Tampereen päättäjät! Teillä on todella käsittämätön järjenjuoksu siinä, että rahaa on kyllä kouluttaa ja ja tuoda ulkomailta hoitajia pienellä palkalla tänne töihin, mutta asiaa ei voida hoitaa maksamalla kunnon palkkaa hoitoalalle, jolloin hakijoita kyllä saataisiin. Miljoonat riittävät katuihin ja tekosaariin, mutta ei ihmisiin, etenkään vanhuksiin. Hävetkää

Miten on mahdollista, että suojeltuun Rauhaniemen kansankylpylään tehdään lasista/pellistä kuvan mukainen pömpeli. Kuinka sille on myönnetty rakennuslupa ja vielä kaupunkikuva-arkkitehdin hyväksymänä? Insinööri

Näin pinkin ratikan, jollaisia ratikoiden mielestäni olisi pitänyt olla alunperinkin. Valitettavasti se lienee vain yksilö, koska oli sähkölaitoksen mainos. Piristystä arkeen

Linnan lisäksi yliopisto aikoo lakkauttaa myös Kaupin kampuksen lääketieteen kirjaston. Ei voi kun ihmetellä tätä yliopiston nykyistä linjaa lakkauttaa ja luopua kaikesta tärkeästä. Yliopisto ilman kirjastoako?

Hyvä Seppo, (AL19.8) Miksi et laittanut linnuillesi vettä saataville? Meillä on monta vesiallasta pihassa. On ollut ilo seurata kuinka siellä kylvetään ja juodaan vettä, niin linnut kuin oravat ja siilit. Linnunpoikaset tuotiin myös altaalle. Janoiset