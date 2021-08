Hattu nousee korkealle Mira Potkoselle Olympiapronssi on mahtava saavutus, harva suomalainen pääsee edes topkymppiin. OK

Kyllähän toi 50 km:n "kävely" vaikuttaa enempi itsensä kidutukselta kuin urheilulta. Ei juurikaan iloisia ilmeitä näy kellään. Maratoninkin vielä jotenkin ymmärrän, mutta toi kävelykilpa näyttää rangaistukselta. a.k.u

Naisten juoksussa on tullut kaikennäköisiä "testo"rajoituksia. Eikö koripalloon pitäisi myös laittaa rajoituksia. Yli 210 pitkät pelaajat eivät saisi pelata. Saavat liikaa etua pituudestaan. Tämä vastaisi naisten lajien rajoituksia. Ei taida tulla tällaista sääntöä kun kysymyksessä on miehet. Timo Liitiä

Tampereella lopetettiin suuressa viisaudessa ainoa bussilinja Epilänkadulta. Millä luulette kadun puolivälistä koululaisten ja eläkeläisten kulkevan. Vai pitääkö niiden pysyäkkin kotona? Epilävvaari

Ihmettelen vaan, kun monissa eri kaupoissa myydään lonkeroa, mikä on 5,5-prosenttista. Ei näy 4,7-prosenttista. Olen joskus kysynytkin, eikö ole sitä 4,7. No ei nyt valitettavasti vaan ole. Mikä siinä mättää? Kysyn vaan. Lonkero on suomalainen tuote ja nuoriso pitää paljon lonkerosta. Tuntuu, että tällä konstin tehdään nuorista alkoholisteja jo varhaisessa vaiheessa. Meillä on alkoholiriippuvaisia jo ihan tarpeeksi. Koska monet esimerkiksi nuorista haluavat ostaa vain muutaman, jossa on pienempi prosenttimäärä, niin kun ei ole, niin sitten vahvempaa. Tietty alkoholitonta on, mutta, jos on ajatellut ottaa muutaman lonkun, niin se on siinä. Sellaista se vaan on. Miedompi lonkero Kalevasta

Monelle kasvisruoalle, ja jopa niitä valmistavalle yritykselle, on annettu liharuokaa muistuttava nimi. Miksi? No, tietysti siksi, että on tarkoitus harhauttaa kuluttajaa. Kokemusta on! Ilkka H

Kävelin Tampereella Satakunnankatua. Ohi ajoi perhe sähköpotkulaudoilla: isä edessä, kaksi pientä lasta omilla laudoillaan perässä, äiti viimeisenä. Eikö lautailijan pitäisi olla täysi-ikäinen? Miten on mahdollista vuokrata useampi lauta samalla koodilla? Reinok

Aivan hullua, järjetöntä jopa hengenvaarallista rallia omasta tai no toisen hengestä riippumatta! 60 rajoitus, risteys, tuplaviivat parhaat paikat ohitella. Sitä se on ajaminen Ylöjärvi-Kuru-Virrat-tieosuudella. Ammattikuski ei hokassut, että rekkari on myös takana. Hän joka köröttelee rajoitusten mukaan väistäköön pientareelle! Kyä viä sattuu! Kuskit kuriin

Jos haluan lähteä tämmöisenä huonojalkaisena Tampereen keskustaan, vaikka kauppahalliin, joudun Linnainmaalta lähtiessä vaihtamaan kulkuneuvoa kerran tai kaksi. On tää niin prseestä nyt nysset ja rasset. Kyllä tietää, että suunnittelijat käyttää vain omaa autoa, ei julkisia. Mutta niin teen minäkin vastaisuudessa. Että sillälailla

Arto Satonen ihmettelee kun työ ja tekijä eivät kohtaa. Posti hakee osareita yötyöhön noin 5 tuntia töitä per yö. Palkasta ei jää käteen tonniakaan verojen jälkeen. Menisikö Satonen itse osariksi Postiin, kun koko tili menee vuokraan. Alinta kastia

Olipa mukava lukea Silta-lehdestä Jukka Törmän kuulumisia, porukalla tässä on jo ihmetelty mihkä lie kaveri kadonnut, mukavan lepposan musiikin osaaja. Fani

Tampereen Leinolankadulla ajetaan törkeää ylinopeutta. Leinolankatu on 30km/h aluetta.Nopeudet noin 40-60km/h. Koulut alkaa. Saisiko poliisin kamera-auton vierailemaan.Tkl:n bussit myös kuuluvat näihin hurjastelijoihin! Soo soo

Jopomiehelle tiedoksi, haen komealla autollani ruokakassia tyttäreni perheelle koska hän ei sairautensa vuoksi pääse sitä itse hakemaan. Mymmeli

Koulut valmistautuvat syyslukukauteen hyvällä hygienialla ja ilmanvaihdolla, sanoo THL. Älkää siis tänä syyslukukautena katkaisko koulujen ilmanvaihtoa klo 17, kuten säästösyistä on tehty jo vuosia. Kaikki keinot käyttöön nyt

Ei pidä syyttää asiantuntijoita tai päättäjiä koronarajoituksista. Kyllä taudin levittäjät ovat ainoat syylliset. Rokotettu ja vastuuni tunteva

Joka käänteessä televisiossa ilmoitetaan, että rokotteita kyllä saadaan, miksei siis saada kaikkia rokotettua nopeasti, ettei tarvitse odotella kuukausikaupalla. Nyt rokotukset on kestäneet jo yli puoli vuotta. Aapeli

Sähköauto on osa tarinaa. Todellinen syy on saada Eurooppa energiariippumattomaksi tuontiöljystä. Siis arabimaista ja Yhdysvalloista. Ilmastomuutoksella vahvistetaan tarinaa. Kiinassa on sähköautoilla sama tavoite. Kansalainen

Sukupuoliin sidotut kilpaurheilulajit ovat syrjiviä, kun niitä tuetaan julkisin varoin. Kaikki erilaiset tällaista tukea nauttivat yksilö- ja joukkuelajit on muutettava avoimiksi (ei siis erillisiä naisten ja miesten sarjoja). Nyrkkeilyssähän on jo painoluokat, joten mihin edes tarvitaan sukupuolijakoa. Ammattilaisurheilu on erikseen ja siinä voi kukin taho kaupallisiin intresseihin perustuen tehdä omia ratkaisujaan ja kattaa kulut televisio- tai yleisötuloilla tai sponsorirahoilla.Yhdenvertaisuutta kilpaurheiluun

Hirvivaroitusmerkeissä on vain uroshirviä! Kyllä naarashirvetkin aiheuttavat onnettomuuksia. Tasa-arvon vuoksi pitää asiantuntijoiden keksiä joku sukupuolineutraali hirvieläinten kuva tai tehdä 50/50 uros/naarasmerkit. Tämäkin ongelma on poistettavissa muutamalla miljoonalla, eikun töihin! Seuraavaksi muutettavien kohteeksi ehdotan kaikkia vaakunaeläimiä. Tasa Arvo

Kiitos kaiken kiteyttävästä tekstarista nimimerkille Timpuri! Suuri enemmistö joutuu alistumaan useimmissa asioissa pienen vähemmistön etujen mukaan. Tällaista tapahtuu vain pahoinvointiyhteiskunnissa. OoPee

Nimimerkille Papparainen: Sinulla niin kuin kaikilla muillakin on mahdollisuus ottaa rokote, joten kyse ei ole ihmisten eriyttämisestä. PP

Rokottamattomat hoitajat ja vanhustyöntekijät siivoamaan ja muihin tukitöihin. Mahdollisimman etäälle asiakkaista. M.O.L

Naisten beach volleyssa taitaa olla miesten tekemät säännöt peliasusta! Nekalan mummu

Hyvin kirjoitettu "liikenteenvaarantajia on montaa sorttia". Liikennevaloistakin voisi lähteä reippaasti, että muutkin kuin itse kerkiäisivät ennen punaisia. Aihettavat liikenneraivoa

Wc-opastusviitta Laukontorin kellopylvääseen, idästä ja pohjoisesta tuleva paikkaa tuntematon ei löydä hotelli helpotusta, kun se jää kojujen taakse piiloon. Pertti

Iso kiitos lääkäreille, jotka ottivat todella hyvin kantaa rokotepassiin (AL 31.7.). Ihan koko maailma ei olekaan tullut hulluksi. Koronaan voi kuolla, mutta niin voi tupakointiin, influenssaan tai autokolariinkin. Miksi korona menee niin monella ihon alle? Järki käteen

Kiitos lääkäreille (AL 31.7.) kannanotosta roketepassiin. Olen samaa mieltä kanssanne. Ei rokottamattomat ole uhka toisille. Jokaisella on oikeus päättää omasta rokotuksestaan. On aika hyväksyä se, että koronaan sairastuu ja kuoleekin jatkossa ihmisiä ihan niin kuin influenssaankin. 1.rokoteannoksen saanut

Tampere aikoo myydä Heinätorin kerrostalorakentamiseen rahoittaakseen osan Taidemuseon laajennuksesta. Onko kaupunki todella niin köyhä, että kaunis kaupunkitila on tuhottava valtuuston hyväksymän nk. kustannus-neutraalin rakentamisen nimissä? Lyhytnäköistä