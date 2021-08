Iso kiitos Kangasalan kesäteatteriin! Kaunis Veera oli piristävä, hauska, taitavat laulajat/esiintyjät, hieno ohjaus!! Yllätyksiä täynnä. Juuri tällaista olin niin kaivannut, sai nauraakin. Lisää tätä

Pormestariohjelman tiukka budjettikuri tarkoittaa, että nostetaan palvelumaksuja. Ikään kuin maksut eivät kuuluisi budjettiin. Tästä kärsivät eniten pienituloiset. Puheet ja teot eivät kohtaa

Kuinkahan monen tilinumeron verottaja hukkasi ja näin ruuhkautti Nordean konttoreita. Lapsenlapselleni ainakin kävi näin! Mummeli

Suomi maailman kärkeä netin käytössä? Samaan aikaan jonotetaan kadulla pankkiin veronpalautusten takia. Omavero palvelee

Miksi ihmeessä golfkentän pitää sijaita keskellä kaupunkia? Kaikki golfaajat ajavat sille autolla. Vai oletko sinä nähnyt kentän läheisyydessä taapertavan golfareita bagit selässä? Ei ole enää tätä päivää

Toivottavasti hävittäjähankinnassa on tervettä inhorealismia mukana. Esimerkiksi Sveitsi on arvioinut F35-hävittäjien vuosikulut kaksinkertaisiksi Suomen arvioon nähden, mitä puolustusbudjettimme ei kestäisi. Hankintapäätöksessä on oltava tarkkana juuri elinkaarikustannusten osalta, ettei maanpuolustuksen muita osa-alueita kurjisteta ilmapuolustuksen kulujen liiallisella kasvulla. Maavoimien rooli on edelleen oleellisin valtiollisen suvereniteetin puolustamisessa kuten eri kriisit ovat osoittaneet. Majuri

Kiitos Nysse uudesta linjamuutoksesta! Bussi 81 jäi pois ja tilalle tuli 28. Nyt Ylöjärveltä Vuorentaustan periltä pääsee sujuvasti suoraan Lielahteen. Kaikki keskeiset palvelut löytyy, eikä tarvitse mennä Tampereen keskustaan. Supertyytyväinen nysseläinen

Nimimerkille Kyllä jurppii, ratikka ajaa Taysilta Koskipuistoon, jos siitä ei kävellen Keskustorille pääse, matka noin 100 metriä, kannattaa siirtyä palvelubussin käyttäjäksi. No, huh

Perjantai-ilta Hämeenkadulla. Pubi täynnä. Ei huolta koronasta. Joku käynyt testeissäkin, mutta tullut keskustaan ihmisten joukkoon odottamaan tulosta. Baila bailaa

Millä kriteereillä ministerien ja kansanedustajien avustajat saavat virkansa? Onko osa parlamentaarista päätöksentekoa heidän vallassaan? Kumpi päätti, Kulmuni vai avustaja?