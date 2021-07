Eikö Tammerfestista opittu mitään? Block tulee perua nykyisessä koronatilanteessa, vaikka kuinka kirpaisee. Pena60

Kuka johtaa tällä hetkellä tätä maata kiihtyvän koronan keskellä? Alkaa olla aika turvaton olo yhdellä sun toisella! Kansalainen kysyy

Eiköhän valinnanvapautta rikottu Tampereella myös yli 70-vuotiaiden osalta. Kysyin terveydenhoitajalta, onko tutkimustietoa AZ:n käytössä yli 70-vuotiaiden osalta, vastaus oli, on ainakin Perussa. Vaihtomahdollisuutta ei annettu. Seppo

On mielestäni pelleä, että ratikan avajaisjuhlat pitää siirtää verkkoon, mutta festareita järjestetään, missä viina virtaa ja siten kaikki on turvallisempaa. Äly hoi

Tokion kisoissa tukea on osoitettu palestiinalaisille kieltäytymällä ottelemasta israelilaisia vastaan. Kukahan urheilijoista osoittanee tukea tiibetiläisille ja uiguureille kieltäytymällä ottelemasta kiinalaisten kanssa? Tai kuka pidättäytynee ottelemasta turkkilaisten kanssa tukeakseen kurdeja? Yksipuolista politiikkaa kisoissa

Aikoinaan symppasi urheilua katsellessa jotain maata. Nyt on vaan Pohjoismaat ja Ranska. Tammela

Kansa toivoo käytettävän selkeää suomen kieltä. Kauppa vastaa uusilla hotspoteilla ja lisäämällä take away- ja crab and go -valikoimaa sekä avaamalla Bistro Koon. Lihaa ja perunaa

Uusi ministerimme hakoteillä. Esittää tavoitteenaan, että Kela-puhelinyhteydet ilmaiseksi. Ei onnistu. Kela itse ne maksaisi ja sen kautta veronmaksajat. Miksi ministeri ei ole avoin ja rehellinen? Häpeän, jos hän pystyy tekemään taikatemput ja saa ne ilmaisiksi. Proteus

Kyllähän ratikkaliikenteen voi tarvittaessa lopettaakin, kun ei se paljo haittaa, vaikka matalat kiskot jäävät katuun. Pysyväthän siten kadut ja tiet paremmin kuosissa kun on tukirautaa. Ratikkaa käyttämätön

Sähköpotkulaudat ja -polkupyörät tarttis rekisteröidä ja vakuuttaa kuten mopot. Tällöin niiden varkaudet ja jälleenmyynti vaikeutuisivat huomattavasti! Nekalan mummu

Hyvän leffan valinta on helppoa: mitä enemmän kriitikot elokuvaa haukkuvat, sitä varmemmin se pitää mennä katsomaan. Kolmas luokkakokous täältä tullaan

Älkää rakentako sitä ratikkaa tänne Lentävänniemeen. Täällä on hyvät bussiyhteydet joilla pääsee Lielahteen... Ratikalla ei

Röyhkeä autoilija. Miksi ajoit Tampellan kaupunginosassa vauhdilla kiellettyä, kivettyä katua pitkin? Ohitit kiellon merkkinä olevien isojen kukkaruukkujen kohdalla pyörätuolia työntävän henkilön takaapäin vauhdilla tunkemalla jalkakäytävälle. Vauhdikkaasti jatkoit Vapriikin museolle. Tulet ehkä maakunnasta, jossa voit käyttäytyä ylimielisesti. Kaupungissa on noudatettava liikennesääntöjä ja kunnioitettava kanssaihmisiä. Pelästynyt pyörätuolissa

Entinen junanmatkustaja syntyi siitä, että junat lakkasivat pysähtymästä ja pienemmät pysäkit poistettiin! Asianosainen

Rukouksien toteutuminen on, kuin pelaisi lottoa. Sipi

Vaitinaron ympäristön totaalisesti ja pysyvästi pilaavaa megaeritasoa kannattavat valtuutetut: mikä teitä vaivaa? Sillä rahalla saadaan kaikki Tampereen homekoulut kuntoon ja useita uusiakin! Joku järki nyt tähän sekunnin aikasäästöön yksityisautoilussa. Hulluutta