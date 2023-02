Kari Hotakainen kirjoittaa näytelmän Tampereen Teatterin syksyyn – ”Lajin vaihtaminen pitää vanhan miehen virkeänä”

Tampereen Teatterin syysohjelmistossa nähdään myös näyttämöversio rakastetusta tamperelaisklassikosta Klaani.

Aamulehti

Tampereen Teatterissa nähdään ensi syksynä useita kiinnostavia näytelmiä. Syyskauden avaa kirjailija Kari Hotakaisen kirjoittama komedia Ihmisiksi. Se on satiirinen kuvaus siitä, mitä kaikkea ihmisen täytyy tehdä kelvatakseen yhteiskuntaan. Komedia kertoo jätekukkulalla elävästä pariskunnasta, jota näyttelevät Tampereen Teatterin vakinäyttelijät Matti Hakulinen ja Elina Rintala.

Kari Hotakaisen Ihmisen osa itketti takavuosina näyttämöllä Tampereellakin, mutta kirjailija tunnustaa nöyrästi olevansa vierailla vesillä.

Näytelmähän ei toimi samoilla säännöillä kuin proosa. Sen Hotakainen havaitsi jo nuorena, kun hän kirjoitti monologia legendaariselle koomikolle Ritva Valkamalle, mutta epäonnistui. Valkama opetti kirjailijalle sitten ei pelkästään teatteri-ilmaisua vaan myös elämää. Käsikirjoittaja-ohjaaja Juha Lehtolan kanssa Hotakainen on kirjoittanut elokuvakäsikirjoituksenkin.

”Olen tehnyt aiemmin näytelmiä, mutta aina niin, että dramaturgi on ollut apuna ja lukijana. En missään tapauksessa ole ammattinäytelmäkirjailija, mutta olen urani aikana harrastanut lajien vaihtoja aika monesti. Nyt tuli sellainen olo, että voisi kokeilla taas näytelmää. Sillä tavalla vanha mies pysyy virkeänä. ”

Parhaillaan Ihmisiksi-komediasta on käsillä viides versio. Sitä kirjailija on pallotellut ohjaaja Tuomo Rämön kanssa. Komedian ensi-iltaanhan on vielä aikaa, sillä se on Frenckell-näyttämöllä syyskuussa.

Silta ei kuilu

Hotakaiseen vetoaa monenlainen taide. Hän on kirjoittanut myös runoja, aforismeja ja lastenkirjoja, ja ollut nuorena Savon Sanomien sekä STT:n toimittajana: ”Minusta piti tulla toimittaja, mutta epäonnistuin traagisesti.”

Nykytanssi on kirjailijalle taiteenlajeista kaikkein vierain, sillä hän on nähnyt ainoastaan viisi nykytanssiesitystä. Muuten hän nauttii hyvin monenlaisesta: ”Voin kuunnella aamulla Beethovenin pianosonaatteja ja katsoa perään Jope Ruonansuun sketsin. Minusta Beethovenin ja Ruonansuun välillä ei ole minkäänlaista kuilua vaan silta.”

Kari Hotakainen uskoo, että tekemällä silloin tällöin lajinvaihtoja pysyy virkeänä.

Klaani näyttämölle

Tampereen Teatterin Frenckell-näyttämön toinen kiinnostava kantaesitys on Pasi Lampelan ohjaama Klaani – Tarina Sammakoiden suvusta, joka perustuu tamperelaisen Tauno Kaukosen vuonna 1963 ilmestyneeseen romaaniin. Samasta romaanista Mika Kaurismäki ohjasi 1980-luvulla Pispalassa kuvatun elokuvan Klaani, johon musiikin sävelsi Anssi Tikanmäki. Ikimuistoisen tunnusmelodian elokuvaan lauloi Päivi Portaankorva.

Piaf on puolestaan Hilkka-Liisa Iivanaisen teatterin päänäyttämölle ohjaama musiikkinäytelmä Edith Piafin elämästä 1930-luvun katulaulajasta maailmanlaajuiseksi supertähdeksi. Nimiroolin tekee opiskelukaupunkiinsa Tampereelle paluumuuton tehnyt Annuska Hannula.

Antti Mikkola ohjaa teatterin päänäyttämölle Agatha Christien klassikon. Idän pikajunan arvoitus tuo myös näyttämölle yllätysnimen: useista elokuva- ja televisiorooleistaan tunnetun Matti Onnismaan, joka nähdään belgialaissalapoliisi Hercule Poirot’n roolissa.

Syyskauden päättää näyttelijänä paremmin tunnetun Ville Majamaan käsikirjoittama pikkujoulushow Last Christmas – Viimeinen joulu.

”Olen harjoitellut kirjoittamalla neljän vuoden ajan sketsejä Uudelle iloiselle teatterille, joten päätin nyt uskaltautua samaan myös kotikaupungissa”, Majamaa vitsaili.

Syksy Tampereen Teatterin ensi-illat Ihmisiksi kantaesitys Frenckell-näyttämöllä 7. syyskuuta 2023. Piaf ensi-ilta päänäyttämöllä 13. syyskuuta 2023. Klaani – Tarina Sammakoiden suvusta kantaesitys Frenckell-näyttämöllä 26. lokakuuta 2023 Idän pikajunan arvoitus ensi-ilta päänäyttämöllä on 1. marraskuuta 2023 Last Christmas – Viimeinen joulu ensi-ilta päänäyttämöllä 23. marraskuuta 2023 Syksyn vierailuesitykset Päänäyttämöllä Kiviä taskussa. Frenckell-näyttämöllä Norminäytelmä, Kaikki ystäväni, Terapian tarpeessa jälleen, Punkkuelämää ja Korot kattoon.

Annuska Hannula nähdään syksyllä Edith Piafina ja Arttu Soilumo hänen rakastettunaan.