Kiitos Lempäälän kunnalle upeista kuntoportaista Hakkarin ulkoilupuistossa. Vielä kun joku suunnittelisi portaiden ylä- ja alapäähän sauvakävelysauvoille telineet, että ei tarvitse maahan heittää kun portaita kapuaa. Ohjeistuksen mukaan nastakengillä ei saa kiivetä, niin ei ilmeisesti myöskään sauvoja saa käyttää. M.O.L.

Nimimerkki Soo soo (AL 8.8.) kirjoittaa, kuinka ajetaan 60 km/h 30-alueella Leinolankadulla. Samaa tapahtuu joka puolella. Tuo rajoitus ei toimi kun mautotkin ajavat 45–70 km/h. En tiedä mitä liikennesuunniteltu on ajatellut ja kun luulee liikennemerkkien auttavan. Kun valvontaa ei ole, ainoa ratkaisu on huonontaa tien kunto sellaiseksi, että kukaan ei voi ajaa lujaa. Tämä olisi taaksepäin menoa. Valvontaa urakkapalkalla työttömille ja sakkosummasta 10 prosenttia omaan taskuun, niin alkaa asiat korjautumaan. Näin on

Tiivis rakentaminen voi olla tehokasta, mutta älkää ainakaan Tampereen keskustaa liikaa rakentako. Lisäkerroksetkin ovat ahneuden tulosta. Rannat rakennetaan tiiviisti ettei järvet juuri näy. Tampere menettää omaleimasuuttaan jos joka länttiin joku kerrostalo pystytetään. Tampere tunnettu sopivan kokoisena kaupunkina, jossa kaikki yleensä viihtyy. a.k.u

Kaupunkipyörät on Tampereen kaupungilta suuri epäonnistuminen. Ei niillä kukaan aja, kun sähköpotkulaudat on käytössä. Nyt tulossa vain maksuja kaupungille. Eivät vain halua uskoa tätä. Kansa maksaa

Mikä on ongelmana, kun Taysin pysäköintipaikkoihin ei saada Moovy-palvelua käyttöön, vaikka se toimii lähes kaikkialla muualla Tampereen alueella? Taas kerran törmäsin ihmettelevien asiakkaiden jonoon parkkiautomaatilla, jonka toiminnot hämmentävät joka kerta. Lisäksi pitäisi etukäteen tietää kauanko viipyy, mikä usein, paikka huomioiden, ei ole helppoa. Rane50

Koulukiusaamista tapahtuu myös opettajien toimesta. Olisi kiva jos media paneutuisi myös siihen puoleen. Aikuiset esimerkkiä antaa. Koulussa on aina joku silmätikkuna, joka joutuu opettajien hampaisiin eikä saa samaa kohtelua kuin muut. Somessa myös tapahtuu "piilokiusaamista" aikuisten kesken. Kaikkea nähnyt

Maija Kajan, jokainen nainen tulotasosta huolimatta joutuu käymään yksityisellä gynekologilla. Minulle pienikin kelakorvaus on tärkeä. Tuulikki