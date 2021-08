Miksi pieni ryhmä saa terrorisoida Suomen kansaa ja estää talouskasvua? Tämän ryhmän annettiin seilata vapaasti ja nauttia elämästään. Se ryhmä on jalkapallokoronaryhmä. Se matkusti Venäjälle koronapesään. Miksi ryhmä sai seilata Suomen ja Venäjän väliä vapaasti ja tuoda tuliaisena koronan? Koko Rakas Suomi on pian polvillaan. Toinen ryhmä on Ratinan festivaalikansa. valtava ryhmäkokoontuminen. Ratinan juhlijat sanomalehden kuvien mukaan näyttivät kaulailevan. Perustamperelainen

Kesien koko ajan kuumetessa ja elinolojen muutenkin huonontuessa ilmastonmuutoksen vuoksi on noussut esiin viihtyisän, väljän rakentamisen merkitys terveydelle ja viihtymiselle. Ihminen tarvitsee keitaita. Silti Tampere ja Lempäälä tiivistävät asumista niin, että ikkunasta näkyy vain seiniä ja ulos astuessaan joutuu ahtaalle, hämärälle kadulle. Väärää kaavoitusta

Koronapassi ei tee ketään terveeksi. Jos olet saanut kaksi rokoteannosta tai sairastanut koronan, saatat olla silti viruksen kantaja ja tartuttaa toisia. No onhan sinulla koronapassi, jonka turvin voi mennä tapahtumiin tai ravintoloihin. Kulkuri

Ei Tampereen ratikassa ainakaan korona tartu, sen verran vähän niissä ollut matkustajia. Määrä saattaa nousta, kun bussireittejä muutellaan. Ainakin siksi aikaa kunnes hankkivat auton. Autoilija

Monissa viesteissä on arvottu jalankulkijan paikkaa yhdistetyllä kevyen liikenteen väylällä. Tieliikennelain 12 pykälän momentissa 3 sanotaan selvästi, että jalankulkijan on kuljettava reunassa. Jalankulkija voi valita joko oikean tai vasemman reunan jolloin aina oikeaa puolta kulkevat pyöräilijät väistävät keskeltä. Ärtymystä tai jopa raivoa aiheuttaa eniten se, että ei kuljeta lain ohjeen mukaan, vaan missä tahansa väylällä. Yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän sinivalkoisessa, pyöreässä liikennemerkissä on jalankulkijat ylhäällä ja polkupyörä alhaalla. Sitä ei pidä sekoittaa rinnakkain oleviin väyliin minkä merkissä jalankulkijat ja polkupyörä ovat rinnakkain väliviivalla erotettuina. Antti L

Turhaa jankkaamista siitä, pitääkö jalankulkijan kulkea kevyenliikenteenväylällä vasenta vai oikeaa reunaa. Keskeistä on, että huomio muut kulkijat, kulkee väylän reunassa, eikä siirtyile sivusuunnassa vilkaisematta taakseen. Pappa66

Istun luonnossa tätä kirjoittamassa. Olen aina ollut uskovainen ja rakastan kirkkoja. Olen konsertissa, missä välipuheet Raamatusta olivat synkeitä ja pelottavia. Kaiken saat anteeksi, kun pyydät Jumalalta. Kyllä ihmisellä on vastuu tekemisistään, ei kaikkea voi tehdä. Raamatussa on paljon kaunista ja opettavaista tekstiä. Tänä vaikeana aikana ihmiset tarvitsevat lohtua tähän päivään. On paljon vähäosaisia, jotka tarvitsevat apua niin taloudellisesti kuin henkisesti. Haastan seurakuntaa tulemaan tähän päivään ja tämän hetken ongelmiin. Kirkko voisi olla pop

On kyllä todella harmillista ja käsittämätöntä, että TKL päätti lopettaa linjan 32 liikennöinnin kokonaan. Enää ei pääse Takahuhdista Hervantaan tai Kaukajärvelle ilman koukkausta Kalevassa. Linjan vuorot olivat hyvin usein täynnä, ja aikataulu oli muutenkin tarkasti rajattu, eli ei luulisi tässä tuottavuusongelmaakaan olevan. Ratikka jyrää

Liikenteessä kun seuraa kaahaajia niin jatkuvasti merkkeinä on BMW, Audi ja valoton Mersu. Ja tietty ei sellaista motoristia taida olla, joka ajaisi sallittua nopeutta. Vesku

Koronan testauskapasiteettia ja näytteiden analysointia on "yllättäen" huonontuneessa tilanteessa pystytty kasvattamaan työntekijöiden joustavuudella. Jälleen kerran hoitoala venyy äärimmilleen, kun on koko kansanterveys kyseessä. Arvostus palkkauksessa ei vaan vieläkään näy. Olisko jo aika tasoittaa palkkausta huipputuloisten virkahenkilöiden ja perustyön tekijöiden kesken? Yhteisellä asialla

Kiitos Bionörtti ja Nipa, kun nostitte esiin lämmitysöljyksi bioöljyn. Miksei jo ole tarjolla? Monilla on toimivat laitteet. Niiden koko käyttöiän hyödyntäminen tukisi osaltaan kestävää kehitystä. Nimetön

Sade pysäytti ratikan. No renkaiden ei ainakaan pitäis puhjeta, tuli taivaalta mitä tahansa. Kingi

Kyllä niin mieleni pahoitin kun pyöräilin Hervannan valtaväylää Hallilan tunnelista Lukonmäkeen. Joku T. Örppö oli sotkenut kauniit kalliot ikuistaen valkoiset töherrykset upeaan kallioseinään. Maikku

Vaitinaron liittymään kookas liikenneympyrä. Sellaisia on Euroopassa useita. Esimerkiksi Pariisissa. Eikä maksa maltaita. Billy

Seksi on turhaa touhua. Jos kiinnostaa, niin annetaan kaikkien harrastaa sitä mielensä mukaan. Tammela

Voisko ne ratikat nimetä seitsemän kääpiön mukaan. Viisas, Unelias, Vilkas, Nuhanenä, Ujo, Jörö ja Lystikäs. Lumikki