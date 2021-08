Haloo poliitikot siellä valtakunnan tasolla. Milloin teidän kesäloma loppuu? Olisi varmaan hyvä aloittaa eduskunnan istuntokausi vaikka hieman aikaisemmin, jotta saataisiin hoidettua Suomen asioita. Ps. Olette siellä edustamassa äänestäjiä, jos muistatte. Ola

Olympialaiset. Kaikki eivät ole urheiluhulluja, mutta kaikki maksavat Ylen kanavat verorahoillaan. Yksi kanava riittää urheilulle. Nyt pakkosyötetään kahdelta. Voin kääntää kanavaa, mutta en maksua. Veronmaksaja

Eikö voitaisi koplata koronarokotus ja sosiaaliset etuudet? Jos ei ole valmis ottamaan rokotetta, ei tarvitse sosiaalisia etuisuuksiakaan. Ei vaan pelkkiä oikeuksia

Kiitos rohkeille lääkäreille, jotka ottivat julkisesti kantaa ns rokotepassiin (AL 31.7.). Hieno kirjoitus, jonka jokainen asiasta päättävä poliitikko toivottavasti lukee! Yhdenvertaisuus on suomalaisten oikeus, ei luovuta siitä. Kiitollinen

On se kumma, että miljoonista ei ole puutetta, kun puhutaan teistä tai urheilupaikoista, mutta miten voi olla niin, että hoitajien palkoista tai omaishoitajien ahdingosta puhuttaessa rahat ovat lopussa. Kyllä ennen vaaleja lupauksia riittää, sen jälkeen tekoja ei näy missään. Arvoista on kysymys

Jotkut "äveriäät" opiskelijat ilmoittavat sijoittavansa opintolainansa osakkeisiin. Tämä ei varmasti ole valtion takaaman lainan tarkoitus. Säännöissä ja valvonnassa olisi tarkistamisen paikka. K.M.

Tays Radiuksen riviparkin maksut. Miten on mahdollista että riviparkin muutoksen yhteydessä vain EasyPark- ja Parkman-sovellukset toimivat? A-4 kokoisessa lapussa luvataan muut tulevaisuudessa. Milloin? Jos maksaa maksuautomaattiin joutuu arvioimaan parkkiajan! Ei kukaan voi tietää sitä etukäteen. Lääkärin vastaanotto ja syöpähoidot! Tämä on rahastusta! Radiuksessa asioinut

Ruskonkehän turvallisuudesta: alueelle on muuttanut viime vuosina lähes 10 000 asukasta Vuorekseen ja Lintuhyttiin, ja pian lisää Hervantajärvelle. Tiellä on paljon käyttäjiä, myös raskasta liikennettä, ja liittyminen tielle lähiöistä on hankalaa ja vaarallistakin. Toivoisin Ruskonkehälle joko liikennevaloja, kiertoliittymiä tai alemman nopeusrajoituksen. Kukahan osaisi vastata? Paikallinen nimi

Turussa on etenkin viikonloppuisin mukava olla autoileva turisti. Sunnuntaipysäköinti käytännössä kaikkialla ilmaista. Houkuttelee ihmisiä kiireettömästi keskustaankin. Ei Mansessa vaan. Hans Lankari

Vesimittarit tulevat kalliimmiksi. Suunnittelu, asennus, erillinen laskutus, korjaus ja uudistuksen saneerauskulut. Jos taas kaikki säästävät vettä, menevät viemärit tukkoon ja sekin maksaa. Pelkkä vuosittainen henkilömääräperusteinen on poikkeusta lukuun ottamatta halvin. Kannattaako periaatteesta maksaa?