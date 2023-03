Tässä on Tampereen Työväen Teatterin syksyn koko ohjelmisto: luvassa on seitsemän kotimaista kantaesitystä

Tampereen Työväen Teatterin syksyn monipuolisessa ensi-iltakattauksessa on tarjolla muun muassa Kotalan perheen hersyvän tarinan viides osa ja Otso Kauton tulkinta Molièren klassikosta.

Tampereen Työväen Teatterissa nähdään ensi syksynä seitsemän kotimaista kantaesitystä. Syksyn avaa 29. elokuuta Eino Salmelaisen näyttämöllä Juha Hurmeen käsikirjoittama ja ohjaama Väinämöinen. Uutuuskomediassa metsästetään Sampoa ja tutkitaan villiä pohjoiseurooppalaista suullista perinnettä.

Kellariteatterin syyskausi alkaa 12. syyskuuta Hitler ja Blondi -esityksen tekijöiden uutuusnäytelmällä Pieni maailma. Faktaa ja fiktiota yhdistelevän näytelmän lähtökohtana ovat näyttelijä Seela Sellan omakohtaiset kokemukset 1960-luvun Intiimiteatterissa. Näytelmä on osa Michael Baranin kirjoittamaa ja ohjaamaa, yksilötarinoiden kautta 1900-luvun poliittisia ja aatehistoriallisia vaiheita sekä eurooppalaista muistoa käsittelevää näytelmäsarjaa.

Kaksi uutuutta Suurella näyttämöllä

Suuren näyttämön ensi-illat Linda Wallgrenin ohjaama musiikkikomedia Pyöreän pöydän ritarit ja teatterijohtaja Otso Kauton ohjaama komedia Saituri – Ihana raha julkistettiin jo helmikuussa.

Juho Gröndahlin kirjoittama Pyöreän pöydän ritarit on fantasianäytelmä, joka uudelleenkirjoittaa vanhoja taruja. Legendaaristen sankareiden, velhojen ja kuninkaallisten rooleissa nähdään muun muassa Miia Selin, Mika Honkanen, Samuli Muje ja Pihla Pohjolainen.

Saituri – Ihana raha -esityksen teksti perustuu Molièren klassikkoon, jota Kautto on modernisoinut yhdessä Helsingin Sanomien taloustoimittajan Juha-Pekka Raesteen kanssa. Nimiroolissa nähdään Auvo Vihro, jonka kanssa Kautto on jo tehnyt yhteistyötä näytelmissä Luulosairas ja Tuolit.

Kotaloiden tarina jatkuu

Lokakuussa Sirkku Peltolan REIKÄleipä jatkaa Kotalan perhekunnan tarinaa. Itsenäinen esitys jatkaa Suomen hevonen-, Yksiöön en äitee ota-, Lämminveriset- ja Hevosten keinu -näytelmien henkilöhahmojen tarinaa.

TTT:n syksyn lastenteatteripanostuksena nähdään lokakuussa lastenkulttuurin palkitun työparin runoilija-ohjaaja Laura Ruohosen ja visualisti Erika Kallasmaan vedenalaisen jännitysretki Merimonsterit. Esityksen musiikin on säveltänyt Markus Fagerudd.

TTT-Klubin kantaesitys on Riikka Suomisen kirjaan pohjautuva, Aino Kiven ohjaama Suhteellisen vapaata, joka virittelee avointa suhdetta neljän näyttelijän voimin.

Ohjelmistossa jatkavat syksyllä myös Suuren näyttämön Katrina, Kellariteatterin Pienen hauen pyydystys sekä Sad Songs from the Heart of Europe ja Teatterin rouva Tilda, jonka ensi-ilta on 23. maaliskuuta. TTT-Klubilla ohjelmistossa jatkavat Tää on ihan perheestä sekä Mars vs. Venus? 2 – Uusintaottelu.