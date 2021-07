Vaikeata tulee olemaan liikkuminen Vehmaisista elokuusta, sieltä ei pääse enää minnekään ilman vaihtoja. Olen jatkuvasti käynyt Kalevan uimahallissa, se tulee olemaan liian vaikeaa, kun pitäisi kävellä ratikkapysäkiltä melkein kilometri. Ei vanha jaksa. Kyllä oli ennen ratikkaa kaikki kulkeminen paljon paremmin. Mummu Vehmaisista 88 v

Hukkumiskuolemat vähenee, kun köyhilläkin on varaa käydä uimahalleissa! Nyt ei ole mitään mahdollisuutta. Mami

Onko veneilläkin nykyään yksityisyydensuoja, kun poliisi ei kerro varastettujen veneiden määrää, vaan kommentoi asiaa yleisellä tasolla (AL 26.7.). Sen kuitenkin kertoo, että kesällä veneitä varastetaan enemmän kuin talvella. Näin

Allekirjoittakaa kansalaisaloite metsästysrautojen kieltämisestä lailla. Pelastetaan kullanarvoiset kontiot Pohjois-Karjalassa. Tappaminen on aina väärin. Minna

Nimimerkille Oikeus ja kohtuus: ensimmäiseksi ei aidata katua, vaan anotaan kaupungilta katulupa asemapiirroksineen ja käyttöselvityksineen. Luvan saannin jälkeen vasta aidataan. Luvasta maksetaan. Jyrki

Tuhansia suomalaisia nuoria opiskelee ja on kirjoilla ulkomailla. Etäopetuksen vuoksi he ovat Suomessa, mutta eivät saa koronarokotetta. Surettaa

Miten ihmeessä Tampere voi olla kestävästi kasvava, kuten strategia lupaa!? Rannat täytetään taloilla, puistoja rakennetaan täyteen, viheralueet hävitetään, katuvarsien puut kaadetaan, jopa järven lahti uhataan osin täyttää ja vaarantaa pohjavedet. Ja samalla pitäisi arvostaa luontoa. Miten se luonnon monimuotoisuus? Unohtuiko papereista? Tämä strategia uhkaa olla tragedia

Kyllä on maakuntajohtajalla löysää rahaa turhiin selvityksiin ja kovat visiot. Ei halua ymmärtää, että Tampere on Euroopassa pieni sisämaan kaupunki. Konsultit kiittää

Koronan jälkimaininkeihin on turha tuudittautua, kun loppuakaan ei ole edes ennustettavissa. Sipi

Auton junaan vaihtanut kansalainen katsoo sinisillä silmillään lähijunan ikkunasta, kun Nokian asemalla kivihiilijuna matelee sivuraidetta pitkin kohti Tahkoluodon satamaa. Siinä kiteytyy ilmastotoimien isokuva, tässä ja nyt. Mutta tärkeintä on, meidän pitää olla kunnianhimoisia. Kivikautista ruokavaliota ja kunnianhimoa

Hei kaikki autoilijat, myös karavaanarit! Kurkkaa taustapeiliin silloin tällöin. Jos taajaman ulkopuolella perääsi kertyy jonoa, tarkoittaa se sitä, että kaikki takanasi tulevat haluaisivat mennä nopeammin. Täysin riippumatta omasta nopeudestasi aja sivuun ja päästä ohi. Tane

Taksien tyhjäkäynnistä valittajalle: talvella pakkasilla tyhjäkäyntiä pidetään lämmityksen takia, kesällä helteillä ilmastoinnin takia. Jatkuva käynnistelykään ei ole hyväksi auton akulle. Jotain mukavuutta taksinkuljettajan ”toimistoon”. Heini

Entinen junamatkustaja oletko miettinyt, miksi junat lakkasivat pysähtymästä? Ei kai vaan siksi, että niin harva hyppäsi kyytiin? Autolla pääsi ovelta ovelle, nopeammin ja kätevämmin. Ukkeli

Saksan liittokansleri Angela Merkel on tuhotulvien tunnelmissa painottanut tarvetta nopeampiin toimiin ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi. Saksalaiset ovat autokansaa, ja on sanottu, etteivät he missään ole niin onnellisia kuin autojensa ohjauspyörien takana. Ollaan missä vain Euroopassa, niin autot mahdollistavat tavallisiltakin ihmisiltä nykyisen, tasoltaan kestämättömän kuluttamisen. On mielenkiintoista nähdä, miten sakut itse taipuvat lämpenemisen hidastamiseen. Ei Angelakaan ole diktaattori, ja kansa yleensä saa sellaiset päättäjät kuin suostuu valitsemaan. Jälkipolville ei jätetä

Reuna-alueet kärsivät, kun maakunnan keskus jyrää, Hannu Tiainen kirjoitti. No miten on nykyisissä kunnissa? Onko reuna-alueista pidetty huolta? No miten Suomen valtakunnassa? No miten on Euroopan Unionissa? Kyllä vastaus on selvä. Veijo

Liikenneturva: "ajoradalla kävelijän paikka on ensisijaisesti vasemmassa reunassa". Oli koiraa taikka ei, niin jalankulkija menosuuntaan nähden vasenta reunaa. Jukka A

Kela korvaa yksityissektorin perimistä sairaanhoidon kuluista osan oman kohtuullisen taulukkonsa, eikä todellisten taksojen mukaan. Tätä voisi soveltaa mainiosti myös asumistukien maksuun vuokrien osalta. Rajansa kaikella

Kaasuautoista ei puhu juuri kukaan. Kallista sähköautoista kyllä. Useista autoista saa tehtyä kaasuauton muutostyöllä ja sitä tuetaan. Tippa