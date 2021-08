Kyllä henkilöautojonot lyhenevät Tampereella, kun laitetaan julkkinen liikenne maksuttomaksi kuten Tallinnassa. Säästöt tulee esimerkiksi teiden kunnostuskulujen säästönä. Tehkää pikaisesti tämä ilmastoteko nyt kun hieno Ratikka jo kulkee. Kiitos. Eila

Ei tarvitse kuin lukea Opetushallituksen ja -ministeriön vastaukset riihimäkeläisen englanninopettajan koulujärjestelmäämme kohdistamaan kritiikkiin, että ymmärtää, kuinka etäällä koulun arjesta Opetushallitus ja -ministeriö ovat. Opetusneuvokset voisivat rantautua tavallisiin kouluihin tekemään kenttätyötä opettajana tietyin periodein vaikkapa vuodeksi kerrallaan. Saisivat edes hiukan konkreettista näkemystä siitä, millainen opettajan työnkuva on ja miten koulua kannattaisi kehittää. Perusopetuksen aineenopettaja

Toivottavasti Ruotulan golfkentän jatko ei tarkoita frisbeegolfradan loppua. Ne Ruotulan alueet ei nimittäin ole autioita metsittyneitä peltoja, vaan siellä sijaitsee eräs Suomen parhaista frisbeeradoista. Frisbeegolf on kansanterveydellisesti golfia tärkeämpi laji, jonka harrastajamäärä on golfia suurempi. Sitä paitsi golffarit liikkuvat aina autolla eli golfradan siirto helpompi. Fribailija jo 15 vuotta

Kertokaa minulle , mitä isännöitsijän tehtäviin kuuluu? Meidän yhtiössä hallitus tekee tarjoukset ja hankkii tarvittaessa työntekijät. Jos on pieni yhtiö , onko palkkakin isännöitsijälle pieni? Vaihtoon

Juhlapuheiden aika on ohi! Nuoret osoittavat oikeutetusti mieltään. Ilmastotoimet ovat täysin riittämättömiä. Tässä "pelissä" ei anneta uusintoja. Tulevaisuus ratkaistaan nyt. Kyse on nimenomaan heidän tulevaisuudestaan. Meillä jokaisella on velvollisuus tehdä oma osamme, jotta nuorillamme ja heidän lapsillaan on maapallo, jossa on hyvä elää. Hyvä elämä ei ole vain meidän etuoikeutemme. Meidän on opittava pois jatkuvan kasvun kierteestä. Sitä tämä pallo ei kestä. Haetaan oma hyvä olo siitä, että elämme tavalla, joka säästää ympäristöä ja suojelee luonnon monimuotoisuutta. Kattavia toimenpiteitä kaivataan

Kiitos Timo Lehtiselle erittäin osuvasta ja ajankohtaisesta kirjoituksesta Tampereen rakennuskulttuurin puolesta. Huomioikaa myös asukkaiden mielipiteet, meidän täällä olisi tarkoitus viihtyä. Tehdään kaunista

Käsittämätöntä miten kaupunkipyöräprojektin vastaavat eivät osanneet ottaa huomioon scootien (sähköpotkulautojen) suosiota? Todistaa vain kuntabyrokratian toimimattomuudesta markkinataloudessa. Toivottavasti samalle porukalle ei anneta heti uutta miljoonaprojektia hoidettavakseen. Maksumies

Miten niin rokotusten jälkeen ja koronapassilla voitaisiin muka palata normaaliin elämään? Rokotesuojahan kestää vain kuukausia eikä sekään suojaa täysin, laumasuojaa ei tule, rokotettu voi sekä tartuttaa koronaa että sairastua. Ehkä tehohoito ei kuormitu, mutta entä kaikki ne, jotka saavat pitkäaikaisen koronan? Kuormittavathan hekin sairaanhoitoa vai jätetäänkö heidät hoitamatta? Tietääkö kukaan mitä pitkäaikaisvaikutuksia voi jäädä joko koronasta tai rokotteesta? Ja koska rokotesuoja on lyhytaikainen, tehosterokotuksia pitäisi antaa sitä tahtia, ettei se ole mahdollista. Onko millään lääkeyhtiöllä edes motivaatiota kehittää rokotetta, jolla olisi pidempiaikainen suoja? Nythän raha-automaatti on keksitty, kun jatkuvasti täytyy ostaa lisää rokotteita. Ennen kuin näitä asioita on oikeasti ratkaistu on turha tuudittautua rokotteen suojaan ja puhua terveysturvallisista tapahtumista. Jos otat rokotteen, mutta et käytä sen jälkeen maskia, olet ihan yhtä vastuuton kuin se, joka jätti rokotteen ottamatta. Kolmatta viikkoa rokotesivuoireita

Miksi pitää olla kaksi täysin eri ääripäätä koronaroketteesta, koska kummallakin on omat syynsä päätokseensä. Yrittäkäämme siis vaan tulla toimeen eriävine kantoinemme, koska toistemme näkökantoja emme pysty kuitenkaan muuttamaan. Ajattelija

Kuparikatto jäi jotenkin paitsioon, kun katseeni kiinnittyi takana olevaan seinään. Ei pääse aurinko kattoa kaunistamaan, kun jättirakennus sitä pitää "kainalossaan". Tulee niska kipeäksi, jos Tampereella haluaa laajemmalle katsella. Kohta vaan taivaaseen katselemalla ei ahdista tämä tiiviisti ja korkealle rakentaminen. Petankkimestari

Innokkaana golffarina kiertelen pelaamassa useilla kentillä ja nyt varsinkin Suomessa. Enpä ole Tampereella, enkä muuallakaan, nähnyt pelaajien tukevan varusteidensa kanssa alueelle joukkoliikenteellä, mutta tilausbusseilla useinkin. Kenttä ja palvelut ratkaisevat. Ei se, onko sinne jostain taajamasta tai keskustasta 5 vai 20 kilometriä. HCP 9