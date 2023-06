Mika Nuojua tekee hienon roolin Tampereen Komediateatterin kesän komediassa – lue ensi-illan arvio tästä

Tampereen Komediateatterin kesäteatterissa ensi-iltansa 8. kesäkuuta saanut Yksi mies, kaksi pomoa -komedia on ollut arvostelumenestys maailmalla. Se onnistuu myös Tampereella.

Tilaajille

Francis (Mika Nuojua, takana) on kädestä suuhun elävä mies, joka selviää monista tilanteista puhumalla. Ruoan lisäksi hän kiinnostuu myös Jaana Saarisen (oik.) näyttelemästä Dollysta. Ilmari Saarelaisen (vas.) esittämällä Charlie Clenchillä riittää miettimistä tyttärensä naima-asioissa.

Aamulehti

Tampereen Komediateatterin uutuus Yksi mies, kaksi pomoa onnistuu erinomaisesti siinä, mitä se yrittää. Hauskuuttamiseen ja viihdyttämiseen tähtäävä kesäteatterikomedia on hauska ja viihdyttävä.

Kesän näytelmävalinta enteilikin onnistumista. Richard Beanin kirjoittama One Man, Two Gunvors sai ensi-iltansa National Theatressa Lontoossa vuonna 2011, ja nousi suureen suosioon niin Britanniassa kuin sen ulkopuolisella kiertueellakin. Esimerkiksi brittiläinen The Guardian ylisti näytelmää yhdeksi kansallisteatterin historian hauskimmista.