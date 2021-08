Mikä ny on kun senioritkin huomioidaan!

Mikä ny on kun senioritkin huomioidaan? Nysse- pali- ja ratikka-aikataulukirjan kohderyhmänä ovat erityisesti seniorit, jotka haluavat paperille painetut aikataulut. Näin on, suuret kiitokset Liikkuva 90 vuotias

Lauantaina oli taas Suomen luonnon päivä. Sen kunniaksi luontoa ja luonnon rauhaa häiriköidään niin maan perusteellisesti ilotulituksella. Älytöntä

Kyllä yhteiskunnalle luulisi tulevan halvemmaksi nostaa palkkoja kuin tuoda uusia ihmisiä sosiaalituen piiriin. On väärin, että pienen lapsen äiti käy kahdessa työssä eikä silti tule toimeen. Toimeentulotuki on apu niille, jotka joutuisivat maksamaan enemmän jos kävisivät töissä. Palkat paremmiksi, että ihmiset saadaan töihin. Yhteiskunnan etu

Insinöörille: Kotimaisten kielten keskus on jälleen kertonut, että sekä taliban että taleban ovat suomen kielessä yhtä oikein, vieläpä pienellä tai isolla kirjaimella. Edellinen on pastua (s-kirjaimen päälle kuuluisi hattu) ja jälkimmäinen daria. Joskus näinkin

Tampereen valtuustolle. Älkää tehkö sitä päätöstä, että muutetaan hyvin toimiva vesiliikelaitos osakeyhtiöksi. Naapurikaupungissa, Ylöjärvellä tehtiin tämä iso virhe ja väärä päätös. Nyt ovat maksut ja taksat seutukunnan korkeimpia. Ja nykyisillä asukkailla on pelkkä maksajan rooli, joka sisältää myös uusien alueiden investoinnit ja vanhan verkoston korjausvelan. Ei tätä pormestariohjelmaan

Vaikka traktori tai muu hitaasti kulkeva työkone ei olekaan maantiellä tahallaan muuta liikennettä hidastamassa, niin voisi silti välillä pysähtyä vaikka pysäkille ja päästää takana olevan auto jonon ohitseen. Ex-talonpoika

Miksi Suomi, Tampere ja PSHP ei halua maksaa hoitajille parempaa palkkaa? Tällöin ei tarvitsisi itkeä alalta lähteneiden hyvien hoitajien perään. Miksi rahaa mieluummin annetaan vuodesta toiseen älyttömyyksiin, kuten nyt ehdotettuun hoitajien kouluttamiseen Hongkongissa. Lienee melkoinen summa hoitajarekrytoinnille ja Mehiläinen kiittää. Pitkänlinjan hoitaja

Kiitos lapsille, nuorille, aikuisille ja viisaille vanhuksille, kun rakastatte ja palvelette ihmisiä ja ympäristöä. Yhdessä luomme asuinympäristömme onnen ja menestyksen! Rakastamme ja tulemme rakastetuksi universumin ykköskaupungissa Tampereella. Onnelan asukki

Tampereen yliopisto on päättänyt sulkea kirjastonsa Kaupin kampuksella säästösyistä. Tulevat lääkärit ja tutkijat eivät ilmeisesti enää tarvitse kirjastoa. Millainen on kirjastoton yliopistokampus? Huolestunut

Seurasin kauppakeskuksessa maskien käyttöä. Maskittomat olivat paria poikkeusta lukuunottamatta miehiä. Onko tutkittu sukupuolijakaumaa tartunnan saaneista? Marjami

Hoitajien tuonti Filippiineiltä ei ratkaise perusongelmaa. Se voi toimia hätäapuna. Jo vuosia on tiedetty alan huono maine, kehnot palkat ja monesti huonot työolot. Jopa ministeri on ratkaisemassa ongelmaa lisäämällä opiskelupaikkoja. Vaan kun ala ei kiinnosta ja valmistuneistakin osa menee aivan muihin töihin. Eikö tästä maasta löydy tarpeeksi voimakasta tahoa ratkaisemaan oikeasti tätä ongelmaa!? On sentään kyse ihmisten terveydestä ja elämästä sairaaloissa. Hoitajan työ kunniaan

Afganistaninkin tilanteeseen olisi nopea ratkaisu eli lopetetaan asekauppa. Aseita myyvät sinne samat maat, jotka ovat nyt maan tilanteesta huolissaan. Raha ratkaisee

Isoissa marketeissa asiakkaat ovat nykyään vain työntekijöiden tiellä. Henkilökunnan hyllyttäessä ja keräillessä tuotteita asiakkaat vain pyörivät heidän jaloissaan yrittäen saada ostoksensa tehtyä. Säijän äijä

Keskustorin ja Aleksis Kiven kadun Kesäkeidas upeine kukkaistuksineen on vihdoin saanut Tampereenkin useat projektiin kuulumattomat kivijalkayritykset ymmärtämään kukkaistutusten merkityksen näkyvyydessä ja houkuttelevuudessa. Sipri

Ei tyhjä Hämeenkatu johdu pelosta, vaan siitä, että suurin osa busseista ei enää kulje sitä pitkin. Tulee jäätyä Ratinaan, kun bussi vie sinne. Bussit voisi kyllä palauttaa hyvin vetävälle Hämeenkadulle, Hämeenpuiston ja Satakunnankadun ruuhkien sijaan. Liikennesuunnittelun syytä

Tampereen linja-autoaseman sisätilat suljettu lauantaisin ja sunnuntaisin. Ihmiset joutuvat värjöttelemään sateessa ja tuulessa. Ei penkkejä, ei mahdollisuutta käydä wc:ssä, ulkona ei katosta, eikä edes lippaa, jonka alla pitää sadetta. Jollei kerran saada aikaiseksi matkakeskusta näin suureen kaupunkiin, niin ainakin linja-aseman pitäisi olla joka päivä auki. Kuinka noloa. Taidan vaihtaa junaan