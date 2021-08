Miksi ei tehdä metsiin vedenottopaikkoja tai jopa tekojärviä metsäpaloja varten? Metsäautoteitä kyllä tehtiin. Luonnossa on kyllä vesipaikkoja, luulisi nykytekniikalla löytyvän. Lankkipoika

Luin huolestuneena Tampereen Tammelan stadionin pysäköintipaikkojen vähyydestä. Sitten tuli helpotus kun kerrottiin että ratikalla tosiaan pääsee ja vielä molemmista suunnista. Ilmansuuntia on kumminkin neljä. Metroa odotteleva

Ihanaa, siunattu sade, joka kastelee talon päädyssä olevan pikkupuiston penkit estäen taloaktiivia ( kerrostalokyttääjää) päivystämästä, kuka tulee, kuka menee. Ja sitä hän juuri nimenomaan tekee, eikä suinkaan istu siellä nauttimassa ulkoilmasta. RP

Kiitos Risto Lappi hyvästä kirjoituksesta (Al 3.8.) eräiden lääkäreiden varsin outoon mielipiteeseen koronapassista! Miksi ihmeessä ko lääkärit ylikorostavat tasa-arvoa tapauksessa, jossa kyse on vakavan sairauden ja kuolemankin mahdollisuudesta? Aurelius

Natsi-Saksassa otettiin aikoinaan käyttöön Davidin tähti, jotta juutalaiset eriytettiin saksalaisista. Nyt meille järjestellään vastaavaa eli koronapassia, joka eriyttää ihmiset toisistaan. Onko tämä todella mahdollista nykyaikana? Papparainen

Rokotepassi on hyvä ja toivottavasti otetaan käyttöön nopeasti. En ymmärrä näitä yhdenvertaisuuspuheita tässä asiassa, koska ei voi olla niinkään, että kun yhdellä on kurjaa, niin silloin kaikilla pitää olla kurjaa. Suomi on jo nyt liian herkkä vähemmistöjen puheille ja vaatimuksille. Timpuri

Terveyspassista, jos rokote toimii ja suojaa ottajaansa, niin silloin ei tarvitse vaatia muita ottamaan rokotetta. Jos rokote ei toimi ja ei suojaa , silloin on turha vaatia ketään sitä ottamaan. Järki

Lääkäreiden kirjoitus (AL 31.7.) on aika hämmästyttävää puhetta alan ammattilaisilta. Nyt eletään poikkeuksellista aikaa ja siitä pitäisi päästä eroon mahdollisimman pian. Ei siinä ole kyse mistään erivapauksista tai yksilönoikeuksista. Rokotepassit käyttöön ja tiukka linja yleisötapahtumiin ja ravintola-asiointiin. Järjestettäköön passittomille erillisiä tapahtumia ja kaikille karanteeni kaupanpäälle. Pakoterossi

Tampereen Viinikassa, Pahalammella, jatkuu tänäkin kesänä kalojen kiduttaminen kaupungin ohjeistuksella virkistyskalastuksen nimellä (=kaloja ongitaan, mutta saaliiksi saamisen jälkeen ne pitää irrottaa koukusta ja laskea takaisin lampeen, koska lammen saastuneisuuden takia niitä ei saa käyttää ravinnoksi). 3.8. iltapäivällä lammella oli menossa jopa kalastuskilpailu. Tieteellisen tiedon mukaan kaloilla on kivuntuntoaisti

Tämä rantojen rakentaminen ja muukin ylirakentaminen muuttaa jo kuvaa koko Tampereesta. Ahdasta on

Aamulehdessä oli sähköautoilua koskenut artikkeli, josta havaitsee sähköisen polttoaineen villin hinnoittelun. Lomamatkan aikana 1600 km matkalla julkisilla latausasemilla piti sähköstä pahimmillaan maksaa 10-kertainen hinta verrattuna kotilataukseen (Mc Donaldissa 1e/kWh ja kotona 0,09e / kWh). Lisäksi havaitsee, että S-ketjun hinnat olivat noin 2-kertaiset verrattuna K-ketjun hintoihin. Tällaiset hintaerot eivät puolusta sähköautoilun yleistymistä, vaan ovat osoitus latauksen tarjoajien röyhkeästä rahastuksesta autoilijoiden kustannuksella. Sähkön hankintahintahan heille ei juuri poikkea kotitalouden maksamasta. Sähköautoilu itsessään on kestävän kehityksen kannalta suositeltavaa, mutta vastaavat erot eivät polttoainepumpuilla olisi mahdollisia, jossa hintaero on suuruusluokkaa muutama prosentti. Leinolan ukki

Bensiini- ja diesel autoilijat ovat tottuneet polttoaineiden jatkuvaan hinnannousuun. Nyt sähköautoilijoita odottaa sama "uusi normaali", pörssisähkön hinta on kaksinkertainen huhtikuuhun verrattuna. Kaasun hinnan nousua odotellessa

Kuka vastaa Tampereella risteyksestä Sepänkatu-Pispalan valtatie? Ajoväylä on vaarallinen, kaksi isoa kuoppaa, joissa terävät reunat. Kadun reuna korkea, matalan auton pohja ottaa kiinni. Kaiteet sikin sokin, kuten Mustanlahdenkadun päässäkin. Miten voi olla näin ammattitaidotonta kadun hoitoa? Vastuuhenkilöt esiin. ST

PSHP, ala periä Ylisen seikkailupuistoon sisäänpääsymaksua. Saisitte varoja kuntoutuskeskuksen alasajon vastuulliseen loppuunsaattamiseen. Home-Sirpale Vanerinen

Oli tv:ssä ohjelma Pieliseltä Veden saartamat. Hienoa luontokuvausta mutta ohjelma päättyi ammutun hirven kuvaan, huono mieli jäi koko ohjelmasta. Luonnon ystävä