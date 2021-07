Tekstarit: Yksityisautoilu on yhteiskunnalle merkittävä tulonlähde

Kyllä harmittaa myös rivitalossa, kun naapuri ei hoida pientä piha-aluettaan. Pihassa saa rehottaa valtoimenaan muun muassa pujo ja elämänlanka, joka sotkee myös muiden marjapensaat levitessään. Miksi rivitaloon

Olen samaa mieltä kuin Ola (AL 11.7.). EU:ssa Suomella on ikuinen muiden miellyttämisen tarve. Ei puolusteta oman maan tarpeita, päinvastoin kuin muut maat tekevät. Lukija65

Sopivatko alkoholipitoiset käsidesit raitistuneelle? Entinen lasolisti

Kenenkään ei pidä joutua oppilaaksi kouluun, josta valmistuu koulukiusaamisen kokemusasiantuntijoita! Mara

Ratikassa on liian vähän pystytankoja joista voisi pitää kiinni. Katonrajassa olevat lenkit ovat etenkin kassien kanssa kulkevalle hankalat ja tarpeettomat. Masa

TKL: Miten olette ajatelleet huonojalkaisen, kävelykeppien kanssa kulkemaan joutuvan ihmisen pääsevän bussilla Raholasta Keskustorille – siis Keskustorille, ei Ratinaan tai Satakunnankadulle? Onko joukkoliikenne tarkoitettu kaikille mahdolliseksi ilman jatkuvaa vaihtamista välineestä toiseen ? Entinen matkustaja

Suomessa on joillakin aloilla työvoimapula. Puhutaan maahan muuton ongelmista. Voisiko tarkastella myös maassa muuton ongelmia. Työ ja tekijät ovat väärällä paikkakunnalla. Sakari

Mielestäni on edesvastuutonta järjestää Hakametsän parkkipaikalle mitään festareita, Pirkan pyöräilyjä tai muita tapahtumia, joista tulee meluhaittaa. Vieressä on sairaalan työsuhdeasuntoja, joissa asuu vuorotyötä tekeviä sairaanhoitajia. Häiritsee sekä yövuoron että aamuvuoron tekijöitä. Taas näkyy sairaanhoitajan arvostus. Nurse

Arvoisa nimimerkki ”Junat liikkeelle äkkiä": Autoilijoilta kerätään yli kahdeksan miljardia euroa vuodessa erilaisina veroina ja maksuina. Siitä vain murto-osa käytetään tieinfraan tai muuhun autoilijoiden hyväksi. Suurin osa suunnataan täysin autoiluun liittymättömiä kustannuksia kattamaan, joten eiköhän raideliikennekin saa siitä rahoitusta enemmän, kuin sille matkalipuista kertyy. Onneksi on vaihtoehtoja kaikille

Nimimerkille Valtapeliä: Mitä tuota pormestarikoalition valintaa ihmettelemään? Eihän meillä maan hallituskaan ole kansalaisten vaalituloksella osoittaman luottamuksen pohjalle koottu. Valta katteettomalla vappusatasella

Voisiko pääministeri kertoa, mikä on hallituksen metsästrategia? Ministeri kertoo asiasta yhtä ja toinen toista. Hallituskriisi tulossa?

Nimimerkille Näin on: Yksityisautoilu on yhteiskunnalle merkittävä tulonlähde. Autoilusta kerättävillä verotuloilla maksetaan hyvinvointiamme! Vain hyvin pieni osa autoilun veroista palautuu tiestön rakentamiseen ja huoltoon ja muuhun liikenneinfraan. Yksityisautoilijat maksavat meidän kaikkien hyvinvointia, sinunkin. Jartsa

Pelätäänkö jo ennakkoon , ettei ratikoihin saadakaan riittävästi matkustajia, jos maskipakkoa ei pureta jo busseissa? Sipi

Olemme tänä kesänä pyöräilleet mieheni kanssa ympäri Tamperetta. Olemme ihailleet, kuinka kaunista monin paikoin on ollut reittien varrella. Pyhäjärven ja Näsijärven rannoilla kulkee kauniita pyörä ja kävelyreittejä, mistä voi ihailla järveä. Samoin monet uudet talot ovat saaneet kauniita persoonallisia ilmeitä. Siitä kiitos arkkitehdeille ja rakennuttajille. Pyöräilystä innostunut pirkkalalainen

Tampereen keskusta on epäsiiteistä epäsiistein. Toivottavasti pormestari Anna-Kaisa Ikosen johdolla toimitaan pikaisesti, jotta saadaan kaupunki siistiksi! Lisää siivousta! Roskat

Pelaamalla ratkaistu voitto olisi jalkapallossa fiksuin tapa. Jatkoerän 2x15 minuuttia jälkeen tilanteen ollessa tasan pelattaisiin äkkikuolemaperiaatteella peli ratkaisuun asti. Aivola

No, nyt se päivä nousi, kun työnantajat myöntävät, että ravintola-alalla työskentely on raskasta, työajat hankalat ja palkka pieni. Ammattitaitoisen henkilöstön saamisen vaikeus on sivuuttanut turhat höpinät paikallisesta sopimisesta. Kirsti Pajunen, prosenttipalkkainen tarjoilija, eläkeellä

Nyt on kyllä Hatanpään valtatie Ratinan ja Koskikeskuksen kohdalla liikenteellisesti niin eksoottinen, että peltiä tulee takuulla ruttaantumaan. Herran jestas, mikä käsittämätön sotku! Hyvää kesää vakuutusyhtiöille

Junakyyti on kivaa, ei siinä mitään, mutta meiltä on vaan niin pitkä matka kiskojen viereen. Autolla pääsen useimpiin kohteisiin vaivattomimmin. Ukkeli