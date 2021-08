Näen Näsijärvellä kulkiessani jatkuvasti veneitä, joissa lepuuttajat roikkuvat ajonaikana kyljissä. Rouvat/tyttöystävät kysykää joltain vanhemmilta veneilijöiltä, mitä se tarkoittaa ja kertokaa se myös oman aluksenne kipparille. MTH

Hyvät (tai oikeastaan pahat) sähköpotkulautailijat ! Miksi ajelette (ja lujaa) jalkakäytävillä, vaikka se on kiellettyä ja vaarallista? Lisäksi jätätte pyörän keskelle jalkakäytävää, usein poikittain Miksi? Onko tämä kiusantekoa, vai osoitus tyhmyydestä, vai molempia. Toivon paksua lumipeitettä

Sähköyhtiöt ovat saaneet noottia siirtomaksujen korotuksista. Kuka valvoo lääkärikeskusten palvelu/poliklinikkamaksujen korotuksia. Vajaassa 4 vuodessa korotusta yli 138 prosenttia. Saavat näin kelakorvaukset itselleen. Kannattaa verrata esim. eläkkeiden korotusprosentteihin samalta ajalta. Yksi maksaja

Olen yllätynyt, kuinka kevyesti on ohitettu nuoren MM-kisat ja kulta- ja hopeamitalit. Todella upeaa nuoret. Arvokkaita suorituksia

Tampereen Hallilasta tulee tulevaisuudessa kovakuntoisimmat oppilaat. Kävelylenkki aamuin ja iltapäivisin Koivistontieltä Norssin koululle ja takaisin kohottaa yllättävästi kuntoa. Ja virkistää. Kannattaa kokeilla

Kiitos, Mirkka Santala (AL 22.8.) ja Hanna Jokinen (AL 19.8.). Mirkka, et todellakaan ole yksin ajatustesi kanssa! Asiakkaiden (sisältää myös potilaat) ei tule joutua liukuhihnalle, jossa vastuunkantajasta ei ole tietoa. Terveydenhuollon päämääränä tulee aina asiakkaan paras. Lähtökohtana on asiakas ja ensisijaista on jatkuvuus ja vastuullisuus. Hoitotyön koulutus EI suuntaudu liukuhihnamaiseen työtapaan vaan ihmislähtöiseen toimintaan. Hoitotyö arvoiseensa kunniaan ihmisen hyväksi

Mihin mahtaa perustua Poliisit-sarjan kuvaajan ja tuotantoyhtiön oikeus käsitellä ihmisten arkaluontoisia henkilötietoja, jollaisia sarjan kuvauksissa tulee väistämättä koko ajan esiin? Poliisin tapa selostaa kaikki henkilötiedot laajasti radiossa kaikille mahdollisille partioille on myös tietosuojamielessä kyseenalaista ja rinnastettavissa siihen, että sairaalassa kuulutettaisiin potilastiedot koko laitoksen työntekijöille. GDPR

Nyt kun Tampere on investoinut joukkoliikenteessään vanhaan 1700-luvulla käyttöönotettuun kankeaan muutaman reitin ratikkaan ja vain 4 kappaletta sähköbussiin, niin vertailun vuoksi muilla isoilla suomalaisilla kaupungeilla on käytössään joustavia joka paikkaan yltäviä sähköbusseja seuraavasti: Helsinki 168, Turku 53, Lahti 17 ja Kuopiokin 13 kappaletta. Onko tämä tamperelainen valinta ollut kaukokatseista? JustUs

Yrittäjä tietää. Oli täyttä asiaa lukea Matti Revon kommentteja sunnuntaina lehdestä koskien Hämeenkadun nykystatusta. Hän toi esiin tosi silmiin pistävän kohdan muun muassa kadun puhtaanapidosta. Graniitti on aamuisin täynnä roskia ja monia "eritteitä". Huomattu on. Ikävä kyllä. Ja kulkujärjestelyt erittäin epäselvät! Toivotan voimia ja myötätuulta keskustan yrittäjille. Sitkeitä olette! Keskustan asukas

Sähköbussien perään haikailevat haluaisivat vanhaa tekniikkaa käyttöön. Sähköautot tulivat myyntiin ensimmäisen kerran 1800-luvun lopulla. Bussilinja 2 on hyvä esimerkki sähköbussin luoteettavuudesta.Talvella ajetaan useita vuoroja dieselillä. Maca