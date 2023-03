Kun klovnit kertovat Aleksis Kiven tarinan, yleisö lumoutuu

Red Nose Companyn hittinäytelmä Aleksis Kivi tekee paluun Tampereelle. Mikä nenä punaisena kerrotussa taiteilijatarinassa viehättää?

Red Nose Company on Suomen ainoa klovneriaan erikoistunut ammattiteatteriryhmä. Ryhmä on myös ainoa, jossa näyttelijät tekevät roolinsa nenät punaisina. Tänä vuonna kiertueteatterin hittinäytelmä on ollut Aleksis Kivi, joka kertoo miehestä, josta tuli monumentti. Esitys on samaan aikaan sekä hyväntuulinen että traaginen, tunteellinen ja informatiivinen. Kiven koko elämäntarina ja tuotanto käydään läpi kahden klovnin ja viiden ammattimuusikon voimin.

Red Nose Companyn Tuukka Vasama, mitä hyötyä siitä on, että teette teatteria nenät punaisina, klovnerian keinoin?

”Mitä hyötyä? Hyvä kysymys... Se tuo leikkimielisyyden teatteriin ja kirkastaa sen, mistä teatterissa on kyse. Teatteri on vuorovaikutusta, ja jokainen ilta on ainutlaatuinen. Kaiken ytimessä on livekokemus eli se, mitä tapahtuu juuri tänä iltana. Teatteriklovneria korostaa teatterin ominaispiirteitä, se on tarinan kerrontaa niin kuin muukin teatteri. Punainen nenä on ikään kuin kirsikka kakun päällä.”

Missä kaikkialla Aleksis Kivi -esitys on nyt kiertänyt?

”Ensi-ilta oli yli vuosi sitten Kansallisteatterin suurella näyttämöllä. Sinne palaamme vielä syksyllä, koska kaikki Helsingin esitykset ovat olleet loppuunmyytyjä. Lisäksi olemme olleet Lahdessa, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja olemme menossa Kuopioon. Olemme esiintyneet myös Aleksis Kiven asuinseuduilla Nurmijärvellä ja Siuntiossa.”

Missä on ollut paras yleisö?

”Vaikka ei tarvitsisi sanoa Tampereen Työväen Teatteria, niin loppuvuoden viimeisessä matineanäytöksessä Eino Salmelaisen näyttämöllä oli aivan huikea yleisö: älyttömän eloisa ja ihana. Se oli todella riehakas lauantaimatinea, vaikka monesti on niin, että iltapäivänäytökset ovat paljon iltoja rauhallisempia.”

Ovatko esitykset muuttuneet kiertueen aikana?

”Totta kai. Sehän kuuluu meillä jo tyylilajiin: pyrimme koko ajan reagoimaan yleisössä tapahtuviin pieniin muutoksiin. Totta kai esitys on tarkkaan käsikirjoitettu, eikä kaikkea laiteta uusiksi koko ajan. Sovitamme lennosta samaan tapaan kuin muusikot improvisoivat: kuuntelemme yleistä tunnelmaa, sitä mikä on yleisön, meidän näyttelijöiden ja lavalla olevien viiden ammattimuusikon välillä.”

Aleksis Kivi on palkittu tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla ja Red Nose Company on tänä vuonna ehdolla myös vuoden teatteriksi. Mikä on salaisuutenne?

”Pyrimme tekemään esityksiä, jotka aukeavat moneen suuntaan. Aleksis Kivi on tavoittanut sekä teini-ikäiset, lukiolaiset että aikuiset eläkeläisiin saakka. Tarjoilemme kaunista lyriikkaa, joka koskettaa iäkkäitä ihmisiä, jotka tuntevat hyvin Aleksis Kiven runotuotannon. Sitten on tämän päivän aiheisiin liittyvää hassuttelua, joka vetoaa nuorempiin. Valtionpalkinto liittyy ennen kaikkea esityksen käsikirjoitukseen, joka on huikean hyvä. Tämän voin hyvin sanoa, koska kuulun käsikirjoitustiimiin, jossa olivat myös Timo Ruuskanen, ohjaaja Linda Wallgren ja Kansallisteatterin dramaturgi Eva Buchwald. Olemme Timon kanssa sinnikkäästi tehneet klovneriaa kymmenen vuoden ajan ja kehittäneet esityksiämme. Meillä on sanottavaa. Pyrimme tuomaan asian viihdyttävässä muodossa, emmekä aliarvioi katsojia. Kun ihmiset viihtyvät, heille voi kertoa kiinnostavia asioita.”

Olette aiemmin tulkinneet klovnerian keinoin myös Kari Hotakaisen, Ilmari Kiannon ja Miguel de Cervantesin teoksia. Mikä yllätti itsesi Aleksis Kivessä?

”Se, miten helppoa ja vaivatonta esityksen tekeminen oli. Luulen, että vaivattomuus ja hyvä mieli näkyy myös hyvissä kritiikeissä. Aleksis Kivihän oli suuri humoristi. Hän oli monipuolinen, sivistynyt ja kepeä. Teatterimaailmassa Kivi on usein mielletty miehenä, joka vain juoksee pellavahousuissa metsään huutamaan.”

Red Nose Company: Aleksis Kivi Tampereen Työväen Teatterin Eino Salmelaisen näyttämöllä 10. maaliskuuta, 11. maaliskuuta, 26. huhtikuuta ja 27. huhtikuuta.