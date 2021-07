Taas nähdään kuinka keskusta roikkuu Tampereella vallassa liittymällä koalitioon! Koilliskeskuksen kaavamuutoksessa 2012 jo nähtiin keskustan johtamana alueen asukkaiden totaalinen halveksunta! Tunkiolle koko puolue

Odotin ratikkaa Kauppahallin luona. Sinä aikana lukuisia sähköpotkulautailijoita ja pyöräilijöitä ajoi kevyen liikenteen väylää Hämeenpuistoon päin reipasta vauhtia ja merkittyä pyöräilysuuntaa vastaan. Lisäksi moni kävelijä kulki keskellä tätä pyörätietä. ja äiti kiskoi pikkutyttöä punaisia valoja vastaan tien yli. Kauhunhetkiä Hämeenkadulla

Miksi pörriäisten väheneminen on myrkkyjen, maanviljelijöiden, ilmastonmuutoksen ynnä muiden syy? Yksi suuri syy on luonnonketojen loppuminen. Kaikkialla vain on vain vihererämaa – millin sänki. Annetaan luonnonkukkien kukkia ja katkaistaan ne vasta sitten! Elämä

Myös Tokion olympialaisiin lähetettävät urheilijat edustavat maatamme. Siksi tuntuukin oudolta, että suuri osa heistä lähtee olympialaisiin ilman odotuksia tai paineita sen suuremmasta menestyksestä! Tyydyttävänä tavoitteena – sekin etäisenä – voi olla välieräpaikka tai ehjä suoritus. Rima olisi pitänyt nostaa ihan toiselle tasolle! K.M

Pirkanmaa on jälleen ykkönen, nimittäin Suomen huonoin valtion tienpätkä, noin 5 km, löytyy Akaan Kylmäkoskelta eli Taipaleen kylään johtava Kirkkotie! Sitä on vaikea kuvailla, sillä se pitää kokea. Minulta kului siihen matkaan tunti, siis kävelyvauhtia. Käikkälänmäki

Epidemian hyviksi puoliksi voi laskea käteisen käytön vähentymisen. Mihin tarvitaankaan likaisia paperilappusia ja metallinpaloja enää? Peukku niille yrittäjille, jotka eivät sitä enää hyväksy. Hans Lankari

Kauniille Kalevan puistotielle tarvitaan uusi nimi. Puistotieltä kaadettu on kaad ettu puut eli puisto pois. Puut takaisin

Loistava oli Nina Lehtisen kolumni (Al 11.7.)! Elämästämme on tosiaan tehty sovellushelvetti. Aina pitäisi ladata sovellus minkä tahansa asian hoitamiseksi. Autoakaan ei enää saa parkkiin ilman sovellusta. Älytöntä soveltamista

Maksumiehelle: Julkisen puolenkin tehtävät pitää hoitaa, ja monella eläkeläisellä löytyy kiinnostusta ja halua jatkaa työssä. Hoitoalallakin on pula tekijöistä, ja mieluummin työt tulisi hoitaa kotimaisin voimin. Kokemus käyttöön

Kyllä on yrittäjällä mahtava myynti, jos maksupäätteen käytöstä syntyy 2 400–5 000 euroa vuodessa kulua. Markkinoiden yleisin pääteyritys laskuttaa 0,31 prosenttia myynnistä itselleen. Verot olisi jotain ihan muuta

Kokoomuksen dominointi suurten kaupunkien kuntapolitiikassa johtuu siitä, että sen kannattajat käyttävät äänioikeuttaan aktiivisesti. Jos edes 15 prosenttia nukkuvista täyttäisi kansalaisvelvollisuutensa, olisi tilanne todennäköisesti toinen. En ymmärrä, miksi ihmiset eivät äänestä aktiivisemmin. Myönteisyys kantaa

Kuka häätäisi Viikinsaareen kulkevan aluksen peräaalloissa pörräävät vesiskootteripörrääjät huitsin Nevadaan! Rauhaisa laivamatka kauniissa maisemissa menee pilalle joka kesä! Turhaakin turhempaa

Tulee väistämättä mieleen ikiviisaan Hectorin jo yli 50 vuotta sitten kirjoittamat laulun sanat, kun seuraa muutaman upporikkaan henkilön avaruusturismia: ”On taivaalla kuu, siellä pellejä nään, jotka vilkuttaa lapsille maan. Moni nälkäinen suu ilman velliä jää, kuussa sirkusta laajennetaan." Surullinen

Miksi ihmeessä ajokortteja myönnetään 17-vuotiaille kuin liukuhihnalta? Alaikäraja pitäisi nostaa pikemminkin kahteenkymmeneen, ja 80-kympin lätkä ottaa takaisin käyttöön. Mika

Etuilijoita maanteillä riittää. Lukemattomia kertoja takaa tulevan on ollut pakko päästä ohi ja sitten jäädä roikkumaan melkein puskuriin kiinni. Tällaiset ohitukset ovat typeriä ja yhtä tuomittavia kuin etuilu kaupan kassajonossa! Missä viipyvät uudet liikennekamerat ohituskaistateillä ja etenkin Tampereen eteläisellä ohikulkutiellä? IKS

Pohjois-Suomesta on tehty malminetsintävarauksia jo noin 20 prosentin alalta Lappia. Pilataanko Suomi lopullisesti akkumineraalikaivoksilla, että saadaan vihreille sähköautoja? Oonko vihreät unohtanut luonnon suojelun ilmastohuumassa? Jussi

Ratinan suvannon jalkakäytävän pätkästä on puhuttu paljon, syystäkin. Ihmettelen, miksi kohdassa on pelkkä jalkakäytävä, kun väylä ei ole erityisen kapea, eikä sille aukea ovia viereisestä talosta. Voisikohan jalkakäytävän merkit vain poistaa ja sallia pyöräilyn? NM