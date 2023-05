Elämässä tulee vastaan tilanteita, joissa on vain pakko osallistua – Silloin apuun voi tulla yhteisöllinen teatteri

Tampereen Vanha kirkko halusi tehdä jotain keskustassa parveilevan nuorison ja heitä auttavien nuorisotyöntekijöiden hyväksi. Kirkko tilasi teatteriesityksen, joka pakottaa katsojatkin osallistumaan.

Eliisa Piispanen (vas.) ja Ville Mikkonen tekevät Kasvun tekijän kaikki roolit lukuun ottamassa niitä, joihin ohjaaja Kati Sirén osallistaa katsojia mukaan. Forum-teatterin konsepti on kotoisin Brasiliasta ja sen tarkoitus ei ole vain viihdyttää, vaan myös viedä asioita eteenpäin.

Aamulehti

Olen ollut monissa teatteriensi-illoissa, mutta vapun jälkeisenä tiistaina sain olla kärpäsenä katossa ensi-illassa, johon kutsun saivat vain harvat ja valitut. Esitys oli räätälöity yleisön mukaan ja muokkautui illan aikana esitykseen osallistettujen katsojien ansiosta.

Esitys oli tiistaina ensi-iltansa saanut Kasvun tekijä, joka on osa Tampereen Teatterin Uudet näyttämöt -kokonaisuutta.

Esityspaikka oli aivan erityinen eli Vanha kirkko keskellä Keskustoria. Se sama vuonna 1825 käyttöön otettu kärsinyt puukirkko, jonka eteen parkkeeraavat turistibussit, ja jonka ympäristö täyttyy ilta-aikaan levottomasta nuorisosta ja päihteiden käyttäjistä. Toisinaan myös pahoinvoivaa nuorisoa etsivistä auttajista.

Pakko osallistua

Kasvun tekijä edustaa teatteria, jollaisia tavalliset teatterinkatsojat pyrkivät suoraan sanottuna välttämään. Se nimittäin pakotti myös katsojat lavalle ja osallistumaan, ja miettimään ratkaisuja esityksessä nousseisiin ongelmiin.

Näkemässäni näytännössä lavalle pääsi kolme nuorisotyötä ammatikseen tekevää katsojaa. Lisäksi meiltä kaikilta kysyttiin kipeitäkin henkilökohtaisia kysymyksiä, kuten ”Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa tuntuu, että kaikkea on vain liikaa?” ja ”Oletko saanut noissa tilanteissa muilta ihmisiltä apua?”

Ideana oli, että katsojat tekevät osan esityksestä ja niinpä sama näytelmä voi olla eri päivinä täysin erilainen. Yleisö vaikuttaa valittuihin näkökulmiin, jopa repliikkeihin.

Kuulostaa kiusalliselta, mutta yllätyksekseni ei ollut sitä yhtään. Päinvastoin konsepti oli äärimmäisen kiinnostava ja luonnollinen, ja palveli selvästi monien katsojien tarvetta tulla kuulluksi.

20 minuutin näytelmä

Varsinainen näytelmä kesti vain 20 minuuttia. Rooleissa nähtiin kaksi Tampereen Teatterin näyttelijää. Elisa Piispanen näytteli sosiaalityöntekijä-Tiinaa ja Tiinan esihenkilöä, Ville Mikkonen Tiinan poikaa, Tiinan nuorta asiakasta Lauria sekä Tiinan pätkätyösuhteessa työskentelevää työkaveria.

Näytelmän ohjaaja ja käsikirjoittaja Kati Sirén innosti esityksen fasilitaattorina katsojat kuin huomaamatta osallistumaan. Sirén on tehnyt forum-teatteria yli 20 vuoden ajan. Ammattiteattereissa konseptia on sovellettu vain harvoin. Suurin osa esityksistä on erityisryhmien tilaamia.

Sirénin mukaan Tampereella ajatuksena oli alunperin tehdä esitys nuorten pahoinvoinnista. Taustatutkimuksen aikana teemaksi alkoi kuitenkin muokkautua yhä enemmän nuorten auttamistyössä mukana olevien sosiaalialan ammattilaisten työolosuhteet.

Yhteisöllistä teatteria

Forum-teatteri ei ole mikään uusi keksintö. Konsepti pohjautuu brasilialaisen teatterintekijän ja aktivistin Augusto Boalin (1931–2009) kehittämiin työtapoihin. Rio de Janeiron osavaltiossa Boalin menetelmiä on käytetty jopa paikallislakien säätämisessä.

Tampereelle esityksen Tampereen Teatterilta tilasi Vanhan kirkon pastori Olli Viljakainen. Viljakaisen mielestä kirkon kuuluu toimia huonommassa asemassa olevien äänenä yhteiskunnassa, ja nuorten auttaminen on hänestä satsaus tulevaisuuteen. Viljakainen näki, että nuorten ja nuorison kanssa työskentelevien auttajien pahoinvointia pohtiva näytelmä olisi yksi tapa toteuttaa kirkon tehtävää.

Poliittista ja yhteiskunnallista teatteria muisteltiin vapun alla, kun KOM-teatteri juhli 50-vuotispäiviään. Forum-teatteri edustaa yhteisöllistä teatteria. Kasvun tekijä on mainio esimerkki siitä, kuinka teatterin keinoilla voi tehdä hyvin paljon muutakin kuin pelkästään viihdyttää.

”Forum-teatteri soveltuu erilaisten yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja eettisten kysymysten työstämiseen ryhmässä. Teema rajataan ja täsmätään tarkasti tietylle kohderyhmälle", kertoo Kati Sirén. Kuva on esityksestä.

Kati Sirén toimii Kasvun tekijän ohjaajana, käsikirjoittajana ja esitysten fasilitaattorina. Vanhan kirkon näytäntöä seurasi tarkoituksella pieni ja valikoitu joukko.