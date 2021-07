Kirjoitukseen muistisairaan kotihoidosta (AL 27.7.) muistisairaan oma mielipide: ei tunnu hyvältä, kun ei asioissa saa omaa mielipidettä julki. Katsotaan alaspäin. Omainen tuo kevyttuotteita laihtuvalle, ei mieliruokia. Ole siinä onnellinen. Hoidokki

Kiitos poliisille että tiistaina 27. heinäkuuta tulitte lopettamaan auton yliajamaksi jääneen lokin poikasen. Reilu tunnin odottelu auringon paahtaessa oli rankkaa, mutta hienoa että saavuitte. Eläintehtäviin olisi osoitettava nykyistä enemmän varoja, jotta esimerkiksi Suomen eläinsuojeluyhdistys voisi valtakunnallisesti hoitaa tällaiset tehtävät, eikä kiireistä hätäkeskusta tarvitsisi kuormittaa entisestään. Eläinten asialla

Kaupassa oli vieressäni noin 60-vuotias pariskunta ilman maskia, eikä käyttänyt käsidesiä. Rouva vastasi ihmettelyyni tokaisemalla, ettei mitään koronaa ole. Se on median juoni. Hän käski minun tutustua oikeaan tietoon. Kuinka kauan näitä välinpitämättömiä riittää? Koronalle läheisensä menettänyt

Jukka A:lle liikenneturvasta (AL 28.7.): jalankulku vasemmalla pitää paikkansa ajoradalla. Kevyen liikenteen väylillä, jalkakäytävillä ja suojateillä kansainvälinen käytäntö on kuitenkin oikealla puolella. Tane

Kiitos kolumnistasi Tiina Keskinen (AL.28.7.). Some – aikuisten olisi syytä terästäytyä. Kun aikuiset näyttävät mallia. Ritva

Bionörtillä erittäin hyvä kysymys! Miksei bioöljyä talon lämmitykseen? Vai onko kaikki bioöljy jyvitetty liikenteen käyttöön? Toimisi simppelissä polttimessa paljon paremmin kuin monimutkaisessa auton moottorissa. Nipa

Pirkanmaan maakuntajohtaja (AL 26.7.) arvelee, että 2040- ja 2050-luvuilla täälläkin nähdään nautintojen ja nautinnollisemman elämän renessanssi. Hänen mukaansa ei ole enää vanhaa agraariyhteiskunnan ja perheen arvopohjaa eikä talvisodan auktoriteetteja. Miten silloin voivat lapset vanhuksesta vaariin ja perheet sekä yksilöt? Mitä tästä sanovat sota-ajan kokeneet? Tasanteen tarkkailija

Herätys suomalaiset! Yksityislääkärikäynnistä ollaan poistamassa Kela-korvaus. Miettikää mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Kenen etua nyt ollaan ajamassa, ei ainakaan kansalaisten hyvinvointia. Karu tulevaisuus

Kertokaa nyt joku uudelle satamavastaavalle, että Tampereen kaikissa venesatamissa on erittäin korkeatasoiset, tallentavat valvontakamerat. Monitorit sijaitsevat satamatoimistossa Naistenlahdessa. Vartijat kiersivät 70-luvulla. 45v Tampereella veneillyt

Vaikka olen lievästi oikeistolainen, olen täysin samaa mieltä kansanedustaja Sari Tanuksen mielipiteiden kanssa. Poliisilta on viety niin sanotusti eväät. Mutta se, joka on nyt sisäministerinä, jos olen oikein ymmärtänyt, on päätäntävastuussa. Nimetön