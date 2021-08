Me vanhemmat tamperelaiset muistamme vieläkin, miten erityisesti 1970-luvulla tuhottiin paljon historiallista ja kaunista Tamperetta. Älkää päättäjät ihmeessä toistako samoja virheitä. Antakaa puistojen, viheralueiden ja aukioiden olla osa viihtyisää kaupunkimiljöötä. Tiiviissä betoniviidakossa kärsimme kaikki. Eteläpuistot ja Heinätorit rauhaan

Tuomas Raja, kiitos tuoreella otteella tehdyistä olympialaisten yleisurheilun selostuksista! Hyvin sympaattisesti jaksoit löytää hyvää jokaisen suomalaisen suorituksesta. Toivottavasti sinua kuullaan Ylen selostajana paljon jatkossa. Penkkiurheilija

Väärin verrata Suomen onnistumista Rion ja Lontoon kisoihin, kun ne on kaikkien aikojen huonoimpia kisatuloksia. Oikeampi on asukasluvultaan saman kokoiset Euromaat. Tässä ollaan huonoimpia. Ollaan rehellisiä

Voisiko tulevaan terveyspassiin saada myös painoindeksin ja maksa-arvot näkyviin? Huolestunut kansalainen

Nimimerkki Järki käteen toteaa, että voihan autokolarissa ja tupakoidessakin kuolla, että miksi koronarokotus menee näiden edelle. No, edellä mainittuihin ei ole vielä rokotetta niitä ehkäisemään. Aapeli

Vastauksena Leinolan ukille (AL 6.8.), kaikki julkisten latausasemien toimijat ovat investoineet latauspisteisiin mahdollistaakseen sähköautojen lataamisen. Latausmaksuilla katetaan investointien kuluja sekä mahdollisten uusien latausasemien rakentamista. Kyllä pistorasian asentaminen ja sähkötyötkin ovat omakotitalon rakentamisvaiheessa maksaneet talon omistajalle jotakin. Ei latausasemaa ylläpitävän yrittäjän tarvitse mitään hyväntekeväisyyttä harrastaa sähköautoilijoita kohtaan, sillä bisnestä tämäkin on. Bisnes on bisnes ja Mooses on Mooses

Oikein lääkäritkin ovat huolissaan rokottamattomien oikeuksista. Mites ne rokotettujen oikeudet? Onko rokottamattoman oikeudet tärkeämmät kuin rokotetun? Veksi

Aikuisten oikeasti vastuulliset ravintolat vaatisivat kanta.fi-sivulta todistuksen kahdesta koronarokotuksesta. Sen jälkeen asiakkaita riittäisi ja näiltä ravintoloilta voisi poistaa rajoitukset? Kari

Ämpäreitä jakoon rokotuspisteisiin ja homma hoituu. Hanski

Raimo Virtanen, vastaus, että olen rokottamaton, sairastin koronan enkä tarvinnut minkäänlaista hoitoa, niin kuin ei moni muukaan. Ihan oli tavallinen nuhakuume. Älä yleistä, että me koronasairaat "vingutaan hoitoa" ensimmäisinä. Kyllästynyt yleistämiseen

Kylläpä lapsi laitetaan ison asian äärelle kun laitetaan päättämään koronarokotuksesta. Tähän ei kaikki aikuisetkaan pysty. Järki käteen päättäjät

Tuomas Kaukoranta, aivan loistava raportti koulujärjestelmän vioista. Se pitäisi naulata huoneentauluksi opetusministeriössä. Kolme lasta koulutiellä

Kyllä puistoja tarvitaan. Lakatkaa rakentamasta! Rakentamiseen kyllästynyt