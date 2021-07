Tekstarit: Etelä-Hervannan koulun rakennusprojekti räjäytyksineen on tehnyt lähiasukkaiden elämästä helvetin

Mirkka Rekolan puistoon saisi laittaa nimikyltin, koska harva tämän puiston Heinäpuiston vieressä tunnistaa. Unohdettu kirjailija

Keskustorin kesäkeitaalla on kiva käydä, mutta seisaaltaan emme halua syödä. Vanha pari

On kesä tai talvi, Rantaperkiön Shellin pihassa dieselit jyskyttää jatkuvaa käyntiä. Onko se laillista? Miten on

Keskustorin keidas on hieno idea. Näkymä keitaaseen on: kontit töhrittyjä, pressut rivon näköisiä. Tämä on sitä perinteistä tamperelaista tyyliä. Pienellä pilataan hyvä idea. Minun ei tämän perusteella kannata mekkoa laittaa päälle. Miksi koskaan ei onnistuta

Keskiviikkona 30. kesäkuuta kuuntelin autoillessa radiota. Toimittaja määritteli pariinkin otteeseen 70-vuotiaan sanalla vanhus. Uskomaton sammakko toimittajan suusta! Kohta 70, ei todellakaan vanhus

Miten on mahdollista, että oikeusvaltiossa toisen henkilön henkilöturvatunnuksella voi rikollinen ostella tavaraa ja ottaa velkaa. Miksi ei aina vaadita kaksinkertaista tunnistautumista? Tunnustahan kysytään useimmissa paikoissa. Jokohan vakuutusyhtiöt alkavat myöntää tällaiseen vahinkoon vakuutuksia? Aapeli

Kietäväisen kirjoitus (AL 1.7.) eläkeläisten paluusta työelämään on perusteltu, mutta systeemiä on kehitettävä. Eläkkeelle jäännin jälkeen ansaittu lisäeläke pitää tulla vuosittain automaattisesti eläkkeen päälle ilman, että sen saamista pitää odottaa, ja saa hakeakin vasta 68 vuotta täytettyään. Digiaikana luulis olevan helppoa

Voisiko kaksisuuntaiselle Kauppa-aukiolle saada kaistamerkinnät? Turvallisuus

On järjetöntä rahan ja luonnonvarojen tuhlausta Tampereella. Innolla louhitaan tunneleita ja luolia, ja sitten murske ajetaan järveen turhanpäiväisen tekosaaren takia. Sen jälkeen tuodaan naapurikuntien kallioista louhittua mursketta rakentamiseen ja kaduille. Faktamies

Ratikalle on ok antaa liikennevaloetuuksia. Eivätkö ne kuitenkin voisi olla oikea-aikaisia, eivätkä kestää monta minuuttia niin, että muu liikenne jumittuu? Tie tyhjäksi, keisari tulee

Minkä ihmeen takia kaikki asiakaspalvelu pitää huonontaa? Nyt on Parkkipirkon numero muuttunut. Soitin väärin pysäköidystä autosta: Olis pitänyt tietää merkki, malli, rekkari ja kaiketi myös ketkä omistavat. Aikaisemmin riitti, kun soitti, niin 20 minuutissa oli sakkolappu lasissa. Suorat numerot takasi, jonomusa tympii

Pulesjärventie on muuttunut moottoritieksi, jossa meno vain kiihtyy kesäisin ja kukaan ei valvo. Ylinopeutta ajavien autojen lisäksi pyöräilijät hurjastelevat somasti rinnakkain. Mukaan mahtuu raskaskin liikenne. Jalankulkijalle ei enää piennar riitä. Väisteltävä on ojan puolelle, jos haluaa hengissä pysyä. Monta vaaraa ompi eessä

Miten voidaan moittia Tampereen liikennesuunnittelua? Eihän sitä ole olemassakaan. Parempi olisi ihmetellä sen puuttumista! Ei enää asiaa keskustaan

Pyöräilijöille tiedoksi: Autokuskille ei kehity laserkatsetta, jolla pensasaidan läpi näkisi, tuleeko sieltä joku. On aivan pakko osin ajaa suojatien päälle. Näin on esimerkiksi, kun kääntyy Aitoniitynkadulta Mäentakusenkadulle. Käsimerkkeihin kyllästynyt

Nytkin Härmälä-camping on aivan täynnä viimeistä soppea myöten. Kai jättävät verotuloja? Miksi pitää alistaa asuintonteiksi? Pentti

No nyt on Keskustori niin kuin ennen vanhaan karjanäyttelyssä: viehkeät lehmät ja nuutuneet sonnit kaukaloruokinnalla. Pöydät on väljästi, mutta käytäviä ei lainkaan, ruuhkat myyntikojuilla. Neljättä aaltoa odotellessa. Jaska

Hämeenkadun remontin aikana kauppoihin on päässyt aivan samoja reittejä kuin ennen remonttia. Jos kaupat ovat menneet nurin, syytä itseäsi. Miksi et käy kaupoilla, vaan nuriset kotona. Syy ei ole raitsikkatyön vaan ihmisten, jotka luulevat, ettei palveluihin pääse. Hyvät on parkkihallit joihin pääsee helposti. Tyytyväinen asiakas

Etelä-Hervannan koulun rakennusprojekti räjäytyksineen on tehnyt lähiasukkaiden elämästä helvetin. Sopii kysyä selvitystä Johanna Loukaskorvelta, joka s-postissaan minulle vastasi tiedusteluuni hankkeen mitoituksesta, että päätös koulun rakentamisesta on tehty eli siis, se on siinä. Ritva

Eläkeverotus on oikaistava. Työeläkevarat ovat kertyneet kahdella tavalla. Osa työntekijän työllä, jonka ovat maksaneet työntekijä ja työnantaja, ja jota pitää verottaa palkkatyön verotaulukolla. Toinen osuus työeläkevaroista on kertynyt eläkevarojen sijoituksilla, joten ne tulee verottaa pääomatuloverona. Juke 50