Tampereen kaupunki on rakentanut liityntäparkkeja, joissa on hyvä valaistus, asfaltointi ja aitaus. Ne on otettu tehokkaasti käyttöön ja alkavat olla täynnä, kuten esimerkiksi Niihamassa oleva parkkialue. Tamperelaisten näkökulmasta liityntäparkit ovat epätaloudellinen investointi, koska valtaosa käyttäjistä on naapurikunnista Tampereella työssä käyviä autoilijoita. He maksavat tuloveron omaan kotikuntaansa, eikä Tampere siis hyödy näistä veroista mitään. Tamperelaisten työnantajien maksama yhteisöverokin tulee vain osittain Tampereelle, koska kyseinen vero jyvitetään yhteisöveron tasauksena Suomen kuntien kesken. Tämän takia ehdotan, että liityntäparkit muuttuisivat maksullisiksi, jotta Tampereen kaupungin investointi naapurikunnista saapuville työtätekeville hyödyttäisi taloudellisesti myös Tamperetta. Mikään ei ole ilmaista

Hämeenpuiston käytävä sai taas arvokkuutensa, kun katuosasto levitti uuden päällysteen. Edellinen keskeneräinen sepeli oli vesilaitoksen töiden perua. Kiitos

Olisi pyyntö eskarin tädeille. Nyt kun on eskarit alkaneet ja ujot sekä pelokkaat lapset siellä jonossa. Täti kysyy: "Mikäs sun nimes on?" No lapsi vastaa katse lattiassa johon täti huutaa, "puhu kovempaa, en saa mitään selvää". Sen jälkeen sitä nimeä ei olekaan itse sanottu, vaan saattaja sanoo lapsen nimen aamu toisensa jälkeen. Ehkäpä sinä täti voisit hetkeksi mennä pienen lapsen asemaan, niin ehkäpä jatko voisi sujua paremmin. Mummu vaan

Kyllä afganistanilaisten auttaminen kiinnostaa muita maita kovasti. Entäs esimerkiksi haitilaiset. Ai niin, Haitin maaperässä ei ole mitään rikkauksia. Aivola

Koittakaa nyt päättää, onko se Taliban vai Taleban. On varmaan uutisissa vielä kauan, enkä haluaisi joutua tuon kirjaimen pysäyttämäksi kiitos. Insinööri

Tankkasin 95E:polttoainetta hintaan 1,666. Palatessani kaupasta hinta oli noussut 0,002 euroa. Säästin tämän päivän pelissä 5 senttiä! Touko