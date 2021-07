Sähköautot lisääntyvät vauhdilla, ja sähkönsiirtoyhtiöt taputtavat karvaisia käsiään. Ovat monopolissa ja ahneita. Ei koskaan sähköautoa tule minulle. Hakki

Luin, että eläkeläisiä tarvittaisiin töihin palaamaan. Varmasti useat palaisivat, jos verottaja myös ymmärtäisi tarpeen, mutta eipä ymmärrä. Itse olen tehnyt eläkkeellä joitain keikkoja, mutta verotus on kaamea. Eläkkeestä maksan veroa 27 prosenttia ja työstä jota olen tehnyt 39 prosenttia. Eipä paljon kannata. Tapsa

Laulussa sanotaan: "Kun silmäni mä auki saan ja sinut siinä ihan lähelläin", mutta ei kännykkä kädessä! Tekisi mieli heittää mokoma kapistus ikkunasta ulos! Monelle varmaan kolahtaa? Uskollinen ystävä

Sain erinomaista palvelua bussin 29 ystävälliseltä kuljettajalta maanantaina kello 6.40. Hyvä palvelu bussiin noustessa ja lähtiessä kruunasi matkan. Nainen aamusta liikkellä

Amurissa on paikallisten asukkaiden mahdotonta päästä autoillaan kotiin ja pois, kun varsinainen ajorata on täynnä paitsi väärin pysäköityjä autoja myös Särkänniemeen sekaisin vaeltavia lapsiperheitä. Kenen vika on, kun kolahtaa? Eikö Särkänniemen tule osoittaa parkkipaikkoja muualta? Miten on

Koska sujuvat liikenneyhteydet kaupungin itäisistä osista keskustaan lopetetaan elokuussa, otetaan suunnaksi Linnainmaa ja Kangasala – omalla autolla! Ei tupata, kun ei tykätä

Mites käynee autolla vedettävien peräkärryjen, asuntovaunujen, työkoneiden ynnä muiden laitteiden, kun sähköllä kulkeviin ei ole suunnitteilla vielä tällä tietoa peräkoukkua? Ari

Mitä yhteistä on koiran jätöksellä ja sähköpotkulaudalla? Voidaan jättää mihin vaan

Olin järkyttynyt kun pyöräilin Hämeenkadulla kello 10 ja näin minkälaiset jonot oli aseman päässä oleviin pankkeihin. Oli todella kuuma, ja jonossa seisoi vanhuksia keppeineen ja rollaattoreineen. Kuinka tämä on mahdollista Suomessa? Häpesin sitä, miksi asioiminen on tehty sivistysvaltiossa vanhuksille. Korona ei ole ainut syy! SSP

Ehdotus Tampereen seudun joukkoliikenteelle: Julkaiskaa maksullinen linjastokartta myös katuverkkoa noudattavana kaksipuoleisena versiona. Kartan toiselle puolelle tulisi Tampere eli vyöhykkeet A ja B, ja toiselle puolelle vyöhykkeet C–E eli kustakin lähikunnasta reitit B-vyöhykkeen rajalle. Määränpäähän löytää

Mikähän taho ottaisi asiakseen töniä liikennemerkit ja maaseutujen postilaatikot vatupassiin. Lähes kaikki ovat vinossa. Lisäksi maaseutujen maantiet alkavat olla lähes tunneleita, kun runsaskasvuiset pajut tunkevat tielle niin, ettei voi nähdä mutkien taakse. Aapeli

Hyvä Petri Lyden: Pysäköinninvalvojat voisivat hyväksyä sallitun ajan ylittämisen kymmenellä minuutilla. Entä sitten jos ylittääkin yksitoista minuuttia? Samoin jos renkaat ovat nurmella 20 senttimetriä, sen voisi sallia. Entä sitten jos ylitys onkin 25 senttimetriä? Jos pysäköi väärin, sietää saada virhemaksun. Säännöt ovat kaikille samat. Pysäköijä

Olisiko mahdollista, että muutamana päivänä viikossa pari poliisia jalkautuisi Tampereella surffailemaan keskustaan katuja. Veikkaan kyseisen pelotteen vähentävän nopeasti sähköpotkulautailijoiden ja pyöräilijöiden kohellusta jalkakäytävillä. Rane

Tampereen kiäleen on tullut korona-sanasto: walk-in, drive-in ja take away. Kielinero

Konsernijohtaja Yli-Rajala mainitsee ( AL 20.7.) Tampereen kuuluvan eurooppalaisten suurkaupunkien joukkoon. Suosittelisin hänelle matkailua. 250 000 asukkaan kaupunki ei Euroopassa ole suurkaupunki. Tuskin sellaisessa edes ratikka kulkee. Nyt ymmärrän kaupungin päättäjien suuruudenhulluuden. Maksumies

Mihinköhän soten ja pelastustoimen ohjaamisessa tarvitaan mattimeikäläisiä poliitikkoja? Näitähän sinne maakuntahallintoon valitaan osaavien ammattilaisten työtä vaikeuttamaan. Hans Lankari

Tampereella ei voi puhua puhtaista vesistä.Näsijärvi on pilattu kartonkitehtaan sotkuilla. Nyt sotkua tulee lisää, jos täyttösaarekkeiden teko toteutetaan. Pyhäjärven kohtaloksi koituu liian läheinen rantarakentaminen ja venepaikkojen ja laitureiden määrä, mikä tuo rakennusjätettä sekä polttoainejätteitä veteen. Jukka

Muistaako kukaan, kun läänit poistettiin? Syy oli, että väliportaan hallinto kärsii. Nyt on maakunnat, avit, Elyt, hyvinvointialueet ja aluepelastuslaitokset. Kaikilla eri rajat

Ilkivaltaa tekevän lapsen tulisi itse korvata vahingot – ei vanhempien pussista, vaan ikäviäkin töitä tehden. Muuten ei opi virheistään. Kuri kunniaan