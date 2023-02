Suuren näyttämön uutuusnäytelminä nähdään syksyllä uudet tulkinnat kahdesta vanhasta klassikosta.

Aamulehti

Tampereen Työväen Teatteriin on kiinnitetty toinen pukusuunnittelija ja kaksi uutta näyttelijää. Kaikki kiinnitykset ovat määräaikaisia.

Pukusuunnittelijaksi on kiinnitetty vuonna 2021 Olavi Veistäjän palkinnon saanut Pirjo Liiri-Majava. Hänen viimeisimpiä puvustuksiaan on Tampereen Työväen Teatterissa nähty musikaalissa Matilda ja Berliinin taivaan alla -näytelmässä. Lisäksi Liiri-Majava on vastannut Tampereen Teatterin Anastasia-musikaalin puvuista ja muun muassa Helsingin Kaupungin­teatterin Pienen Merenneidon puvuista.

Uusina näyttelijöinä taloon on kiinnitetty näyttelijät Anna Kuusamo ja Riikka Papunen. Kuusamolla on jo roolit näytelmässä Katrina ja musikaalissa Momentum 1900. Hän on valmistunut Tampereen Yliopiston Teatterityön koulutus­ohjelmasta vuonna 2014.

Riikka Papunen on tamperelainen freelance-näyttelijä, joka on jo aiemmin vastannut teatterin Liikkuvasta näyttämöstä. Myös Papunen on valmistunut näyttelijäksi Tampereelta. Liikkuva näyttämö tuo teatteria niiden ulottuville, jotka eivät voi lähteä katsomaan sitä paikan päälle. Hankkeen ensimmäinen tuotanto oli Fjodor Dostojevskin Idiootti vuonna 2019. Sitä esitettiin muun muassa hoivakodeissa.

Pirjo Liiri-Majavan töitä on ihailtu useissa musikaaleissa. Hänet kuvattiin Matilda-musikaalin harjoituksissa maaliskuussa 2021.

Suuren näyttämön syksy

TTT julkisti keskiviikkona myös kaksi syksyn 2023 uutuus­näytelmäänsä. Suurella näyttämöllä nähdään ensi syksynä teatterijohtaja Otso Kauton ohjaama komedia Saituri – Ihana raha.

Teksti perustuu Molièren klassikkoon, jota Kautto on modernisoinut yhdessä Helsingin Sanomien taloustoimittajan Juha-Pekka Raesteen kanssa. Raeste on koulutukseen juristi, ja hänet tunnetaan myös Nyt-liitteen perustajana. Saituri – Ihana raha -komedian nimiroolissa nähdään Auvo Vihro, jonka kanssa Kautto on jo tehnyt yhteistyötä näytelmissä Luulosairas ja Tuolit.

Toinen syksyn uutuus on Linda Wallgrenin ohjaama fantasianäytelmä ja musiikkikomedia Pyöreän pöydän ritarit. Se nähdään myös suurella näyttämöllä. Syksyn muu ohjelmisto julkistetaan myöhemmin keväällä.