoksi, että päihderiippuvuus on sairaus muiden joukossa. Se ei ole tietoisesti itseaiheutettua, kuten useat muut sairaudet saattavat olla. Päihderiippuvuuteen ei ole lääkettä, mutta hyvää hoitoa on saatavilla edellyttäen potilaan omaa tahtoa raitistua. Päihteistä voi selvitä tappamalla itsensä niillä tai lopettaa niiden käyttö. Molempia esimerkkejä on. Antti L.

Kyllä nyt lauantai ei mennyt putkeen - Suomen luonnonpäivä ja Venetsialaiset, kuuntelin klo 22 jälkeen ainakin 15 minuuttia ilotulitteiden pauketta. Ollaan niin egokaudessa ja sitten kuitenkin tuollaista roskaa/saasteita tuodaan Kauko-Idästä, ihmettelen. KSA

Oltakoon Aarnion muista rikoksista mitä mieltä tahansa tuntuu täysin kohtuuttomalta elinkautinen tuomio murhasta, jota ei ole tehnyt. "Epävarsinainen laiminlyöntirikos" on tosi erikoinen lakipykälä, jota vastaan rikkoo luultavasti monikin kansalainen vaikkakin ehkä vähän pienemmissä rikoksissa. Hannu

Eikö mitenkään saada loppumaan näitä kymmeniä kertoja soittavia puheluita. +3584092357..ja sitten 2 viimeistä numeroa aina vaihtuu. Puhelut tulevat ulkomailta, tietokone niitä soittelee ja jos vastaat, sinulle sanotaan ”hello” englantia murtaen. Olen kurkkuani myöten täynnä turhia pillerinmyyjiä, mielipidekyselyjä ja lehtimyyjiä. Voisimmeko tänä päivänä jo sopia, että tämä toiminta lopetettaisiin? Tilaan netistä lehdet ja pilleritkin ostan ihan itse, tiedän mitä ostan. Enää ei kohta viitsi vastata mihinkään puheluun, jopa niihin asiallisiin varoen. Älä soita mulle

Presidentti Niinistö kyselee aiheellisesti, että missä on EU, kun Afganistanista pelastetaan eurooppalaisia ja heidän avustajiaan. Minä puolestani kysyn, missä on EU:n nopean toiminnan valmiusjoukko, jota on harjoitettu yli 10 v juuri tällaiseen tehtävään. Mukana on satoja suomalaisia. Älytöntä rahan tuhlausta. Tätä joukkoa ei tarvita

Yhden maksajan ei kannata menettää yöuniaan lääkäriasemien hinnankorotuksien vaikutuksesta Kela-korvauksiin ne kun maksetaan potilaalle ja ovat vieläpä kiinteitä. Hinnankorotukset ovat ihan markkinataloutta. Hans Lankari

Vakuutusyhtiöt maksattavat kolaroimattomilta kuljettajilta koheltajien aiheuttamia kolarointikustannuksia! Ja näitä koheltajia sitten riittääkin. Liikennetiedotuksia tulee niin usein, että tahtoo radio-ohjelmat jäädä jalkoihin. Maltti on valttia

Hyvästi kaupungin keskustan länsipuolen yrittäjät, Sokos, kauppahalli ja muut. Enää en siellä asioi, koska en pääse yhdellä kulkuneuvolla sinne täältä kotinurkilta Linnainmaalta. En kävele puoltatoista kilsaa kasseineni täällä päässä ja siitä puolet siellä. Onneksi täällä on isot marketit. Baibai

Ottaen huomioon Hervannan asukasmäärän runsas 26 000, tänne olisi heti pandemian alkumetreillä pitänyt järjestää sekä koronatestaus- että rokotuspiste. Menikö liian vaikeaksi?

Keljuttaa, kun tv:stä tulee näitä uusintoja melkein joka ohjelmasta. Ennen muinoin kansakoulussa kerrattiin läksyjä ja piti ulkomuistista osata esimerkiksi uskonnonläksy. Kertaus on opintojen äiti sanottiin vielä. Mietin, pidetäänköhän näistä uusinnoista meille joskus vaikkapa kokeet. Miu syy

Hämeenkadulla on vihdoinkin mukava kävellä, kun sade on pessyt ikävät liat. Laatoitus pääsee oikeuksiinsa. RMS