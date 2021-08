Vihanneshyllyillä kuuma ja kuiva kesä näkyy hinnoissa, kirjoitti Aamulehti. Jos on kolea ja sateinen kesä, sekin näkyy vihanneshyllyillä hinnoissa. Onko sellaista säätä olemassakaan, joka ei hintoja nosta? Aina löytyy syy säästä. Syökää vegeä

Messillä taisi olla krotiilinkyyneleitä, kun sanoi jättävän pakosta Barcelonan. Olisi voinut pelata vaikka ilmaiseksi, jos olisi oikeasti halunnut, sillä seura on maksanut hänelle järjetöntä palkkaa jo vuosia! On urheilijoiden ahneus käsittämätöntä, ja harva tukee junioiren harrastuksia, vaikka tarve on suuri, ja pelastaisi monen lapsen tulevaisuuden! Ei arvostus tule suurella palkkapussilla

Totta toki ratikka on esillä jo useassa Seppo Jokisen teoksessa, tosin ei vielä ratkaisevassa osassa. Risto Pekki vastustaa ratikkaa yhtä kiihkeästi kuin Markku Kaatio kannattaa Ilvestä. Tamperelaisille on kai synnynnäisesti "pisara veressä" Tapparan ja Ilveksen puolesta. Komisario Koskisen fani

Olipa ihana ja myönteinen, luonteva ja valoisa Harri Hautalan tekemä haastattelu (AL 11.8.) amerikkalaisesta pianotaituri Mackenzie Melemedistä. Eipä ollut siinä mitään ylimääräistä korostusta eikä pönötystä mukana. Niin se on! Hattu kädessä pääsee vaikka maailman ympäri, niin oli entisen opettajanikin toistuva opastus, muuta en niiltä oppitunneilta muistakaan. Siinäpä mallia meille suomalaisille. TH-V

Miksi Nysse haluaa tehdä raskasta kolmivuorotyötä tekevän Pitkäniemen sairaalahenkilöstön työmatkailun entistä raskaammaksi suunnittelemalla työvuorojen kannalta mahdollisimman epäsopivat bussiaikataulut? Väsynyt hoitaja

Lasken itseni ratikkamyönteisiin, mutta kun odotin Kalevan puistotien punaisissa valoissa monta minuuttia ja ohi lipui neljä ratikkaa, alkoi uskoni horjua. Bo Tammela

Eipä sujuvoitunut, eikä helpottunut matka Linnainmaalta Keskustorille. Matka-aika tuplaantui, kun yhdellä vaihdollakaan Taysillä ei pääse Keskustorille asti. Tätä nyt sitten jatkuu vuosikausia. Kyllä meni tästä suunnasta vaikeeksi toi matkustelu. Kyllä jurppii

Vaikeaksi meni työmatka Messukylän Viialasta Taysiin, kiitos ratikan. Turhautunut

Heti pois ne pyörätelineet Salhojankadulta! Vain älykääpiö asettaa tuollaiset tukkimaan lisää Kalevan ja Sampolan aukioiden liikennettä. Antaisin mielelläni papukaijamerkin henkilölle, joka on suunnitellut aukion ja Sampolan kampuksen liikenneratkaisut. Opettaja Sampolasta

Superkiitos Tuliset tenorit: Tomi Metsäketo, Pentti Hietanen ja Jyrki Anttila. Toitte Pyynikin kesäteatterissa ilon ja valon Tampereelle. ST

Nyt 12–15-vuotiaat saavat koronarokotteen, jos haluavat. Rokotuspäivä voisi olla perjantai ja piikin jälkeen kotiin, voisi nostaa halukkuutta. Tippa Oksanen

On tuo nykyajan yhdenvertaisuus ja taas-arvo ihmeellistä. Kun määrätään ympärivuorokautiseen hoivaan, otetaan toiselta tuloista 400 euroa ja toiselta 2800 euroa. Kuitenkin molemmilla sama hoiva ja palvelu. Minusta tuo on epätasa-arvoa. Kansalainen

Veikkauksen tuottoja suunnitellaan siirrettäväksi valtion budjettiin, syynä luultavasti veikkauksen pudonneet tuotot. Vaikuttaa siltä kuin jatkossa veromaksajilta kerättäisiin vieläkin enemmän tukia yhdelle jos toiselle toimijalle. Toiminnan pitäisi itsessään kannattaa

Nyt kun lähijunaliikenne alkaa keskeneräisenä lippuvaihtoehtojen suhteen, eikä arvolippua voikaan käyttää, pitäisi mobiililipun hinta laskea väliaikaisesti arvolipun tasolle. Kausiliputon

Koska vesi monin paikoin vähissä, voisi sitä säännöstellä. Käsiä ja pernoita huuhdellessa riittää ohut liru, muuhan menee hukkaan! Pentti Suvilampi

Hoitajapulan juuret ovat 1990-luvun lamassa. Silloin vähennettiin väkeä julkisesta terveydenhoidosta. Työttömäksi jääneet siirtyivät muihin maihin, jotka tarjosivat paremmat työolot ja palkat. Nyt tarvitaan pikaisia toimia työn kiinnostavuuden palauttamiseksi. JN

Ehdotin vuosia sitten kellon muotoisen lämpömittarin asentamista Tampereen Tammelantorin kellon viereen. Ei ole mittaria näkynyt. Jos kello vielä tulee vanhalle paikalle, niin viereen samalla kertaa voisi lämpömittarinkin asentaa. Olen joissain kaupungeissa nähnyt näin tehdyn. Turhako toive

Ei Kela-korvaus ole rahansiirtoa huonosti toimeentulevilta hyvin toimeentuleville. Ne verovarat on kyllä paljolti kerätty hyvin toimeentulevilta. Hans Lankari