Näyttelijä Jaana Saarisen mielestä huumoria ei saa pureskella valmiiksi – nyt hän kertoo, mikä kesän työpaikasta tekee erityisen

Näyttelijä Jaana Saarinen tähdittää Tampereen Komediateatterin Yksi mies kaksi pomoa -kesäkomediaa. Kysyimme Saariselta, mitä on hyvä huumori ja mikä Komediateatterista tekee erityisen.

Aamulehti

Jaana Saarinen, ihan ensiksi onnittelut, pääset kesäksi Tampereelle töihin. Miten olet valmistautunut tähän hetkeen?

”Aina valmistaudutaan hyvin. Luetaan näytelmä, perehdytään ja ruvetaan harjoittelemaan. Se on ihan napakkaa työntekoa.”

Mitkä kolme asiaa sinulle tulevat mieleen, jos sanon ”Tampere”?

”Vesi, torit, leppoisuus.”

Voitko tarkentaa, erityisesti jälkimmäistä?

”Leppoisuus on mukava vaihtoehtosana semmoiselle tietylle hitaudelle. Kun enimmäkseen pyörii pääkaupunkiseudulla, niin huomaa sen hämäläisyyden, joka ei ole paha asia. Sen takia sanon leppoisuuden mieluummin kuin hitauden. Hitaudessa on jotenkin negatiivinen kaiku, ja minulle se ei ole sitä.”

Sanoit myös vesi. Tarkoitat varmaan koskea?

”Koski ja järviä. Se, että vettä näkyy, on minulle aina iso juttu, vaikka sisämaassa ollaan. Minulle vesi on rakas elementti niin esteettisesti kuin fyysisestikin.”

Kenet kutsuisit katsomaan teatteria Tampereella ja mihin menisitte?

”Eihän sitä omaa pesää voi sanoa, että mennäänpä katsomaan Yksi mies kaksi pomoa, mutta suosittelen sitä noin muuten.”

”Kyllähän se Pyynikki on. Pyynikki on semmoinen kesäteatterien maaemo, jonne varmasti menisin. Ja tietenkin Tampereen Teatterikesä on hieno tapahtuma, sinne menisin myös. Siellä voi saada niin paljon laajemmankin näkemyksen, että mitä kaikkea Suomessa tehdään.”

”Ottaisin mukaan tyttäreni ja poikani. Lapseni ovat parasta mahdollista seuraa. Mutta en haluaisi kenellekään sanoa, että ’nyt lähdet minun kanssani’. Minä vain menisin, minulle ei ole mikään ongelma mennä yksikseni.”

Mihin matka jatkuisi?

”Ruokapaikkoja on paljon. En ole oikein gourmet-ihminen, että pitäisi ruuasta saada elämyksiä, mutta syömistä tietenkin jokaisen on harrastettava. Varmaan odotan, että Ilmari Saarelainen kutsuu minut heille kuuntelemaan hänen hyviä juttujaan. Hänellä on niin mainioita muistoja.”

Mikä? Yksi mies kaksi pomoa Tampereen Komediateatterin kesäkomedia. Ensi-ilta esitetään kesäteatterin uusitussa katsomossa 8. kesäkuuta. Esityskausi jatkuu 12. elokuuta asti. Rooleissa: Mika Nuojua, Ilmari Saarelainen, Jaana Saarinen, Marika Heiskanen, Aku Sajakorpi, Jere Riihinen, Idalilja Raipia, Kake Aunesneva ja Jaakko Wuolijoki. Ohjaus: Panu Raipia.

Hyvää huumoria

Puhutaan sitten tulevasta produktiosta. Esiinnyt itse ensimmäistä kertaa Komediateatterin kesäteatterissa. Mikä Komediateatterista tekee erityisen?

”Olen ollut talviteatterissa aikoinaan, kun heidän salinsa avattiin vuonna 2006. Onhan se nyt sydäntä lämmittävää, että Raipian perhe on pannut pystyyn teatterin ja heillä on tuommoinen imperiumi. He ovat luoneet sen perheyrityksenä. Onhan se jotain ihan huimaa. Panu (Raipia) on äärimmäisen yritteliäs ja aikaansaava. On harvinaista Suomessa, että on tämmöisiä niin sanottuja yksityisiä valtakunnallisia teattereita. Se on komea juttu.”

Mitä odotat tuotannolta?

”Kyllä minä tähän juttuun olen ihastunut. Minusta tämä on hirveän hauska ja onnistunut kokonaisuus. Tässä on myös lauluja, joita harvoin on kesäteattereissa. Tässä on paljon hirveän kivoja piirteitä.”

”On kliseistä sanoa, että odotan naurua. Totta kai odotan, että komedialle nauretaan. Mielenkiinnolla odotan sitä, että näkevätkö katsojat saman, miltä se minusta on tuntunut ja näyttänyt.”

Komediateatterin tiedotteessa sanotaan: ”Lähdemme siitä, että tästä tulee kesän hauskin komedia.” Millaista sinusta on hyvä huumori?

”Hyvä huumori on oivaltavaa. Niin, että katsojakin saa oivaltaa, ettei sitä ole pureksittu valmiiksi. Joskus ihan perus hönkslääminen voi olla hauskaa, mutta ennen kaikkea silloin, kun se on totta. Näyttelijän pitää näytellä tosissaan. Ei totisena, mutta jos sanomme, että nyt tulee vitsi, naurakaa, se harvoin menee perille. Tosissaan tekeminen on usein tragikoomista, ja tragikomiikka jotenkin naurattaa minua.”

Jaan Saarinen esittää näytelmässä Dollya. ”Dolly on herra Charlien kirjanpitäjä, nainen, jolla on ehdottomasti mies hakusessa. Siellä on yksi hyvä repliikki: ’Kuinka kauan tämä oikein kestää, minun piti päästä töistä jo kuudelta ja täydellisessä maailmassa olisin jo kuumassa rentouttavassa kylvyssä palomiehen kanssa.’ Se kuvaa häntä.”

Itsensä kehittämistä

Saarinen toimii myös vuorovaikutusvalmentajana. Hän on kertonut puhuvansa ”sellaisesta pienestä asiasta kuin elämästä” ja siitä, miten elämä voisi olla helpompaa. Valmennuksen keskiössä on muun muassa työelämässä pärjääminen.

Mikä työstäsi tekee miellyttävää?

”Tuo on minulle kamalan iso asia. Kaikki, mitä teen, kuuluu tähän valtavan isoon kokonaisuuteen. Olen elossa, saan tehdä työtä. Kaikki työt, mitä teen, liittyvät toisiinsa, koska se kaikki on elämääni, jota opin koko ajan lisää. Haluan saada elämästä kaiken irti, kun se on niin kamalan lyhyt.”

Puhut myös itsemanipuloinnista ja sen merkityksestä silloin, kun työ ei suju. Mitä luulet, millaisissa tilanteissa sinun työsi ei kesällä suju?

”Ainoastaan silloin, jos en itse pääse siihen, mihin haluaisin päästä. Itsemanipulointi toimii minulla joskus juuri väärin. Morkkaan itseäni sen sijaan että minun pitäisi etsiä ratkaisuja.”

”Kehittäminen ja itsensä kasvattaminen ei ole raskasta. Se on hirveän mielenkiintoista. Se on äärimmäisen opettavaista, ja se koko ajan avaa meitä lisää. Olin niin onnessani, kun kysyin Mika Nuojualta, että oletko jo ihan poikki. Hän sanoi, ettei väsy koskaan. Hyvä, että en itkenyt ilosta, koska olen sanonut saman lauseen ohjaajalle. Olen sitä mieltä, että en väsy koskaan.”

Tampereen Komediateatterin Yksi mies, kaksi pomoa -esityksen ensi-ilta torstaina 8. kesäkuuta kello 18 Komediateatterin Kesäteatterissa.