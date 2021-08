Totta kai Tammerkosken vanerikävelysillalle oli käyttöä, kun Hämeensilta oli remontissa! Nyt kun Hämeensilta on taas käytössä leveine jalkakäytävineen, on rahan haaskausta rakentaa viereen toinen kävelysilta. Paitsi jos rahaa on liikaa

Hyvä ja raskas päätös peruuttaa Blockfest. Olisin myös tehnyt saman päätöksen. Toivotaan, että ensi vuonna on parempi tilanne. Hyvä päätös

Iso kiitos Aamulehden jakajille, ketkä jakavat Linnaimaalla. Nyt on tullut todella hyvin lehdet ja ajallaan eikä myöskään väärään laatikkoon. Tyytyväinen tilaaja