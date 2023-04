Piia Soikkeli ryhtyy luotsaamaan perinteikästä tamperelaista kulttuuri-instituutiota: ”Pitää miettiä mitä muuta Pyynikki voisi mahdollistaa”

Näyttelijä Piia Soikkelia on aina kiinnostanut paitsi luova työ myös talousasiat. Teatteri Telakkaa hän kutsuu korkeakoulukseen hallinnon alalla. Soikkeli on säätiöstä osakeyhtiöksi muutetun Pyynikin kesäteatterin tuore toimitusjohtaja.

Piia Soikkeli on jo aloittanut Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtajana. Seuraavaksi hän lähtee suunnittelemaan kesän 2024 ohjelmistoa.

Kesäteatteri on oma lajinsa. Pyynikin kesäteatterilla on läpi vuoden vain yksi työntekijä, yli 20 vuotta Pyynikillä työskennellyt Hannele Sulin. Hänen tehtäviinsä kuuluu oikeastaan kaikki kuviteltavissa oleva viestinnästä suomenhevosten työvuorojen tekoon, kuten viime kesänä, kun teatterissa esitettiin Sirkku Peltolan Suomen hevosta.

Toimitusjohtaja Piia Soikkelin mielestä uuteen yhtiöön siirtyvän Sulinin tehtävänimikkeeksi pitäisikin laittaa ”kaikkialla”. Näin Pyynikilläkin esiintynyt legendaarinen näyttelijä Siiri Angerkoski kuvasi näitä korvaamattomia käsipareja, joita kesäteatteritoiminnassa aina tarvitaan.

Monta roolia

Soikkeli on itsekin tottunut laittamaan kätensä saveen. Vasta nimitetty toimitusjohtaja on itse nähty Pyynkin kesäteatterissa pääroolissa Antti Mikkolan ohjaamassa näytelmässä Tohvelisankarin rouva.

Kuka? Piia Soikkeli Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja, näyttelijä, tuottaja. Syntynyt vuonna 1977 Joensuussa, asuu perheineen Tampereella. Valmistunut teatteritaiteen maisteriksi Tampereen yliopiston näyttelijäntyönlaitokselta vuonna 2007. Opiskellut myös tuotannonsuunnittelijaksi ja teatterin esihenkilötutkinnon. Rakkaimmat omat roolit: Antti Mikkolan ohjaama Tohvelinsankarin rouva (Pyynikin kesäteatteri, 2021), Tuomo Rämön ohjaama Sota ja rauha (Teatteri Telakka, 2015) ja Sirke Lääkkölän ohjaama Sonja – hyväsydäminen huora (Teatteri Telakka, 2009).

Vuonna 2018 Reino Bragge palkkasi hänet Tampereen Teatteriin tuotantosuunnittelijaksi, ja siitä pesti vaihtui näyttelijä-tuottajaksi. Ennen sitä Soikkeli ehti työskennellä Teatteri Telakalla 13 vuoden ajan.

”Menin Telakalle näyttelijäksi, josta minut pyydettiin ensin hallitusjäseneksi ja siitä hallituksen puheenjohtajaksi. Yhdeksän vuoden ajan pyöritin koko teatteria. Telakalla ei ole Juha Hurmeen jälkeen ollut nimettyä johtajaa, eikä minuakaan koskaan puhuteltu johtajana. Teimme töitä yhdessä työntekijöiden ja hallituksen kanssa.”

Noina vuosina Teatteri Telakka palkittiin Eino Salmelaisen säätiön palkinnolla ja vuoden teatterina. Talous koheni, ja työllisyys parani. Oli kansainvälisiä yhteistuotantoja, ja kutsu itsenäisyyspäivän juhlavastaanotollekin tuli.

”Hallinto ja talous ovat kiinnostaneet minua aina, mutta Telakan aika oli tässä minun korkeakouluni. Minulla on kykyä nähdä kokonaisuus ja kehityskohteet”, Soikkeli kuvaa parhaita puoliaan.

Matikkapäätä

Miten luovia ihmisiä johdetaan?

”Kuuntelemalla ja olemalla läsnä. Olen itse nopeatempoinen ihminen ja puhun paljon, mutta jos ihmisiä ei kuuntele, eikä heille ole läsnä, mikään asia ei mene läpi. Tai voi mennä, mutta kivisesti ja tervaisesti.”

Ammattinäyttelijöillä on takanaan pitkä ja vaativa korkeakoulututkinto, mutta näyttelijät mielletään helposti taivaanrannan maalareiksi, joilta puuttuu käytännön työelämässä vaadittavia kykyjä. Soikkelin mielestä tämä on turha ennakkoluulo.

”Kentällä on paljon taiteilijoita, joilla on talousosaamista. Kun aloitin TT:ssa tuottajana, monet kollegat kyselivät, miten tuottajan tehtäviin pääsee. Monilla näyttelijöillä on omia yhtiöitä. Näyttelijälläkin voi olla matikkapäätä. Yhdistelmäammatit ovat tätä päivää.”

Piia Soikkeli (vas.) nähtiin Pyynikillä kesällä 2021 Tohvelisankarin rouvan pääosassa Tom Lindholmin rinnalla. Ensi kesänä Joselininniemessä nähdään Täällä Pohjantähden alla ja musiikkikomedia Pesänjako.

Kesäiltojen tapaus

9. kesäkuuta Pyynikin kesäteatterissa saa ensi-iltansa Antti Mikkolan ohjaama ja Sami Keski-Vähälän käsikirjoittama Täällä Pohjantähden alla. Kimmo Sirén on jo alkanut tehdä lavastussuunnitelmia, ja näytelmän harjoitukset alkavat huhtikuussa. Lipuista on puolet varattu ennakkoon.

Väinö Linnan teksteillä on Pyynikillä ennenkin tehty tiliä, mutta maailma on noista päivistä paljon muuttunut. Kilpailevia kesätapahtumia on Tampereella paljon. Pyynikin kesäteatterin johtajana Soikkeli aikoo hyödyntää sekä yhtiön omistajiin kuuluvien Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen Teatterin osaamista että omia visioitaan.

”Säätiön muutos osakeyhtiöksi teettää vielä työtä, mutta ensimmäiset taiteelliset palaverit alkavat pian. Kesäteatteritoiminnan lisäksi pitää miettiä myös mitä muuta kuin teatteria Pyynikki voisi mahdollistaa. Aluehan on aivan mieletön.”

Soikkeli muistuttaa kuitenkin, että kesäteatterilla on vakiintunut yleisö, joka on tottunut odottamaan kesän näytelmästä tapausta.

”On ehdottoman tärkeää, että valmistamme omat tuotannot omin ehdoin, mutta jos on jokin hyvä valmis esitys, joka osuu yleisöpohjaan, niitäkin voidaan käyttää ohjelmiston täydentäjinä. Pyynikin kesäteatterilla on myös merkittävä vastuu tämän alueen freelancereiden työllistäjänä, ja siitä tehtävästä en aio tinkiä.”

70-vuotisjuhlat edessä

Kesäteatteri on täysin suomalainen ilmiö, jota ei muualla maailmassa juuri tunneta. Pyynikin kesäteatterisäätiön johtaja Kai Hintsanen sekä teatterinjohtajat Mikko Kanninen ja Otso Kautto innostuivat keskiviikkona yhtiön tiedotustilaisuudessa käyttämään Pyynikistä jo nimitystä ’kansalliskesäteatteri’.

Nimitys on ehkä tarkoituksellisenkin korskea, mutta totta on, että Pyynikin kesäteatteri on lajissaan Suomen perinteisimpiä ja vanhimpia samalla paikkaa edelleen toimivia. Vuonna 1948 Joselininniemessä aloitti Tampereen Kesäteatteri, joka toimi vuoteen 1954. Vuonna 1955 aloitti Pyynikin kesäteatteri, joten vuonna 2025 tulee virallisesti täyteen 70 vuotta.

Suomenkielisiä kesäteattereita perustettiin sotien jälkeen. Ruissalosta Vartiovuoreen siirtynyt Turun kesäteatteri on toiminut vuodesta 1928, ja Suomenlinnan kesäteatteri Helsingin Susisaaressa vuodesta 1968. Pyynikillä esitykset tehdään täysin ammattilaisten voimin, mikä on on harvinaista, sillä valtaosa kesäteattereista toimii harrastajavoimin.

Piia Soikkeli aikoo vielä itsekin astua joskus näyttelijänä näyttämölle, mutta tuleva kesä kuluu tiiviisti johtajan tehtävissä Joselininniemen kesäiltojen ainutlaatuista tunnelmaa luonnonhelmassa seuraamassa.