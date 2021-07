Maaseudulla järvien rehevöitymisestä syytetään maanviljelyä ja lehmiä. Tampereella Iidesjärven umpeen kasvamisesta ei lehmiä voi syyttää, elleivät ne lennä. Liiankin rehevää

Jos puolet sairaanhoitajista miettii alan vaihtoa, niin tulee mieleen, että virhe on tapahtunut jo koulutuksen ja ammatin valinnassa. Pääsykokeiden pätevyys on kyseenalaistettava! Entä sitten, jos poliisit, upseerit ja monet muut ammattilaiset liittyvät uhkien ja vaikeuksien edessä massaepäröijien joukkoon? K.M

Ikurissa ei näemmä liikennesäännöt koske mopoilevaa nuorisoa – ei ainakaan Ikurintiellä eikä Kuokkijantiellä. Nopeudet ovat kaksi kertaa sallitun, samoin kuin desibelitkin. Katujen varsilla asuu paljon alle kouluikäisiä pikku kulkijoita, joten vaarallista peliä pelataan vauhdin hurmassa. Seuraaja

Hiilineutraaliutta tavoitellessa tärkeintä on vähentää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Kasvit käyttävät sitä yhteyttämisessä – pienet kasvit vähemmän, mutta niitä on usein tiheämmässä. Metsän vanhetessa sen kyky sitoa hiilidioksidia pienenee. Tarvitsemme vanhoja metsiä, mutta kasvihuonekaasujen syöppöinä ne ovat vaatimattomia. Ilkka H

Autoilun radikaali vähentäminen Tampereen keskustasta on ainut tapa saada keskusta viihtyisäksi. Niin kauan kun joka paikka on täynnä melua ja saasteita, ne ihmiset joilla on mahdollisuus, valitsevat asuinpaikkansa jostain, missä ei ole liikenteen lukuisia haittoja. Ihmiset priorisoitava autojen yli

Sara Hildén halusi että Näsijärven rantamaisema olisi oleellinen osa hänen nimeään kantavan museon ilmettä. Museon uudella sijainnilla Finlaysonin parkkipaikalla tämä ei toteudu. Miten, miksi ja missä vaiheessa Sara Hildénin tahto on hylätty? Tämä asia on ihmetyttänyt monia. eMiPi

Tarvitseeko Haiharankadun asukkaiden kerätä kolehti valkoisen maalin ostoa varten, että saataisiin sen parkkialueiden parkkiruudut näkyviin? Maalaukset ovat täysin näkymättömissä, lienevät vuosikymmenten takaa. Kenen hommiin kuuluu?

Hans Lankarille ja kaverillensa: Ette varmaankaan vauhdin hurmassanne ole huomanneet, kuinka kapea Ratinan suvannon kävelytien osuus on. Pyörät ja laudat ajavat törkeän kovaa kävelijöistä välittämättä. Molempiin päihin tarvitaan esteet pyörille ja laudoille ennen kuin tulee vakavampi onnettomuus. Alue seurantaan

Koirahan koulutetaan kulkemaan ohjaajansa vasemmalla puolella, siis tien pientareen puolella. Siksi kuljen aina vasemmalla liikennettä vastaan koirani kanssa, jotta näen vastaantulevan liikenteen, ja koirakin saa nuuskutella rauhassa pientareita. Koirankuonolainen

Eikö syviin kaivoksiinkin vastaavasti voisi tehdä turistimatkoja, kuten pian avaruuteen? Sipi

Laukon kartano on upea konserttipaikka, mutta istuinten asettelussa ei ole turvaväleistä tietoakaan. Miksi?

Asiakaspalvelua on se, että torikahvitkin voi maksaa pankkikortilla. Ihmettelen kovasti kirjoitusta, jossa mahdollisesti ison liikevaihdon yrittäjä ei pysty hankkimaan korttimaksulaitetta, kun viereinen pienempi yrittäjä siihen pystyy. Asiakkaalle jää epäilevä tunne maksaessa kahvit rahalla, että minne ne rahat menevät. Nykypäivää

Nimimerkille Harmittaa: Näennäisesti hoitamaton piha luonnonniittyineen ja polkuineen voi olla todella kaunis ja ilahduttava poikkeus yleisestä samettinurmi, laatoitukset ja komeat kukkaistutukset -linjasta. Kuinka upealta näyttääkään säntillisesti hoidettu pihasi verrattuna naapurin rappiopihaan! Apila ja kissankello

Minäkin haluan Pispalan radion takaisin! Se on virkistävää vaihtelua ja sen aikamerkkitiedotukset ihania. Yksi ainakin kahden puolesta

Koronarokotuksen puolesta on laajalti tutkimustietoa, joka nyt kuitenkaan ei vakuuta kaikkia. Rokotuksesta kieltäytyjän tulisi sairastuttuaan kustantaa itse sairaskulunsa. Terveyttä kaikille

Miksi Martat edelleen suosittelevat mäntysuopaa mattojen pesuun (AL 12.7.)? Emäksisenä pesuaineena saattaa sekoittaa värit matossa, henkilökohtainen kokemus asiasta on. Mattojen myyjät kieltävät mäntysuovan käytön. Väritön ja tuoksuton astianpesuaine tai Marseille-saippua ovat parempia vaihtoehtoja. Pyykkäri

Miksei rokotusaikoja voisi olla myös viikonloppuisin? Helpottaisi esimerkiksi kesätöihin toiselle paikkakunnalle matkustaneiden pääsyä rokotukseen. Edes yhdeksi viikonlopuksi

Kiitos Oikea kohde ja Raholan pappa. Pieneläkkeellä ei pärjää edes kuukautta. Kukkaro tyhjä