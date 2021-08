Keskiviikkona kolahti ensin Aamulehti, sitten Postinen mainoksineen, sitten joku jakelu toi kirjeet ja illalla tuli vielä Tamperelainen. Paperi liikkuu vielä aika paljon viestintuojana. Digi digi

Huomio työnantaja! Jos lupaat noudattaa jatkossakin yleissitovaa työehtosopimusta, saat varmasti pidettyä tai rekryttyä ahkeran, vastuuntuntoisen ja motivoituneen työntekijän. Työehtojen noudattaminen tuo hyvinvointia, eikä estä sopimasta jmyös paikallisesti. Se tärkein työnantajamielikuva

Minkä takia te festarijuhlijat ja viikonlopun juhlijat Tampereella jätätte roskanne kaupungin kaduille ja puistoihin? Miksi Tampereen kaupunki hyväksyy edelleen tällaisen tavan? Sanktiot käyttöön

Muuten, saapikohan ratikalla painella kokopäivän eessun taassun väliä Hervanta-Pyynikintori yhdellä lipulla? Vai potkitaanko välillä pihalle? Mie vaan kysyn

Huippu-urheilua ei pidä tukea verovaroin, vaan jakaa nuo rahat suoraan kansan terveydenhoitoon, varsinkin kun rahasta on pulaa. Kivat mutta hyödyttömät mitalit

Kiitos Nysse! Meillä täällä Lempäälän suunnalla joukkoliikenteen palvelut ovat parantuneet! Nyt pääsee siisteillä busseilla moottoritietä Sääksjärveltä Tampereelle ja Kuljusta kulkee bussi Ideaparkiin. Ei uudistus ihan joka kulmalla pieleen mennyt. Lempo

Miten on mahdollista, että Keskustorilla linja 90 pysäkki Sokokselta on siirtynyt ilman, että uudella pysäkillä on 90-tunnusta tai vanhalla pysäkillä olisi edes opastus vielä torstainakaan? Vanhalla pysäkillä bussia viitotessa kuskit vain morjestaa. Mahdoton tietää, mistä kyytiin pääsee. Tuli pitkä lapsen hakureissu Teiskosta

Yritin autolla Lielahdesta Pirkkalaan Veskaan ja takaisin. Mennessä tunnelista radanvierustaa Viinikan ympyrään ja siitä Rautaharkon kautta Härmälään. Kauheaa kiertelyä revittyjä katuja pitkin. Takaisin tulin Rautaharkosta Viinikan ympyrään ja siitä Kalevanpuiston ja Itsenäisyydenkadun risteyssumppuun. Kyllä on onnistuttu estämään sujuva liikkuminen kaupungin läpi. Tampere on tehnyt ympäristöteon pakottamalla tekemään ylimääräisen reilun 10 kilometrin lenkin päästäkseen Lietsusta Partolaan. Hämeenkyrön pappa

Ratikkako hiljainen? Ainakin Sammonkadulla kohisee ja ulisee aamuvarhaisesta iltamyöhään lähes tauotta. Ratikkareitin varrella

Koukkuniemen alueella on rajoitetusti vierasparkkipaikkoja, joita alueella työskentelevät työmiehet surutta käyttävät koko päivän pysäköinnissä. Esimerkiksi Romsinkujalla on 2 tunnin kiekkopaikkoja, päivän mittaan käydään vaan kiekkoa siirtämässä. Huonojalkainen

Ilmastoahdistelijoille: näpit irti autostani! Kaikesta muusta voidaan kyllä keskustella mutta liikkumiseni vapautta tulen puolustamaan viimeiseen asti. Kävelijä-autoilija-pyöräilijä

Kyllä siinä pieni koululainen pahoitti mielensä kun ei enää pääse bussilla Näyttelijänkadulta Teekkarinkadulle kouluun. Onneksi vaari lupasi kuljettaa päivittäin vanhalla bensa-autolla, kyllähän tähän maailmaan vielä pakokaasuja mahtuu. H2O

Kalajoella paloi metsää ihan pikkuisen (vrt Kalifornia ). Kukahan ilmatieteilijä laskisi päästöt? Olisi kiva verrata vuotuisin päästöihin liikenteen, omakotitalojen öljylämittäjien ja saunanpesien päästöihin. Uskon metsäpalon olevan ylivoimainen voittaja päästöjen määrässä. RKM

Valtiovarainministeri Annika Saarikon tulisi velvoittaa työntarjoajia, suuren sakon uhalla, rekrytoimaan myös +50-ikäisiä työnhakijoita, joita on saatavilla firmojen omaan koulutukseen. Toiseksi, pikaisesti korottaa ulosoton suojaosuus 1000 euroon kuukaudessa, jotta velkaa ei maksatettaisi toimeentulotuella nykyisin. Lisäksi Vuokratalosäätiö Tampereella vapautettava verovelvolliseksi vuosituotostaan. Kojamo ja Sato myös! Metsätyömies

Lapset haluavat turvallisuutta koulumatkalla? Kuten ne kaksi alakouluikäistä poikaa, jotka 9.8. klo 13.08 laskettelivat Itsenäisyydenkadun autokaistojen välisellä raitiotiekaistalla potkureillaan kohti Tammelan puistokadun risteystä? Vanhemmat, herätys! Dike

Pidetäänkö tv-urheilun katsojia pelleinä? Selostajien kaamea hehkutus tuloksilla, jotka ovat kaukana 30–50 vuotta sitten tehdyistä tuloksista Suomessa. Esimerkiksi naisten kuula, miesten keihäs ja miesten 400 m. Make

On ihan pakko ihmetellä sitä, että Hervannasta kulkee ratikka ja sen lisäksi sieltä kulkee kuusi bussilinjaa eri puolille Tamperetta. Ja näyttää olevan kaikkein tärkeintä päästä Hervannasta isoihin kauppakeskuksiin keskustaan. Minulla asuu persaukisia sukulaisia vaan Hervannassa, he eivät näihin ostoskeskuksiin mene. Järjestäkää niitä bussilinjoja myös itäpuolelle Tamperetta. Täälläkin asuu ihan ihmisiä. Joko muuten se entinen linja 32 avataan uudelleen? Takahuhtilaiset

Kyllä Suomen poliitikot "päättäjät" elää kuplassa, eivät tajua mistä rahat kaikkeen heidän hullutuksiinsa. Velkaa vaan otetaan tajuamatta, millä maksetaan takaisin. Onkohan omat raha-asiat hoidettu samalla lailla? Kaikki jakaa ja lupaa sinne ja tänne , saavat saavat naamansa mediaan. Mistähän nekin rahat otetaan, mitä jaetaan esimerkiksi sotahullujen hallitsijoiden taskuihin, ei kansa hyödy sielläkään. Veronmaksajien rahoilla on hyvä mällätä. Päättäjillä ei ole vastuuntuntoa eikä todellisuudentajua, kunhan saa olla äänessä. Kuinka kalliiksi tuli tamperelaisten päättäjien kulttuuripääkaupunkihömpötyskin? Vastuuseen sählärit". Kansa maksaa ja kärsii, ei toivoakaan että edes terveydenhuolto paranisi. Puhumattakaan muusta. Kysyn vaan

Eikös ratikan pitänyt olla pinkki? -nimimerkille tiedoksi, ettei pitänyt olla, vaan tiilenpunainen. Ja edessä on valot, hyvin näkee kaukaakin jo. Ratikkamatkustaja

Miksi kauppojen tomaatteihin ei saada merkintää, mikä lajike on kyseessä. Nyt tomaatin ostaminen on kuin venäläistä rulettia. Jännittäjä

Suomi elää metsästä -slogan on enää osatotuus. Aamulehden 12.8 jutusta käy ilmi, että Suomen aaltopahvi tehtaista ainakin kolme suurinta on ulkomaisessa omistuksessa. Suuria summia valtion pussista pois. Veka Pälkäneeltä

Nimimerkille Nykynuori, kyllä me vanhemman polven edustajat hiihdimme 30 kilometriä kouluun tai muuten liikuntaa harrastaen, mutta sinäkin tulet huomaamaan kun tulee 40–50 vuotta ikää ja nivelkulumia lisää, ei se bussin vaihtaminen tee enää mukavaa vanhoille nivelille. Muista että sinäkin vanhenet (toivottavasti). Supermummo

Tampereella kehitellään kuulemma koronarokotetta. Mitään työn edistymisestä ei ole kerrottu. Keskuksen johtaja on usein julkisuudessa, mutta puhuu kaikesta muusta, mutta ei tästä kehitystyöstä. Tapahtuuko mitään?

Ammattikeittiöiden rasvakanavat on lain mukaan nuohoutettava kerran vuodessa. Kiinteistön omistajien tulisi valvoa, että näin toimitaan. Vähenisivät hormien kautta leviävät tulipalot. Tietoa on

Nyt rakennettavassa digiyhteiskunnassa, joka ohjautuu täydelliseen kapitalistiseen totalitarismiin, ei nuoren tarvitse tietää, mitä haluaa tehdä, se määrätään! Sokrates

Poliisit tulkaa Tampereen Kolmionkadulle mittamaan autojen ja moottoriajoneuvojen nopeuksia, meno on ihan järjetöntä, varsinkin illalla ja yöllä, maasutellaan ja pamautellaan, ei mitään rauhaa, päivällä tietä avataan ja suljetaan,ja talon alla räjäytellään. Mitta alkaa olla tapissa asukkailla

Tokion mitalisaalissaan Suomi ei pärjännyt 33 500 asukkaan San Marinolle, joka sai sentään 3 mitalia. Mutta Monaco jäi taakse ja olisi varmaan myös Vatikaani, jos olisi osallistunut kisoihin. Vaikka kukapa tietää, mitä hiippalakkiset miehet olisivat saaneet aikaan. Paavi mielessä

Kyllä kotimainen kurkku on pahan makuista! Muutos on tapahtunut vuodessa, parissa. Jalostuksessa unohdettu kokonaan maku. Harmi, ettei ulkomaista ole juurikaan saatavilla. Kurkkua kaipaava

Tulossa luminen talvi. Ministeri Saarikko lupasi kotitalousvähennystä lumenluontiin. Hanki kola ajoissa

Ratikka tuli ja Tampereesta tuli "Eurooppalainen metropoli". Mitä saavutettiin, ainakin ruuhkat tulivat joka paikkaan ratikan varrelle. Noratikka