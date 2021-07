Mitä avustuksia sähköauton ostoon? Eiköhän pitäisi ensin poistaa autovero! Jos ei ole varaa sähköautoon, niin ajaa muunlaisella. Meidän rahoja

Pyynikin uimahalli 15.7. iltapäivällä: Hallissa oli paljon lapsia ja nuoria aikuisia. Olisikohan ollut paikallaan avata hyppytornit ja niitä varten rajattu hyppyalue vedessä. Vähättelevätkö valvojat vastuutaan? Rajat luovat turvaa

Nyt kun Hämeenkatu on valmis ja ratikan käyttöönottoa juhlitaan elokuussa, voisiko kaupungin julkisivulautakunta tai muu taho vaikuttaa Hämeenkatu 11:ssä sijaitsevan kiinteistön katutason siistimiseen? Tyhjä tila

Mielenterveyspalvelujen riittämättömyydestä puhutaan useissa yhteyksissä. Se on on, mutta tällöin helposti unohdetaan se tosiasia, että niitä on kuitenkin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Pitäisikö miettiä juurisyitä, miten tähän on tultu. Ilkka H

Koskakohan formulat ja ralliautot ovat sähköllä toimivia? On meinaan melkoista saastuttamista tämä nykyinen niiden meno. Viinikan vaari

Suuret kiitokset Coxan ajanvarauksen sihteerille 15.7. noin kello 10.30 äitini läheteasioiden selvittelyssä. Palvelu oli asiantuntevaa ja ystävällistä. Kiitollinen tytär

Nimimerkille K.M: Jos puolet sairaanhoitajista miettii alanvaihtoa, tuskin syy on ammatinvalinnassa tai koulutuksen epäonnistumisessa, vaan työoloissa. Uskon vahvasti, että sairaanhoitajat jaksaisivat ja haluaisivat tehdä koulutusta vastaavaa työtään kunhan työkuorma on kohtuullinen ja palkka asiallinen. K.R

Ei Suomessa ole pakkoammatteja. Kaikki saavat vaihtaa alaa. Miksi yleensäkin kouluttautuu ammattiin, jonka tilinauhassa lukee: tämä arpa ei voita! Sakari

Ihmettelen miksi koirankouluttajat eivät voisi kouluttaa koiran kulkemaan ohjaajan oikealla puolella? Nykyään kun harvemmin kuljetaan maantien laitaa koiran kanssa missään. Eikö tätä asiaa voisi jo päivittää tälle vuosituhannelle? Olisi kevyen liikenteen väylillä paljon helpompi liikkua. Oikeaa laitaa

Kuinka etätyössä kyetään turvaamaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuus niiden osalta, joiden työtä se koskee? Tällaisia ovat muun muassa Kela, terveydenhuolto ja sosiaalitoimi. Epäilyttää

Olipa ystävällinen ja kohtelias nuori mies Tampereen maauimalan porteilla 15.7. iltapäivällä. Tuli hyvä mieli synttärijuhlijoillekin. Kiitos myös Tampereen kaupunki, kun palkkaatte nuoria töihin! Kiitollinen

Holtittomat tulenkäsittelijät ja natsojen heittelijät: Menkää katsomaan Ikaalisiin uutta 10 hehtaarin tulenruokailupaikkaa! Pentti

Voisivatko sähköpotkulautoja vuokraavat yritykset ohjeistaa pakettiautokuskeja, jotka keräävät lautoja lataukseen, ettei kevyenliikenteenväylä ole autoille sallittu. Alkaa olla jo päivittäinen näky. Jalankulkija

Taysin lasten ja nuorten sairaalaa varten järjestetään rahakeräys. Suomi kuitenkin tukee heikosti taloutensa hoitaneita Etelä-Euroopan maita kuudella miljardilla eurolla. Hiljaiseksi vetää. Sinisilmäisyys kostautuu

Suomen EU-jäsenyyttä perusteltiin aikanaan sillä, että on parempi olla mukana siellä, missä päätöksiä tehdään. Nyt siellä on päätetty, että Suomen talvimerenkulun erityisolosuhteita ei oteta huomioon. Kumpulan keisari

Samaa mieltä Ikurin moporallista. Ne ajavat rallia myös Tesomajärven ympäri puistoteitä ja polkuja, joten kyllä saa olla peloissaan. Kun lapsia kulkee uimarannoille ja pois, niin vaara vaanii. Eihän puistoteillä saa ajella moottoriajoneuvoilla huvikseen. Lenkkeilijä

Tampereen keskusta ei ole pyöräily-ystävällinen paitsi osin Hämeenkatu. Siellä tosin aikuiset ihmiset polkevat vääriin suuntiin. Huomauttaessa saa nyrpeää naamaa. Useat potkulautailijat eivät näy rinnastavan itseään pyöräilijöiksi, sillä ajavat kävelytiellä vaikka pyöräkaista on vieressä. Käsittämätöntä

Lämmin kiitos Linnainmaan Citymarketin uudelle vetäjälle, joka järjesti penkin Pali-bussin odottajille! 10 vuotta olemme pyytäneet ja odottaneet. Eläkeläinen 87

Nykyautot eivät melua eivätkä saastuta, vaikka tekstari 16.7. niin väittää. Autot kuuluvat elävään keskustaan. Koskaan eivät ole autot haitanneet, autius kylläkin. Bensaa suonissa

Tammelantorin myyjälle risuja pehmeistä, oikein keltaisista siikliperunoista. Samoin porkkananiput olivat tosi pehmeitä ja nihkeitä. Tiedänpä, että kierrän tuon kojun kaukaa seuraavalla kertaa. Pitäisihän myyjälläkin olla omatunto. Paha kello kauas kuuluu