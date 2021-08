Te, jotka käytätte rastasverkkoja marjapensaiden suojana, käykää kokemassa "pyydyksenne" päivittäin, ettei ohikulkijoiden ja naapureiden tarvitse pelastaa hätääntyneitä ja nääntyneitä lintuja ja siilejä verkoistanne. Poimikaa marjanne ajoissa pois. Joillakin verkot ovat viikkokausia paikallaan, ilman, että niitä valvotaan millään tavalla. Huolestunut

Erinomainen mielipidekirjoitus Rokotetuille ei saa antaa erivapauksia. Juuri niin, Suomesta ei saa tehdä pakkoyhteiskuntaa. Onneksi on lääkäreitä, jotka ymmärtävät asian. Kiitos teille

Hoitaja Jenni ja lääkäri Antti operoivat nopeasti ja erittäin siististi ranteeni tunnin sisällä tapaturmasta Acutassa. Touko kiittää

Ihana Tampereen raitsikka, hienot värit, mahtava tasainen kulku ja nopeus. Huvimatkaileva mummu

Kiitos, Tuula Kivistö ja te muut ihanat esiintyjät! Elämänkaari-konsertti meille eläkeläisille oli kesän huipputapahtuma Laikun lavalla. Seniori

Kari Pitkäsen kolumni oli erittäin osuvaa realismia nykypäivän vihervasemmiston ajamaa ilmastovouhotusta kohtaan. Enemmän faktaa mediaan. Suomi on niin pieni tekijä, joten suomalaisten kurjistaminen kaikenlaisilla uhkailuilla olisi syytä lopettaa. Koulutusta ja opetusta lisättävä ennemmin kansainvälisesti. Torre

Koettakaa nyt ymmärtää, etteivät kaikki voi päästä joka paikkaan yhdellä bussilla. Olisit tyytyväinen, jos se on tähän asti onnistunut. Nyt on jonkun toisen vuoro. Taisto

Toimistotyökö määrittää, mikä on työelämän uusi normaali. Duunarilla ei muutu mikään, joskus kun on kivi kengässä on erilainen päivä. Säijän äijä

Yötyön terveyshaitat tiedetään, mutta silti näitä töitä lisätään innokkaasti kaupanalan 24h-kilpailulla. Työntekijöitäkin löytyy paremman tuntipalkan houkuttelemina. Terveydelliset haitat jäävät yhteiskunnan maksettaviksi! K.M.

Akaa! Hyvinvointikeskus maksoi ainakin 15 miljoonaa ja palvelut loppuu kello 16! Juuri silloin kun ihmiset pääsee töistä kotiin ja voisivat tuoda läheisensä asioille kun ei niitä enää muualla kaupungissa ole! Kallis rakennus toimii 8,5 tuntia ja tyhjänä 15,5 tuntia! Onko tämä taloudellista toimintaa? Muori, jolla ei kohta autoa, ajokorttia eikä rahaa! Ja meitä on paljon täällä periferiassa! Ei hyvin mene

Kai ymmärrät Inssi, että omalta osaltasi sinä vaarannat liikennettä kun jääräpäisesti kieltäydyt helpottamasta ohituksia? Mitä se sinulta on pois, jos antaisit hieman tietä? Mittarisi saattaa valehdella ja luulisi itsesikin olevan mukavampi ajaa, kun ei ole perässäroikkujia. Liikenteenvaarantajia on montaa sorttia

Kaupunkipyöriin on hassattu ihan turhaa rahaa. Tyhjiä pyöräpaikkoja ympäri kaupunkia. Kuka näitä pyöriä käyttää. Ihmiset valitsevat sähköpotkulaudan.Sen voi jättää mihin tahansa. Hotelleilla on omat pyöränsä. Aivan turhaa rahankäyttöä.Vähempikin pyörämäärä olisi riittänyt. Järjen käyttö sallittu