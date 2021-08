Omakantaan kirjoitettujen tietojen pitäisi kai olla myös asiakkaan/potilaan itsensä ymmärrettävissä? Näin ei useinkaan ole, vaan lääkärit kirjoittavat täyttä "munkkilatinaa", joka avautuu jonkin verran vain googlettamalla! Edes vähän selkokieltä, kiitos

Kyllä ärsyttää Postin touhu, kun asuu Tampereen Ristinarkulla, niin paketit pitää hakea Kaukajärveltä kahdella bussilla keskustan kautta edestakaisin matkaa 20 kilometriä, kun Liikekadun postiin yhdellä bussilla 1,5 kilometriä. Kaikilla ei ole älypuhelinta tai tietokonetta eikä taitoa ottaa käyttöön omaposti sovellusta. Eläkemummo

Tunsin iloa ja onnea ensimmäisellä ratikkamatkallani. Olen ylpeä tamperelainen, meillä on ratikka. Holvastin mummu

Veikö ratikka eläkeläisiltä alennusmatkat? Ja muutenkin kulkeminen vaikeutui. Hallilan eläkeläinen

Hyvä on uusien pormestareiden puhua joukkoliikenteestä ja keskustan autottomuudesta, kun itsellä autoetu ja parkkipaikka kaupungintalolla. Ymmärtää, miksi haluavat autot pois tieltä keskustasta. Tää on niin tätä

Ratikalla pääsee Taysista Keskustorille tai toisinpäin helposti! Vaihda ratikkaa Sammonaukion tai Stokan (=ns. Koskipuiston) pysäkillä. Ei tarvitse kävellä Keskustorille tai Pyynikintorille! Kokeiltu on ja toimii

Ratkaisu Sampolan risteyksen ruuhkiin: ylikulkusilta. Jussinkylän Hessu

Nimerkille Ei ole enää tätä päivää mistä suunnasta katsottuna Ruotula on keskellä kaupunkia? Kyllä talojen arvo nyt nousi. Ruotulasta sama matka Keskustorille kuin Hyhkystä tai Lakalaivasta joten nekin kai keskellä kaupunkia? Monella kentällä vakipelaajalla bägi säilössä golfklubilla joten pelaamaan pääsee bussilla tai polkupyörällä. Duke of Hankkio

Upeata, että Ruotulan golfkenttä säilyy. Suomessa on 150 000 rekisteröityä pelaajaa ja harrastajat päälle. UKK-instituutti on todennut lajin suuren merkityksen terveyden ja kunnon ylläpitäjänä. Ruotulaan pääsee bussilla ja pyörällä yhtenä harvoista maamme kentistä. Klubilla on iso välinevarasto. Suuri etu senioreille ja koko ajan kasvavalle junioriporukalle. Golfista on myös tullut edullinen harrastaa moniin muihin verrattuna. Lajin merkitystä työpaikkojen säilymiseen ja vetovoimaan Tampereella ei pidä aliarvioida. Palstoilla on viime aikoina näkynyt outoja tietämättömyyteen perustuvia liikuntaa vastustavia kannanottoja. Piccolo

Kiitos Paavo Lintula, että nostit esiin Tampereen kaksi häpeällistä jonoa. Niukalla toimeentulolla sinnittelevä kantaa sosiaalista häpeää päivällä seisoessaan leipäjonossa. Illalla lähikaupan leipähyllyistä ja paistopisteestä tuotteita keräilevä myyjä yrittää tukahduttaa sisäistä häpeäänsä kantaessaan tuoretta leipää jätesäiliöihin. Voiko tälle tehdä jotain? Häpeä tämäkin

Sipi, kesäkuussa ihmisille annettiin vapauksia Koronan suhteen ja heti nähtiin seuraukset: tapaukset lähtivät räjähdysmäiseen kasvuun. Aale

Tampereen Veden yhtiöittämistä kaavaillaan. Suosittelen hankkeen suunnittelijoita lukemaan tausta-aineistoksi Kalle Isokallion kirjan Vesimeloni. Se kertoo Lommolan kunnan vesilaitoksen yksityistämisestä. Markku 80v

Psykiatripula ei ole syy rikkoa hoitotakuuta. On siirryttävä ostopalveluihin, sillä hoitamattomuus on heitteillejättö, jossa olisi poliisillekin tutkinnan aihe! Oikeuskansleri

Uskon, että nykyiset rokotuksenvastustajat eivät ole itse koskaan sairastaneet tuli-, tuhka-, vesi- ja vihurirokkoa, sikotautia ja hinkuyskää, mikä oli kaikista karmein. Calmet-rokotusten ansiosta vältimme siskoni kanssa tuberkuloosin, mikä keuhkotautisessa suvussani oli suoranainen ihme. Rokotukset suojaavat nykyisin myös poliolta. Tarttis vähän ajatella ensteks

Jatkaako SM-tasoinen elämää suurempi lätkäliiga äärimmäisen agressiivisella pahoinpitelytyylillä jääkiekkokaukalossa, jolle Tampereella myös luistelutaidottomilta kerätyin veroin, korkeuksiin kohoaa.gladiaattorilajin korskea temppeli valikoidun väkivallan palvontaan. Valtiolta ruinattiin liikuntapaikkatukea 18 miljoonaa euroa. Metallityömies

Olin lääkärissä, valitin vatsakipua, lääkäri ei kiinnittänyt sen kummemmin huomiota kipuiluun, edes tutkimalla, mutta kipulääkkeestä kyllä kirjoitti reseptin apteekkiin. Kun ikää on, ei kai niin väliä. Huolestunut olo jäi. Ikäpotilas

Onko vakituisella työntekijällä enää väliä? Hyvä kirjoitus Hanna Jokinen. Rampe