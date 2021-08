Lopettakaa nyt jo tuo ennenaikainen valitus ratikasta. Joka detaljista valitetaan niin kuin se olisi itsetarkoitus. Ratikka on totta ja nyt on aika kehittää järjestelmä mahdollisimman toimivaksi ja kaikkia palvelevaksi. Kymmenen vuoden päästä ihmetellään, miksi joku viitsi tätäkin vastustaa ja ollaan tyytyväisiä hienon järjestelmän tuomiin hyötyihin. Näin on

Marinaa vielä Tampereen Lentävänniemen suuntaan suunnitellusta ratikkareitistä! Sen pitäisi ehdottomasti kulkea Lielahden keskustan kautta, näin se hyödyttäisi asukkaita! Pistoraide Hiedanrantaan

Mielestäni on aika lapsellista ruveta nimeämään raitiovaunuja ihmisten nimillä sen mukaan, milloin ovat tänne tulleet. Kun nyt ei vaan rasse-nimitys yleistyisi, nysse on jo tarpeeksi typerä. Bussi on bussi ja raitiovaunu korkeintaan raitsikka. Suomen kieltä toivoisin

Opiskelija sijoittaa halpakorkoisen opintolainansa osakkeisiin. Meidän perhe suurituloisina sijoittaa kaikkien lasten lapsilisät osakkeisiin. Ainakin kokoomus on tyytyväinen kun ihmiset pelaa osakkeilla. Mihin lapsilisät tarkoitettu?

Paljonkohan on piilorikkaita ruokakassien hakijoissa, kun tullaan komeilla autoilla parkkiin? Jopomies

Hienoa Tammerfest, hienoa Viikinsaari, hienoa Ratinan stadionin jalkapallo-ottelu! Ei tarvita maskeja, ollaan vierekkäin ja sylikkäin. Mitä nämä tapahtumien aikaansaamat jäljitykset, karanteenit sairaalahoidot maksavat yhteiskunnalle ja työpaikoille? Eikö järjestäjillä ja sairastuvilla ole minkäänlaista vastuuta, myös taloudellista? Me ohjeita noudattavat kustannamme tämän hölmöilyn. Hämmästelevä kansalainen

Nyt katse tehohoidon lukuihin, ei tartuntamääriin. Nyt on rokotettu jo riskiryhmät ja iso joukko jo kertaalleen. Korona ei lopu, muuttaa vaan muotoaan. Rokote suojaa vakavalta taudilta, jatketaan siis elämää! Maskit roskiin

Kouluterveydenhuoltoon koronarokotteet, mikäli halutaan 12-15-vuotiaille hyvä rokotekattavuus! Tämä myös inhimillistä, koska tuttu hoitaja ja paikka tärkeä rokotepelkoisellekin. Kaikilla ei myöskään ole autoa, eikä lasta voi yksin laittaa Messukeskukseen tai Ratinaan - lapsille yhdenvertaisuutta myös. Ja miksi työterveyden roolikin on rokotuksissa kovin pieni? Vanhempi

Vaikka olen keskiluokkainen ja keskituloinen, en koskaan ostele sisustusesineitä, en halpoja enkä kalliita, en tilaa ruokaa ravintolasta enkä urheiluvälineitä netistä kotiovelle, enkä osta vaatteita ennen kuin on pakko, vaikka 28. 7. Hyvä elämä jutussa annetaan päinvastainen kuva keskiluokkaisista. Kauniista kotimaan kesästä nauttinut

Kuka tajuaa puuttua järjettömältä tuntuvaan ajatukseen, jossa hyvinvointialueen ehdokkaiksi haalitaan "kärkinimiä"? Törkeintä on, että ehdokkailta ei vaadita minkäänlaista sote-osaamista. Raha ja sitä kautta tuleva valta ratkaisee. Toivottavasti huomataan, että vallan keskittyminen samoille porukoille ei ole välttämättä hyvä asia. Onko edes laillista? Mikseivät ne samat päättäjät edistä muiden terveyttä siltä pallilta, missä jo istuvat? Taitaa kansalaisten hyvinvointi kärsiä lähitulevaisuudessa, kun soteammattilaiset jatkossakin äänestävät jaloillaan työolojen heikentyessä jälleen. Hoitaja

Jatkossa etätyön kotitalousvähennyksen saa maksaa työnantaja eikä yhteiskunta joka nyt korona aikana on tukenut työnantajia. SAK herätys! Jaska

Kuluisiko vessapaperia vähemmän, jos se olisi mustaa? Sipi