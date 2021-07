Tekstarit: Bussipysäkin lasiseinä on taas ollut jonkun tiellä Leinolassa

Eikö kaikilla ole oikeus käydä keskustassa ja pystyä liikkumaan niin, ettei jää pyörien ja sähkölautojen alle? Kaikkia eivät marketit kiinnosta. Kunhan kaikki kulkijat noudattaisivat liikennesääntöjä. Kaikilla kulkeva

Tekisi mieli tapahtumiin ja festareille. Kehtaanko mennä? Kuvista päätellen olisin ainut, jolla maski. Odottelen vielä

Kevan tj. kirjoitti (AL 1.7.) osuvasti eläkeläisten työkokemuksesta ja osaamisesta. Kokenut ja koulutettu opettaja ei kelpaa enää töihin, koska on liian kallis. Yhtälö on huono, kun kädetön opettaa kädetöntä. Tällä tavalla työelämä ei tule saamaan osaavia työntekijöitä nyt eikä tulevaisuudessa. Emeritus

Kuinkahan moni miettii kirkosta eroamista, mikäli idea Vanhan kirkon nimikko-oluesta toteutuu? Vielä kirkollisveroa maksava

On todella mieltä lämmittävää, että joukossamme on vielä näitä selkärankaisia, joista saimme lukea (AL 3.7). Kirkko ja olut eivät voi kuulua yhteen! Kiitos Reijo Laitinen ja kumppanit. Salz

Olen muuten sitä mieltä, että pienten lasten vanhempia on erittäin perusteltua tukea eri tavoin. Yksi on ilmaiset nysse- ja ratikkamatkat. Tulevaisuus on lapsissa! Myönteisyys kantaa

Pyöräilijät huomio. Rimpauttakaa kelloa, kun tulette tuhatta ja sataa takaapäin ohitse. Mamma ja pieni musta koira kiittävät Linnainmaalla. Pennun kanssa liikkeellä

Kenen tiellä on taas ollut bussipysäkin lasiseinä Leinolassa Liinakonkadun kulmassa? Jos ei kotona uskalleta hajottaa ikkunaa, niin ilmeisesti se on tehtävä julkisella paikalla. Harmistunut

Kyllä posti kulkee, kukaan ei vain tiedä milloin. Keskiviikkona 30.6. sain syntymäpäiväkortin, leima oli laitettu 16.3. Helsingissä. Ei taida lapseni rippijuhlakutsut ehtiä perille, kun en ole voinut ennakoida toista vuotta ennen. Ikävää touhua. Karilian

Pitääkö veronmaksajien maksaa pelastuskulut, kun sup-lautailija hankkiutuu merihätään? Mikä on oma vastuu, kun myrskyyn lähtee suppailemaan? Miten on

TKL:n bussit ajavat pääsääntöisesti ylinopeutta uusilla 30 km/h -alueilla. Näin on ainakin Linnainmaa–Leinola alueella. Onko syy kuljettajien välinpitämättömyys vai liian tiukat aikataulut? Hyvä huomata, että tuolla alueella on useita kouluja ja päiväkoteja, minkä takia nopeuksia on alennettu. Kajtsu

En kaipaa rollaattoria, vaikka saisin matkustaa ilmaiseksi Suomen ympäri. Just Coxasta kotiutunut

Kyllähän jalankulkijan olisi hyvä huomata se vastaantulija myös oikealla puolella kulkiessaan. Nyt useampi jo kertonut, että vain vasemmalla kulkiessaan näkee vastaantulijan lähestyvän. Alan ymmärtämään miksi näitä yllättäviä kolareita sattuu. Toinen osapuoli ei näe liikennettä, kun kävelee oikeaa laitaa. Pekseiverssi

Ratinan suvannon pyöräilyltä kielletty pätkä turhuudellaan suorastaan kutsuu kansalasitottelemattomuuteen. Milloin se byrokratian kruunu saadaan sieltä pois? Hans Lankari

Ratikkaa nyt haukutaan turhaksi ja virheinvestoinniksi. Kaikki on ekalla kerralla vaikeaa, mutta luulen, että ratikka luo Tampereesta kansainvälisesti ja varsinkin turismin kannalta positiivisen ja modernin mielikuvan. Rollikkako takaisin?

Hei sinä Laukontorin torikauppias, jolta ostin lauantaina 3.7. kimpun hajuherneitä ja kolme litraa herneitä. Maistatit makeita herneitä. Kotona hernepussissa odotti suuri pettymys. Minulle myydyt herneet olivat varmastikin edellispäivästä jääneet kuivuneet ja nahistuneet herneet. Pettynyt

Ei minkään tahon pitäisi voida käyttää hyväksi omaishoitajaa, joka hoitaa läheistänsä olemattomalla summalla. Olisiko ryhmäkanteen paikka? Kuka muu tekee töitä noin 350 eurolla kuukaudessa? Omaishoitaja

Kaikki lapset eivät asu keskustoissa. Voisivatko kunnat palkata yhdessä 2–3 urheiluihmistä, jotka kiertäisivät näissä paikoissa ohjaamassa urheiluun? Hylättyjä kenttiä on, ja ne saisi kuntien avulla ja talkoilla kuntoon! Mami!

Kylläpä tuli syyllinen olo, kun voi rollaattorin kanssa matkustaa maksamatta, kun tuo ratikkakin on noin kallis hanke. Miu syy

Asetuksen mukaan jalankulkija saa kevytväylällä käyttää oikeaa tai vasenta reunaa. Siis reunaa, ei haahuilla epämääräisesti keskitiellä. Koiranulkoiluttajien toivoisin pysyvän samalla puolella talutettavan kanssa. Tien poikki olevaan, huonosti erottuvaan hihnaan törmäävä fillari aiheuttaa koiran kaulaan tuskallisen nykäyksen. JN