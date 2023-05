Pyynikin kesäteatterin uuden teoksen ohjaa Antti Mikkola, joka avusti samassa näytelmässä 30 vuotta sitten: ”Muutti minua monella tavalla”

Pyynikin kesäteatteri avaa kesäkautensa 9. kesäkuuta, kun Antti Mikkolan sovitus klassikkoteoksesta Täällä Pohjantähden alla valtaa Pyynikin kesäteatterin.

Aamulehti

Lähtö rintamalle ja jäähyväisten jättö. Aseiden savua, välähdyksiä ihmiselämistä, väijytys ja lapsi, joka kaaoksen keskellä saa nimen Voitto. Kaikki tämä mahtuu yhteen uuden Täällä Pohjantähden alla -trilogiasta tehdyn näytelmäsovituksen kohtaukseen, jossa katsomo pyörii kerran kokonaisen ympyrän.

Pyynikin kesäteatterin helmi polkaistaan käyntiin perjantaina 9. kesäkuuta, kun Väinö Linnan mestariteoksen uusi sovitus saa ensi-iltansa. Teatterin lavalla nähdään esimerkiksi näyttelijät Verneri Lilja, Ella Mettänen, Aimo Räsänen ja Jukka Leisti. Joukkoon kuuluu myös Linnan klassikkoteoksen konkareita, kuten Jussi Koskelan roolia näyttelevä Esa Latva-Äijö, joka 30 vuotta sitten teki roolin saman tarinan nuorena Akseli Koskelana.

Pyynikin kesäteatterin tämän kesän pääproduktio on Väinö Linnan klassikko Täällä Pohjantähden alla. Kuvassa pääroolien Elinan ja Akselin näyttelijät Ella Mettänen ja Verneri Lilja.

Latva-Äijö ei ole kuitenkaan produktion ainoa henkilö, joka esiintyi samaisessa teatteriteoksessa 30 vuoden takaa. Mukana oli nimittäin myös Pyynikin kesäteatterin uuden esityksen ohjaaja Antti Mikkola.

”Olin 30 vuotta sitten avustajana samassa teoksessa, ja se muutti minua monella tavalla. Olin yksi valkoisten sotilaista ja sain seurata Kalle Holmbergin työskentelyä. Hän on minulle suuri esikuva.”

Mikkola kertoo, että Täällä Pohjantähden alla pyöri suunnitelmissa jo pandemiavuosien aikana. Sota Ukrainassa on vaikuttanut syvästi siihen, miltä sotiakin käsittelevän teatteriesityksen tekeminen tuntuu.

Pyynikin kesäteatterin katsomo tarjoaa teatterintekijöille loputtomia mahdollisuuksia.

”Kyllä tätä välillä kyynelsilmin tehdään. Se on täysin oman sukupolveni ajatus, että isovanhempamme tietävät, mitä se on. Jotenkin on kysymys siitä, että ymmärretäänkö sitä enää, miltä oikea katastrofi tarkoittaa. Työmme täällä on todella tunteellista ja hämmästyttävän tärkeää tässä ajassa.”

Akseli Koskelan roolia näyttelee Verneri Lilja.

Erityinen Pyynikki

Vaikuttava miljöö tarjoaa monia sellaisia mahdollisuuksia, jotka eivät niin sanotussa tavallisessa teatterissa onnistu. Pyörivä katsomo on ensimmäisiä laatuaan Euroopassa. Kokemus on katsojalle erikoinen, mutta ohjaaja osaa analysoida sen luomia mahdollisuuksia vielä tarkemmin. Lavalla ei ole esimerkiksi teatterivalaistuksen tai spesiaaliefektien antamaa tukea.

”Tietysti yritämme repiä kaiken ilon irti oksista, risukoista ja pusikoista, se on tässä erityisyyttä. Näyttämöllä on loputon syvyys ja on tosi hienoa käyttää pitkiä sisääntuloja.”

Mukana produktiossa on myös näyttelijä Petra Ahola.

Näytelmässä hyödynnetään sitä, että teatteri sijaitsee luonnon äärellä.

Kokonaisuuteen osallistuu noin 50 ihmistä ja kaksi hevosta nimeltään Väinö ja Clara.

”Ohjaajahan tekee parhaat valintansa silloin, kun hän valitsee työryhmän. Olen aina yrittänyt valita itseäni parempia ihmisiä ympärilleni. Se on tapa kehittyä ja saada hyvää jälkeä aikaiseksi. Tässä on aivan valtava määrä kokemusta näyttämöllä.”

Näytelmän näyttelijäkaartiin kuuluu Heidi Kiviharju.

Linnan merkitys

Väinö Linnan merkitys Suomen kirjallisuudelle on suunnaton. Mikkola tunnistaa, että Tampereella elämäänsä viettäneen Linnan perinnölle tekee oikeutta, että hänen teoksiaan sovitetaan näyttämöille Tampereen kansallismaisemissa. Aiemmin samalla lavalla pyöri vuosien ajan Linnan klassikkoteoksen Tuntematon sotilas pohjalta sovitettu näytelmä.

”Täällä Pohjantähden alla on sellainen, että sen Linna on selvästi kirjoittanut jo kypsemmällä iällä ja omat kriisinsä jo kokeneena. Siinä näkyy vahvan, kypsän, taitavan kirjailijan kädenjälki jokaisessa henkilössä. Sanoisin, että tämä on parhaiten kirjoitettu suomalainen kirja”, Mikkola sanoo.

Ella Mettänen näyttelee Elinan roolin.

Kuvassa näyttelijät Esa Latva-Äijö ja Jyrki Mänttäri.

Mikkola viettää paljon aikaa työssään Pyynikin kesäteatterilla, mutta mitä hän menisi tänä kesänä katsomaan teatteriin vapaa-ajallaan?

”Tampereen teatterikesässä haluaisin nähdä ainakin Liila Jokelinin Action Heron, Juho Mantereen Tuntemattoman sotilaan ja Sami Keski-Vähälän Nokian. Minulla on pieniä lapsia kotona, täytyy hieman valikoida."

Keski-Vähälä on sovittanut tekstin näyttämölle Täällä Pohjantähden alla -produktiossa. Näytelmä on Pyynikin kesäteatterin, Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen Teatterin yhteistuotanto. Siitä tullaan näkemään kesän aikana ainakin 40 esitystä.