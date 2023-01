Main ContentPlaceholder

Teatteri

Alien-elokuviin yhdistetty Kolme sisarta ei ole mikään mukava kuppi teetä – Lue tästä ensi-illan arvio

Kolme sisarta viides näytös on rankka ja tukala kuvaus ihmisen kantamasta pahuudesta. Se on tehty suoraan nuorille katsojille, joilla on vielä kykyä ja halua toimia ja tehdä asioille jotakin.

Tampereen Työväen Teatterin Kolme sisarta viides näytös yhdistää Anton Tšehovin näytelmän Kolme sisarta Alien-kauhuelokuviin.

Aamulehti Nyt on häiritsevää. Häiritsevää, väkivaltaista ja myös keinovalikoimaltaan sen verran ronskia, että pieni osa ensi-iltayleisöstäkin katsoi parhaaksi poistua väliajalla paikalta. He olivat menettäjien puolella, sillä esityksen loppuosa kutoi juonenpätkät kiinni.