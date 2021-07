Nyt kun on tutkittu, missä kaupunginosassa peritään korkeimpia vuokria, on paikallaan tutkia, monelleko vuokralaiselle ja paljonko me yhteiskuntana maksamme asumis- ja toimeentulotukia. Ne siirtyvät suoraan omaisuudeksi asuntojen omistajille. Vuokranantajat keräävät sievoiset summat. Taskusta toiseen.

Korona-aikana poliisilaitoksella jonotetaan kuin sillit sardiinipurkissa. Jonotimme yli 3,5 tuntia päästäksemme toimittaan asioita, joita netin kautta ei voi. Kaikki virkailijat pitävät samaan aikaan ruokatunnin ja jonot vain kasvavat. Miksi toiminta on keskitetty yhteen paikkaan muista kunnista? Jonottaja

Nimimerkki Ukkeli kirjoitti, että juna kulkee kaukaa. Meillä taas juna menee kylän halki, mutta ei pysähdy! Ennen kuljettiin "motilla" koulussa päivittäin ja Tampereelle ostoksille oman auton sijaan. Ei ihme sekään, että 9-tiellä on ruuhkaa! Entinen junamatkustaja

Yli-Rajala (AL 20.7.) kertoi kulkevansa työmatkoja vastuullisesti sähköpotkulaudalla. Kun huomioidaan lautojen valmistus, kuljetukset ja lautojen päivittäinen keräily autoilla sekä terveydenhuollon kulut tapaturmista, on lauta erittäin huono ja resursseja kuluttava liikkumismuoto. Hermot menee väistellessä

Aina vain sanotaan, että jonkin ongelman syynä on rahan tai henkilöresurssien puute! Miksi koskaan ei uskalleta sanoa, että porukkaa on, mutta hommat eivät suju? Kyllä tällaisiakin tilanteita on. K.M

Onko todella näin, että aivan Tampereen keskustassa sopii huutaa megafoniin tuntitolkulla putkeen kaikkea mitä mieleen juolahtaa, kunhan pitää huolen, että joka lauseessa mainitaan Jeesus? Olisipa Suomessa vielä uskonvapaus

Ravintoloden aukioloaikoja rajoitetaan koronatartuntojen takia. Kuinka monta oikeaa ruokaravintolaa on mainittu Taysin uusimmassa tartuntapaikkalistassa? Tarja

Koiranulkoiluttajat kävelevät kyllä tien oikeaa reunaa sellaisella tiellä, jossa ei ole kevyen liikenteen väylää, eli väärää puolta. Olen tätä ihmetellyt. He aina perustelevat, että koira täytyy pitää vasemmalla puolella. Ei mitään logiikkaa

Sopeutetaanko rokotuskapasiteettia kysynnän mukaan? Jos aikoja on 1 200 päivässä ja varauksia 400, luulisi, että rokottajien määrääkin vähennetään, etteivät jää odottelemaan asiakkaita tyhjänpanttina. Ei varmaan ole yllätys, että heinäkuussa hiljenee kaikki. Tarkkailija

Patteriautot ovat huomattavasti painavampia kuin polttomoottoriset. Siksi ne kuluttavat myös enemmän ajoväyliä. Hoidetaanko teiden kasvava kunnostuksen tarve polttoaineveroa korottamalla? Kumpulan keisari

Tampereen aluetaksi voisi aloittaa ympäristövastuullisuuden jo nyt kieltämällä taksiensa tolkuttoman tyhjäkäynnin niin helteillä kuin kylmilläkin ilmoilla. Osa taksin valintaa tämäkin

Kun Tampereella rakennetaan tai korjataan rakennuksia, niin ensimmäisenä aidataan alue kevyen liikenteen väylältä ja vielä ajokaistakin! Maksaako rakentaja tai rakennuttaja vuokraa maa-alueesta, jonka ottaa käyttöönsä verovaroin rakennetuista kulkuväylistä? Oikeus ja kohtuus

Kaupunkipyörien parkkipaikka on Näkötornintien alapäässä ja autojen parkkipaikka Näkötornintien yläpäässä aivan näkötornin tuulikaapissa. Pitäisköhän olla toisin päin vaikka? Että näin

En mitenkään vastusta ajatusta hoitajien palkankorotuksesta, mutta jo varsin mitätön 100 euroa kuukaudessa sivukuluineen vaatisi yhteiskunnalta noin 75 miljoonan euron pottia vuositasolla. Siinä se ongelma kai piilee, kun hoitajat ansaitsisivat vielä paljon suuremman korotuksen. Aale

Tampere ylpeilee terasseillaan. Melbournessa, joka lienee oikea suurkaupunki, terasseja sai etsimällä etsiä. Kaduilla oli kävelijällä tilaa kulkea. Stetson-mies

Juha Yli-Rajalalle: Jatkuvan kasvun teoria ja tiivistysrakentaminen tappaa ihmisyyden! Risto Rantanen

Eikö olisi tärkeintä tällä hetkellä kehitellä tavallisen tallaajan kukkarolle mahdollisia sähköautoja ja unohtaa toistaiseksi esimerkiksi Uudenkaupungin autotehtaan luksussähköautojen kehittely ja mahdollinen valmistaminen. Aivola

Tunnelin alkuun tarvitaan valo-ohjaus samalle rytmille kuin Vaitinaron risteyksessä. Tien voi leventää ylityssillasta alkaen: kaksi moottoritielle, kaksi suoraan ja lisäksi nykyinen kolme kaistaa. Moottoritielle kääntyville tarvitaan lisäksi pidempi kokoontumisalue. Säästettäisiin noin 70 miljoonaa. Jaska