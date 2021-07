Kannatan kahdeksankympin lätkää uusille autoilijoille! Tarja

Kyllä on rentouttavaa asioida Tampereen ulkopuolella kauppakeskuksissa, jossa saa autonkin parkkiin ilman sovelluksien sovelluksia ja monimutkaisia parkkisysteemejä. Päivän pelastus

Nimimerkille Koirankuonolainen (AL 16.7.): Mielelläni minäkin kulkisin koirani kanssa liikennettä vastaan. Ikävä kyllä se on mahdotonta, kun jalkakäytävillä laittomasti ajavat polkupyöräilijät ja sähköpotkulautailijat kiitävät väylällä molempiin suuntiin pujotellen ihmisten välissä edes takaisin. Mistä silmät selkään?

Nyt kun koronatilanne pahenee vauhdilla, ei yhteenkään ravitsemusliikkeeseen, teatteriin, museoon ynnä muuhun pidä päästää yhtään rokottamatonta ihmistä. Ken haluaa sisään kyseisiin paikkoihin, esitettäköön ovella rokotustodistuksen tai todistuksen sairastetusta taudista ja henkkarit. Muussa tapauksessa ohjataan ulos. Orvokki

Kunnallisvaalien matalaa äänestysprosenttia valitellaan. Olisikohan osatekijänä se, että erilaisia palveluja enemmän tarvitsevat eivät jaksa innostua ratikoista ja monitoimihalleista. Ne heidän tarvitsemansa asiat tuntuvat vähä vähältä huonontuvan. Nykyiset tarpeet

Tammelan stadionia kolmelta taholta ympäröineet puut kaadettiin rakennustyömaan tieltä. Hankeinsinöörin toteamus (AL 16.7.) uusien puiden istuttamisesta Kalevan puistotielle kertoo kaupungin välinpitämättömyydestä ja rakennuttajan piittaamattomuudesta. Kalevan puistotien nimi uusiksi?

Kokoomus ei sopinut Hjallikselle, koska kokoomus ei tee niin kuin yksi mies haluaa. Nyt hän sitten päästelee mielipiteitään omasta ryhmästään. Joku voisi hänelle kertoa, että Suomessa on paljon muitakin ihmisiä kuin hänen pieni piirinsä, joka vaikuttaa varsin hyvinvoivilta ja hyvätuloisilta. NM

Minkähän takia joidenkin täytyy valittaa toisten käteisen käytöstä? Kuinka likaisia ovat maksukortit ja älykännykät, sillä sellaisiin materiaaleihin ne pöpöt vasta tarttuvatkin. Rahan käyttäjä

Valumavedet sateiden myötä ovat suuri syy järvien rehevöitymiseen. Kaikki vanhemmat tamperelaiset tietävät, että Iidesjärvi ympäristöineen oli ennen kaatopaikka. Vanhus

Ikurissakin on tärkeää ajaa raittiina liikennesääntöjä noudattaen. Jos melu häiritsee kesäisin, niin kannattaa muuttaa pois kaupunkialueelta. Maalla on hiljaista. Vanhemmiten, jos elämä kohtelee hyvin, voi päästä tuetun asumisen paikkaan. Siellä on hiljaista. Mopo kuuluu nuoruuteen

Nimimerkille Kotihoito (AL 17.7.): Olen samaa mieltä. Kotihoitoa tyrkytetään puoli väkisin, vaikka on omaishoitaja on kotona, ja pystyy hoitamaan lääkkeet, haavat ja kaiken. Olen hoitanut paljon sairaiden ja vanhustenasioita joten tiedän. Paljon nähnyt

Olen taas tänäkin kesänä kuunnellut monta surullista tarinaa yhteisomistusmökeistä. Mökiltä katkaistaan sähköt, viedään polttopuut pois, vaihdetaan lukot oviin ja muuta. On olemassa yhteisomistuksen purku. Loppuu kiusanteko, ja asia saavat päätöksen. Mökitön mutta onnellinen

Nykyinen joukkoliikennereitistö ei paljon kehuja ole kerännyt, mutta se missä suunnittelijat on onnistuneet, on ikuisen työmaan luominen itselleen. RV

Iso kiitos laboratoriohoitajalle Hatanpään laboratoriossa 17.7. aamupäivällä. Oli aivan loistavaa työtä, joka hienosti huomioi pienen potilaan kiireen keskellä. Kiitolliset vanhemmat

Ei huoneistokohtainen vesimittari vedenkäyttöä rajoita. Rahalla saa lutrata vaikka kuinka paljon. Kansalainen

Jokisivuntien ja VT 12:n risteyksessä Sastamalassa oli vakava onnettomuus 17. heinäkuuta. Kuljen risteyksen ohi muutamia kertoja viikossa. Risteys on vaarallinen ja voitaisiin poistaa käytöstä täysin tarpeettomana. Esitänkin ely-keskukselle, että risteys suljetaan välittömästi. Seppo

Meidän tulisi palkata ilmiantaja taloyhtiöön. Ilmiantaja ilmoittaisi taloyhtiölle, jos joku polttaa tupakkaa, grillaa tai ajaa ruohoa. Taloyhtiön hallitus nuhtelisi tekijää pahoista töistä. Ollaanko menossa naapurimaan tyyliin, jossa pääsee vankilaan tekemättä yhtään mitään? Tätäkö halutaan? Itsekästä elämää

Jos kysytään lapsilta, mielikuva kesäpäivystyshoidosta on erittäin positiivinen! Omat lapset kysyivät varsinaisen kesäloman alettua, että eikö me enää päästäkään kesäpäiväkotiin. Niin mukavaa oli ollut! Kiitos Irjalan ihanille kesäpäivystystyöntekijöille! Tyytyväinen äiti