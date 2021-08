Roskakalan nuottaus toi hyvän saaliin. Jos saisin, niin voissa paistaisin. Lenne

Tuulia Kotakorpi, ihan samaa mieltä Särkänniemestä. Powerparkissa Härmässä aikuinen pääsee ilman ranneketta pienten lasten laitteisiin. Särkänniemestä puuttuu lisäksi kesympiä aikuisille sopivia laitteita, hurjia kyllä piisaa. Ei turbovatkaimiin

Tampereen autoliikenne aiheuttaa 26 prosenttia kaupungin päästöistä? Yhdeksän vuoden päästä 2030 tavoite on olla hiilineutraali. "Kulkutapojen pitää muuttua paljon jotta päästään tavoiteltuun päästövähennykseen", todetaan kaupungin strategiassa 2030. Se on karu totuus. Siellä todetaan myös, että kestävä liikenne, eli joukko-, raide- ja kevytliikenne ovat kriittisen tärkeitä osatekijöitä. Nyt pitää siis kaikin tavoin tukea näitä liikennemuotoja, nopeasti. On kovin vaikea tunnistaa mitään merkittävää tapahtuvan tai olevan edes suunnitelmissa. Sen sijaan suunnitellaan autoliikennettä suosivia ratkaisuja. Näyttää siltä, että päättäjillä ei ole ymmärrystä, miten tavoitteesta tehdään totta. Onko haluakaan? Nyt on kiire

Uudet onnikan aikataulut saivat kävelemään autokauppiaan juttusille. Työmatka Pirkkalan keskustaan uudella reitityksellä tunti. Omalla autolla 20 minuuttia. Nopeampaa ja ympäristöystävällisempää Ojalan laskuopin mukaan. Kansakoulun käynyt

Kiinteistöverolaskua maksaessa oli tullut virhe ja 1 sentti jäänyt maksamatta. Nyt tuli kirjeenä lasku. Paljonko maksoi tämän lähetys, paperi ja kirje ja lähetysmaksu? Voisiko ajatell,a että nämä siirrettäisiin seuraavan vuoden laskuun? Mami

Kuka keksi tehdä Ranta-Tampellassa sijaitsevan Kekkosenkadun varteen kivi, puun runko ja rikkaruoho asetelman? Ja vielä todella ison. Alueella on huutava pula parkkipaikoista ja bussit tarvitsisivat myös tilaa kulkea ja pysäköidä. Parkkihallien maksut nousevat, joten kaikki eivät niitä pysty maksamaan. Esimerkiksi pysäkki kaupan kulmalla alamäessä on iso virhe. Viime tipan juoksijoista joku jää vielä auton alle. Toivottavasti tämä suunnittelija palaa aamusta iltaan istumaan ja katsomaan mikä tilanne alueella on! Ihminen+työ=pakko olla auto

Työmatkani piteni ajallisesti noin 20 minuuttia ratikan vuoksi. Bussilinjat on sekoitettu aivan käyttökelvottomiksi. Ennen pääsin töihin yhdellä bussilla. Nyt pakotettu vaihto aiheuttaa turhaa odottelua keskustassa jopa 18 minuuttia. Ei kiitos! Tuleva yksityisautoilija

Piti viedä Tampereella Virontörmänkadun kerrostaloon koronapotilaan oven taakse ruokakassi. Viemättä jäi. En päässyt porraskäytävään, kun aina lukossa olevalla ulko-ovella ei ole ovisummeria eikä -koodia. Salliiko laki vielä tämmöiset talot? Heitteille jätetyt avuttomat

Eikö olekin mukavaa, kun on keksitty kaikkia koneita helpottamaan ihmisen työelämää. Kukaan ei enää stressaa töistään ja fyysisestikkään kukaan ei väsy töissään. Elämisen keveys hivelee meitä ihmisiä. Kaikki on niin ihanaa