Minä olen ihmetellyt jo kauan, miksi kaupat ei vaadi viljelijältä merkintää missä kurkku on kasvatettu, mullassa vai lasivillassa, minä en halua syödä lasivillakurkkua, siksi ostan torilta, niin tiedän mitä saan! Kurkkufani

Iso kiitos sinulle, joka veit Pyynikin Näkötornin kahvilaan lenkkipolulle pudottamani avainnipun. Punainen sydän

Voi, voi. Ei ole Ratinan rokotusten jonolaisten informointi millään tolalla. Kun on useamman tunnin jonottanut, olisi mukava saada infoakin tilanteesta. Tieto olisi tarpeen päätöksenteon tueksi. Ainakin jonon päässä, mistä todennäköisesti voi joutua lähtemään tyhjin käsin kotiin. Kolme tuntia jonossa, 1.5 h jono liikkunut 0 metriä

Aamulehdessä Reijo Laatikainen kertoo ravitsemuksen pulmista ja sanoo, ettei suomalaisten ruokavalio ole muuttunut terveellisemmäksi enää 20 vuoteen. Hän myös haastaa poliitikkoja kiristämään lainsäädännöllä terveellisempiä ruokavalioita suositummaksi. Itse olen tämän parinkymmenen vuoden ajan ihmetellyt kun laboratoriokokeiden jälkeen saat puhelimessa tulokset ja pyydetään vähentämään sitä ja tätä. Kiitos ja näkemiin. Vaan miksi ei ole ravintosuosituksia, päivän ateriaehdotuksia tai vaikkapa helppoja ruokaohjeita antaa käteen paperisena? Se on helpoin ensiaskel terveellisemmän ruoan nauttimiseen. Näin esimerkiksi pienten lasten perheessä, arkikiireessä tai vanhemmalla ihmisellä olisi hyvin helppo tie tutustua kasvisten monipuoliseen käyttöön, kun olisi ohjeet. Niitä voisi kunnalliset ravintoterapeutit laatia, jotta tavan ihminenkin pääsisi heidän tietämyksestään nauttimaan. Lapsen kanssa ravintoterapeutille pyrkinyt

Emme tarvitse ratikkaa Lentävänniemeen. Verovarat on käytettävä tamperelaisten hyvinvointipalveluihin. Meillä on hyvin toimivat bussiyhteydet Lentävänniemestä Lielahtikeskuskuksen kautta keskustaan. Käytetään täyssähköbusseja. Kuljettajien työpaikat säilyy. Näsijärveä ei täytöillä pilata. Pyhällönpuisto säilyy, emme halua siitä ratikkavarikkoa! Päättäjät herätys, luontoa pitää suojella. Veronmaksaja

Koronan myötä julkisuuteen on tullut piinallinen alle viisi (5) merkintä. Se sotki myös torstain lehden koronakuolleisuustaulukot. Kuka sen pirulaisen on keksinyt? Ja miksi? Koronakauden vitsaus on rajoitusten epäjohdonmukaisuus. Miksi onnettomuusuutisissa ilmoitetaan kuolleiden määrä? Eikö median pitäisi uutisoida: Moottoripyöräilijä suistui tieltä - kuolleita 5 tai Auto törmäsi kauriiseen - 5 kaurista kuoli. Kiusallista

Naudanjauheliha 8e/kg, mainostetaan Aamulehdessä. Lihansyönti on maapallolle raskainta, helpointa ja viisainta olisi tuplata lihan kilohinta, myös tuontilihan. Uolevi

No nyt se sitten alkoi se kitinä, nimittäin ratikan melusta. Ei sen pitänyt olla kenellekään yllätys, että rautapyörä teräskiskoa vasten kaarteessa aiheuttaa kitinää. Se ei ole vika, vaan raideliikenteen ominaisuus, ja se taas johtuu kiskoliikenteen pyörien ja akselien rakenteesta. Se todettiin jo silloin 1863 kun raideliikennettä aloitettiin Suomessa. Timppa

Nyt hehkutetaan kun Tampereen kaupunki panostaa voimakkaasti lähijunaliikenteeseen. Mutta ei ole kuin muutama vuosikymmen kun sama kaupunki oli lakkauttamassa todella laajaa lähijunaliikennettä! ”Uusi” Tesoman seisakekin on vanhan lakkautetun Raholan seisakkeen vieressä. Kymmenet muutkin seisakkeet on poistettu ja nyt halutaan taas rakentaa samoihin paikkoihin. Lyhyt on muisti

Varattoman ja rahattomankin henkilön kuollessa on omaisten pidettävä perunkirjoitus. Julkinen oikeusaputoimisto ei huomioikaan kuolleen varallisuutta, vaan asian hoitajan tulot. Mielestäni väärin, koska perunkirjoitus on pakko pitää. Oikeasti näin? Oikeustajuton

Kiitos Hervannan Terveysaseman lääkärille Reneelle hyvästä hoidosta. MLT

Toivottavasti marjanpoimintayritykset, jotka siirtävät korona-altistuneita ulkomaisia poimijoita lain vastaisesti, eivät saa enää lupia tuoda poimijoita Suomeen. Piittaamatonta

Eikö voisi järjestää kahdenlaisia teatteri-, elokuva- ja muita esityksiä? Osaan niistä pääsisi vain koronapassilla, maski olisi pakollinen, mutta turvavälit pienempiä. Osa esityksistä olisi kaikille. Uskaltaisimme lopultakin turvallisesti osallistua tilaisuuksiin ja pääsisimme irti rokottamattomien terrorismista, jonka perustuslain tiukka tulkinta mahdollistaa. Arkijärki voimaan

Käytin Taksi Tampere -sovellusta mutta ei oikein vakuuttanut kun kyydin hinta oli todellisuudessa 40 prosenttia sovelluksen arvioita suurempi. Nyssellä jatkossa