Tekstarit: Miksi parveketupakoinnista valitetaan, mutta ei naapurin grillaamisesta? – Kamala on sitäkin käryä haistella

Toivottavasti Opelin kuljettaja, joka meinasit ajaa ylitseni Huutijärven risteyksessä, katselet jatkossa vähän tarkemmin. Kolmion takaa ei tulla tuolla vauhdilla. Kommenttisi ”en yhtään huomannut" olisi tuskin lämmittänyt teholla itseäni tai sukulaisiani hautajaisissa. Onneksi huomasin, että tulet! Toivottavasti säikähdit tarpeeksi, että meni oppi perille. Sinisen moottoripyörän kuski

Soitin Tipotien terveysasemalle ja kuuntelin tunnin verran soittoääniä. Välillä nauhoitettu ääni kertoi, että on kaksi puhelua ennen teitä. Sitten tuli toinen ääni, joka käski odotella. Tuli musiikkia ja ”teitä palvellaan kohta”. Luovutin. Asiani jäi hoitamatta. Vihastunut niin sanottuun asiakaspalveluihin

Aina valitetaan, kun naapuri tupakoi ja tulee hajuja. Kukaan ei valita, kun naapuri grillaa. Kamala on sitäkin käryä haistella. Ei tule mieleen avata terassin ovea, kun naapuri grillaa. Meillä on ihanat naapurit, ja siksi emme valita, vaan olemme iloisia ihanista naapureista. Sopu sijaa antaa

On tämä sellainen kännykäntuijottelukansa. Jos tällä pääsee maailman onnellisimman kansan maineeseen, jotain on vialla. Ennen pelättiin jumalaa ja tehtiin töitä! Tuoppi

Ostin sähköauton, ja piti lähteä Inariin Muddusjärvelle, kuten muinakin kesinä. Kuinka monta päivää pitää varata nyt matkustamiseen? Pitääkö ottaa peräkärry ja aggregaatti mukaan, että pääsen perille, kun latauspisteitä on vasta vähän ja harvakseen? Vai loppuuko Lappiin matkustus omalla autolla? Vihreä autoilija

Kyllä Suomi tarvitsee enemmän Pidä Suomi siistinä -kampanjaa kuin kurtturuusun hävittämisohjelmaa. Mamselli

Uudet, kalliit kerrostalot. Eikö niissäkään vielä ole viilennystä, että asukas voisi itse säätää asuntonsa lämpötilan esimerkiksi 21 asteeseen? Kertokaa, jos jossain on. Kun kyselee ilmalämpöpumpun asentamisesta vanhan kerrostalon parvekkeelle, saa vain kuvauksen epäkohdista. Helteet yhä pahenevat vuosi vuodelta. Läkähtynyt vanhus

Luonnon monimuotoisuutta voitaisiin edistää hajottamalla isot kaupungit. Tampereellakin eletään pelkkää kulutusjuhlaa, ja turhia hankkeita pitää aloittaa, jotta saadaan lisää ihmisiä kuluttamaan. Tämäkö on cityvihreiden käsitys luonnon suojelusta? Odotan vastausta

Tamperelaisen suuren vuokranantajan asunnoissa tupakointi on kielletty, paitsi parvekkeilla. Mielestäni maksan vuokraa myös parvekkeestani, joka on osa kotiani. Kärsin tupakoinnista alapuolellani. Alkaako kukaan todella ajaa asiaa terveyden näkökohdista? Puheita on, ei tekoja. Kysyjä

Tein kolme soittoa Tampereen kaupungille, kun yritin järjestää Ruotulaan Jaakonmäenkadulle puistonpenkkejä varsinkin iäkkäitä varten. Kolmannella soittoyrityksellä ilmoitettiin, että kaupungilla ei ole puistonpenkkejä. Kuumalla helteellä vanhukset kaipaisivat vilvoittelua. Näinkö Tampere kohtelee ikäihmisiä? Marja

Erittäin hyvä kommentti Tuuli Mähönen. Minä en ymmärrä tuon taivaallista uudesta linjakartasta. Parempi ottaa auto alle, kun on asiaa Tampereen suuntaan. Heidi Karves, DI

Nimimerkille Riittääkö rajoilla: Itselleni on käynyt samoin. Kaksi rokotusta olin saanut, ja todistuksessa oli 1/2 merkintä eli yksi pistos saatu. Kyseessä on rokottajan kirjaamisvirhe. Ota yhteyttä sinne, mistä sait toisen rokotuksen ja pyydä korjaamaan asia. Päivittyy Kantaan vuorokauden aikana. Ei riitä rajoilla 1/2. Jone

Ratikalla on mukava kulkea, mutta voi miten kapeat ovat penkit. Olen hoikka, ja silti tuntuu jotta voi harmi. Entäs talvivaatteissa? Kuljen siksi mieluimmin bussilla Hervannasta Keskustorille. Penkkien takia

Joitain poliitikoita hävetti olla suomalainen, kun irakilaismies karkotettiin Suomesta kotimaahansa. Hävettääkö heitä vieläkin olla suomalainen? Arska

Vesa Laitisen kommentti (AL 14.7.) meni niin nappiin että. Toivottavasti nyt viimein alkaa kirjoittelu ja keskustelu Pirkanmaan ely-keskuksen toimista ja yleensä koko organisaation olemassaolon tarpeellisuudesta. Kalliiksi tulee yhteiskunnalle, kun huomioi kulut hallinnosta ja toiminnon päätöksistä. Treen pappa

Olet oikeassa nimimerkki Tippa! Nuoret osaavat, kunhan vain saisivat tilaisuuden työelämässä yli eläkeiän roikkuvilta kuolemattomilta ja korvaamattomilta. Työttömänä olleen nuoren äiti

Miksi vihreät ei vastusta kaivoksia, jotka pilaavat luonnon ja vesistön, ja rahat menevät ulkomaille. Autoilia